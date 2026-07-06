Redmi Note 17 turkumi ilk bor namoyish etildi: 9000 mA·soatli akkumulyator va yangi dizayn
Oʻzbekiston smartfon bozorida eng xaridorgir hisoblangan Redmi Note seriyasi yangilanish arafasida. Tarmoqlarda kutilayotgan Redmi Note 17 va Redmi Note 17 Pro modellarining ilk rasmiy tizer tasvirlari paydo boʻldi. Ushbu qurilmalar nafaqat tashqi koʻrinishi, balki texnik imkoniyatlari, xususan, akkumulyator sigʻimi boʻyicha ham foydalanuvchilarni hayratda qoldirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Redmi brendi yangi avlodda kamera blokining dizaynini tubdan oʻzgartirgan. Agar oʻtgan yilgi modellarda kameralar korpusning yuqori qismida markazda joylashgan boʻlsa, Redmi Note 17 seriyasida modullar yuqori chap burchakka koʻchirilgan. Tashqi koʻrinishdagi bu oʻzgarish qurilmalarga yanada zamonaviy va ixcham qiyofa baxsh etgan.
Texnik xususiyatlar va displey imkoniyatlariInsayderlarning xabar berishicha, har ikkala smartfon 6,83 dyuymli tekis OLED-displeylar bilan jihozlanadi. Ekranlar 1,5K aniqlikdagi tasvirni qoʻllab-quvvatlashi aytilmoqda, bu esa oʻrta sinf qurilmalari uchun juda yuqori koʻrsatkichdir. Shuningdek, modellar Android 16 bazasidagi eng soʻnggi HyperOS 3.1 qobigʻida ishlaydi.
Asosiy Redmi Note 17 modeli Snapdragon 6s Gen 4 protsessori hamda 67 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasiga ega boʻladi. Qurilmaning bosh kamerasi 50 megapikselli moduldan iborat. Pro versiya esa yanada kuchliroq Snapdragon 6 Gen 5 chipi bilan taʼminlanadi. Eng diqqatga sazovor jihati, Redmi Note 17 Pro modeliga qariyb 9000 mA·soat sigʻimli ulkan akkumulyator oʻrnatilishi taxmin qilinmoqda.
Redmi Note 17 Pro Max: Haqiqiy rekordchiTurkumning eng yuqori pogʻonasidan joy oladigan Redmi Note 17 Pro Max modeli haqida ham dastlabki maʼlumotlar ochiqlandi. Ushbu smartfon MediaTek Dimensity 7500 platformasida ishlaydi va 200 megapikselli professional kamera bilan jihozlanadi. Eng asosiysi, uning akkumulyatori 10 100 mA·soat sigʻimga ega boʻlishi kutilmoqda, bu esa smartfonlar bozorida yangi standartni belgilab berishi mumkin.
Yangi smartfonlar quyidagi umumiy xususiyatlarga ega boʻladi:
- Stereo karnaylar va yuqori sifatli ovoz tizimi;
- Suv va changdan himoyalangan korpus;
- Yaxshilangan tungi suratga olish rejimlari;
- Tezkor va energiya tejamkor xotira modullari.
Redmi Note 17 turkumining rasmiy taqdimoti shu oyning oxiriga qadar Xitoyda boʻlib oʻtishi tasdiqlangan. Oʻzbekiston bozoriga ushbu modellar global versiyada biroz kechroq kirib kelishi kutilmoqda, biroq ularning hamyonbop narxi va yuqori avtonomligi hozirdan mahalliy xaridorlar eʼtiborini tortmoqda.
…