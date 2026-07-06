Redmi Note 17 turkumi ilk bor namoyish etildi: 9000 mA·soatli akkumulyator va yangi dizayn

·0·Texno
Redmi Note 17 turkumi ilk bor namoyish etildi: 9000 mA·soatli akkumulyator va yangi dizayn

Oʻzbekiston smartfon bozorida eng xaridorgir hisoblangan Redmi Note seriyasi yangilanish arafasida. Tarmoqlarda kutilayotgan Redmi Note 17 va Redmi Note 17 Pro modellarining ilk rasmiy tizer tasvirlari paydo boʻldi. Ushbu qurilmalar nafaqat tashqi koʻrinishi, balki texnik imkoniyatlari, xususan, akkumulyator sigʻimi boʻyicha ham foydalanuvchilarni hayratda qoldirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Redmi brendi yangi avlodda kamera blokining dizaynini tubdan oʻzgartirgan. Agar oʻtgan yilgi modellarda kameralar korpusning yuqori qismida markazda joylashgan boʻlsa, Redmi Note 17 seriyasida modullar yuqori chap burchakka koʻchirilgan. Tashqi koʻrinishdagi bu oʻzgarish qurilmalarga yanada zamonaviy va ixcham qiyofa baxsh etgan.

Texnik xususiyatlar va displey imkoniyatlari

Insayderlarning xabar berishicha, har ikkala smartfon 6,83 dyuymli tekis OLED-displeylar bilan jihozlanadi. Ekranlar 1,5K aniqlikdagi tasvirni qoʻllab-quvvatlashi aytilmoqda, bu esa oʻrta sinf qurilmalari uchun juda yuqori koʻrsatkichdir. Shuningdek, modellar Android 16 bazasidagi eng soʻnggi HyperOS 3.1 qobigʻida ishlaydi.

Asosiy Redmi Note 17 modeli Snapdragon 6s Gen 4 protsessori hamda 67 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasiga ega boʻladi. Qurilmaning bosh kamerasi 50 megapikselli moduldan iborat. Pro versiya esa yanada kuchliroq Snapdragon 6 Gen 5 chipi bilan taʼminlanadi. Eng diqqatga sazovor jihati, Redmi Note 17 Pro modeliga qariyb 9000 mA·soat sigʻimli ulkan akkumulyator oʻrnatilishi taxmin qilinmoqda.

Redmi Note 17 Pro Max: Haqiqiy rekordchi

Turkumning eng yuqori pogʻonasidan joy oladigan Redmi Note 17 Pro Max modeli haqida ham dastlabki maʼlumotlar ochiqlandi. Ushbu smartfon MediaTek Dimensity 7500 platformasida ishlaydi va 200 megapikselli professional kamera bilan jihozlanadi. Eng asosiysi, uning akkumulyatori 10 100 mA·soat sigʻimga ega boʻlishi kutilmoqda, bu esa smartfonlar bozorida yangi standartni belgilab berishi mumkin.

Yangi smartfonlar quyidagi umumiy xususiyatlarga ega boʻladi:

  • Stereo karnaylar va yuqori sifatli ovoz tizimi;
  • Suv va changdan himoyalangan korpus;
  • Yaxshilangan tungi suratga olish rejimlari;
  • Tezkor va energiya tejamkor xotira modullari.

Redmi Note 17 turkumining rasmiy taqdimoti shu oyning oxiriga qadar Xitoyda boʻlib oʻtishi tasdiqlangan. Oʻzbekiston bozoriga ushbu modellar global versiyada biroz kechroq kirib kelishi kutilmoqda, biroq ularning hamyonbop narxi va yuqori avtonomligi hozirdan mahalliy xaridorlar eʼtiborini tortmoqda.

RedmiSmartfonTexnologiyaAndroidXiaomi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Station F Yevropaning sunʼiy intellekt markaziga aylanmoqda: F/ai dasturining yangi bosqichiStation F Yevropaning sunʼiy intellekt markaziga aylanmoqda: F/ai dasturining yangi bosqichiBugun, 18:29Evolute yangi i-Sky va i-Space modellarini taqdim etdi: Ishlab chiqarish tafsilotlari maʼlumEvolute yangi i-Sky va i-Space modellarini taqdim etdi: Ishlab chiqarish tafsilotlari maʼlumBugun, 17:51SpaceX yarim yil ichida 260 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini orbitadan chiqardiSpaceX yarim yil ichida 260 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini orbitadan chiqardiBugun, 17:22Kembrij olimlari elektromobil akkumulyatorlari umrini uzaytirishning oddiy yoʻlini topdiKembrij olimlari elektromobil akkumulyatorlari umrini uzaytirishning oddiy yoʻlini topdiBugun, 16:26Apple kompaniyasining ilk buklama iPhone smartfoni: Taqdimot vaqti va narxi maʻlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama iPhone smartfoni: Taqdimot vaqti va narxi maʻlum boʻldiBugun, 15:57SSJ-100 samolyotlarining dvigatellari yangilanadi: Rossiya aviatsiyasida katta oʻzgarishlarSSJ-100 samolyotlarining dvigatellari yangilanadi: Rossiya aviatsiyasida katta oʻzgarishlarBugun, 15:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi