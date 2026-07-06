Luis de la Fuente: "Cristiano Ronaldo maydonga tushmasligini afzal koʻrgan boʻlardim"
Jahon futboli ishqibozlari 2026-yilgi Jahon chempionatining nimchorak final bosqichida navbatdagi "Iberiya derbisi" guvohiga aylanishadi. Ispaniya va Portugaliya terma jamoalari oʻrtasidagi murosasiz bahs oldidan Ispaniya bosh murabbiyi Luis de la Fuente oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning taʼkidlashicha, raqib safida 41 yoshli Cristiano Ronaldo kabi xavfli hujumchining borligi Ispaniya himoyasi uchun jiddiy sinov boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, De la Fuente Portugaliya sardorining hamon oʻyin taqdirini hal qila olish qobiliyatiga yuqori baho bergan. Garchi Ronaldo faoliyatining soʻnggi bosqichini oʻtayotgan boʻlsa-da, Ispaniya ustozi uni asosiy xavf manbai sifatida koʻrmoqda. Murabbiy ochiqchasiga Ronaldoning maydonda boʻlmasligini xohlashini, ammo u baribir oʻynashiga ishonishini maʼlum qildi.
Tarixdagi eng yaxshilardan biri"Men Cristiano va u kabi xarakterga, ulkan ambitsiyalarga ega insonlarga qoyil qolaman. U barcha uchun oʻrnak boʻla oladi. Oʻzidagi iqtidor va mahorat bilan u har qanday vaziyatda oʻyin taqdirini hal qilishi mumkin. Rostini aytsam, uning bizga qarshi oʻynamasligini afzal koʻrgan boʻlardim, biroq u maydonga tushadi deb oʻylayman. Biz tarixdagi eng buyuk futbolchilardan birining oʻyinidan zavqlanamiz va undan ustun kelishga harakat qilamiz", — deydi Luis de la Fuente.
Hozirda Al-Nassr klubi sharafini himoya qilayotgan Ronaldo atrofida turli bahs-munozaralar toʻxtamayapti. Baʼzi ekspertlar uning yoshi Roberto Martinez boshchiligidagi jamoa tezligiga salbiy taʼsir qilayotganini aytsa-da, Ispaniya lagerida bunday qarashlarga qoʻshilishmayapti. Xususan, Barselona yarim himoyachisi Gavi ham faxriy hujumchining hamon xavfli ekanligini taʼkidlagan.
Soʻnggi raqs va masʼuliyatMazkur uchrashuv nafaqat chorak final yoʻllanmasi, balki hissiy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Real Madrid va Manchester Yunayted sobiq yulduzi uchun bu turnir faoliyatidagi soʻnggi Jahon chempionati hisoblanadi. 41 yoshli hujumchi har bir pley-off oʻyiniga oʻzining soʻnggi jangi sifatida qaramoqda. Bu esa uning motivatsiyasini yanada oshirishi shubhasiz.
Ispaniya himoyachilari uchun asosiy vazifa — bir soniya ham diqqatni yoʻqotmaslikdir. De la Fuente oʻz shogirdlariga Ronaldoga boʻsh hudud qoldirmaslik boʻyicha koʻrsatma bergan. Uning fikricha, bunday saviyadagi yulduzlarga berilgan kichik imkoniyat ham gol bilan yakunlanishi mumkin. Shu bilan birga, murabbiy oʻz himoyachilarining kuchiga ishonishini va vaziyatni nazorat qila olishlarini qoʻshimcha qildi.
Cristiano Ronaldo esa tanqidlarga javoban oʻzining terma jamoadagi roli hamon muhimligini aytib kelmoqda. "Men qachon toʻxtashni oʻzim hal qilaman, boshqalar emas", deya qatʼiy ohangda javob bergan hujumchi, Ispaniyaga qarshi bahsda oʻz soʻzini aytishga tayyor. Endi barcha nigohlar Arlingtondagi AT&T Stadium oʻyingohiga qaratilgan boʻlib, u yerda ikki grand jamoa oʻrtasidagi murosasiz kurash kechadi.
…