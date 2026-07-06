Luis de la Fuente: "Cristiano Ronaldo maydonga tushmasligini afzal koʻrgan boʻlardim"

·22·Sport
Luis de la Fuente: "Cristiano Ronaldo maydonga tushmasligini afzal koʻrgan boʻlardim"

Jahon futboli ishqibozlari 2026-yilgi Jahon chempionatining nimchorak final bosqichida navbatdagi "Iberiya derbisi" guvohiga aylanishadi. Ispaniya va Portugaliya terma jamoalari oʻrtasidagi murosasiz bahs oldidan Ispaniya bosh murabbiyi Luis de la Fuente oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning taʼkidlashicha, raqib safida 41 yoshli Cristiano Ronaldo kabi xavfli hujumchining borligi Ispaniya himoyasi uchun jiddiy sinov boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, De la Fuente Portugaliya sardorining hamon oʻyin taqdirini hal qila olish qobiliyatiga yuqori baho bergan. Garchi Ronaldo faoliyatining soʻnggi bosqichini oʻtayotgan boʻlsa-da, Ispaniya ustozi uni asosiy xavf manbai sifatida koʻrmoqda. Murabbiy ochiqchasiga Ronaldoning maydonda boʻlmasligini xohlashini, ammo u baribir oʻynashiga ishonishini maʼlum qildi.

Tarixdagi eng yaxshilardan biri

"Men Cristiano va u kabi xarakterga, ulkan ambitsiyalarga ega insonlarga qoyil qolaman. U barcha uchun oʻrnak boʻla oladi. Oʻzidagi iqtidor va mahorat bilan u har qanday vaziyatda oʻyin taqdirini hal qilishi mumkin. Rostini aytsam, uning bizga qarshi oʻynamasligini afzal koʻrgan boʻlardim, biroq u maydonga tushadi deb oʻylayman. Biz tarixdagi eng buyuk futbolchilardan birining oʻyinidan zavqlanamiz va undan ustun kelishga harakat qilamiz", — deydi Luis de la Fuente.

Hozirda Al-Nassr klubi sharafini himoya qilayotgan Ronaldo atrofida turli bahs-munozaralar toʻxtamayapti. Baʼzi ekspertlar uning yoshi Roberto Martinez boshchiligidagi jamoa tezligiga salbiy taʼsir qilayotganini aytsa-da, Ispaniya lagerida bunday qarashlarga qoʻshilishmayapti. Xususan, Barselona yarim himoyachisi Gavi ham faxriy hujumchining hamon xavfli ekanligini taʼkidlagan.

Soʻnggi raqs va masʼuliyat

Mazkur uchrashuv nafaqat chorak final yoʻllanmasi, balki hissiy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Real Madrid va Manchester Yunayted sobiq yulduzi uchun bu turnir faoliyatidagi soʻnggi Jahon chempionati hisoblanadi. 41 yoshli hujumchi har bir pley-off oʻyiniga oʻzining soʻnggi jangi sifatida qaramoqda. Bu esa uning motivatsiyasini yanada oshirishi shubhasiz.

Ispaniya himoyachilari uchun asosiy vazifa — bir soniya ham diqqatni yoʻqotmaslikdir. De la Fuente oʻz shogirdlariga Ronaldoga boʻsh hudud qoldirmaslik boʻyicha koʻrsatma bergan. Uning fikricha, bunday saviyadagi yulduzlarga berilgan kichik imkoniyat ham gol bilan yakunlanishi mumkin. Shu bilan birga, murabbiy oʻz himoyachilarining kuchiga ishonishini va vaziyatni nazorat qila olishlarini qoʻshimcha qildi.

Cristiano Ronaldo esa tanqidlarga javoban oʻzining terma jamoadagi roli hamon muhimligini aytib kelmoqda. "Men qachon toʻxtashni oʻzim hal qilaman, boshqalar emas", deya qatʼiy ohangda javob bergan hujumchi, Ispaniyaga qarshi bahsda oʻz soʻzini aytishga tayyor. Endi barcha nigohlar Arlingtondagi AT&T Stadium oʻyingohiga qaratilgan boʻlib, u yerda ikki grand jamoa oʻrtasidagi murosasiz kurash kechadi.

Cristiano RonaldoIspaniyaPortugaliyaJahon ChempionatiLuis De La Fuente
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 chorakfinali tarixiy chempionlarsiz qoldiJCH-2026 chorakfinali tarixiy chempionlarsiz qoldiBugun, 17:36Blatter FIFAni tanqid qildi: «Futbol siyosat maydoni emas»Blatter FIFAni tanqid qildi: «Futbol siyosat maydoni emas»Bugun, 17:33Erling Xoland: «Bu Norvegiya tarixidagi eng buyuk o‘yin»Erling Xoland: «Bu Norvegiya tarixidagi eng buyuk o‘yin»Bugun, 17:28Tonali «Tottenhem» tarixidagi eng qimmat futbolchi bo‘ldiTonali «Tottenhem» tarixidagi eng qimmat futbolchi bo‘ldiBugun, 17:25Pedri Lionel Messi haqida: Uning 2026-yilgi jahon chempionatida qilayotgan ishlari aqlbovar qilmasPedri Lionel Messi haqida: Uning 2026-yilgi jahon chempionatida qilayotgan ishlari aqlbovar qilmasBugun, 17:15«Real» rahbariyati futbolchilar natijasidan hayratda«Real» rahbariyati futbolchilar natijasidan hayratdaBugun, 17:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi