Station F Yevropaning sunʼiy intellekt markaziga aylanmoqda: F/ai dasturining yangi bosqichi
Fransiyalik milliarder Xavier Niel tomonidan asos solingan Parijdagi mashhur Station F startap xabi oʻzining F/ai akselerator dasturining yangi bosqichiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu loyiha Yevropadagi eng istiqbolli sunʼiy intellekt (AI) startaplari uchun oʻziga xos tramplin vazifasini oʻtashi kutilmoqda. Joriy yilning yanvar oyida ishga tushirilgan dasturning ikkinchi mavsumi sentyabr oyida start oladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
F/ai dasturining asosiy maqsadi — sunʼiy intellekt yoʻnalishida ishlayotgan yosh jamoalarga bir necha hafta ichida dastlabki mahsulotni yaratishdan real daromad olish bosqichiga oʻtishda yordam berishdir. 500 ming kvadrat metrdan ortiq maydonni egallagan Station F shunchaki kovorking maydoni emas, balki global texnologik ekotizimning markaziy boʻgʻiniga aylanib ulgurdi. TechCrunch nashriga bergan intervyusida markaz direktori Roxanne Varza ushbu majmuaning taʼsiri jismoniy chegaralardan ancha keng ekanini taʼkidladi.
Station F har yili oʻz bagʻriga oladigan 1000 ga yaqin kompaniyalar orasidan eng kuchli 40 tasini saralab oladi (Future 40). Eʼtiborlisi shundaki, 2024-yilgi roʻyxatdagi deyarli barcha jamoalar oʻz biznes jarayonlariga sunʼiy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilgan. Bu esa zamonaviy texnologiyalar bozorida AI naqadar muhim oʻrin tutayotganidan dalolat beradi.
Global hamkorlik va yirik investitsiyalarMazkur startap xabi nafaqat yosh tadbirkorlarni qoʻllab-quvvatlaydi, balki 2022-yildan buyon Future 40 roʻyxatiga kirgan istiqbolli loyihalarning aksiyadoriga ham aylanib kelmoqda. Station F oʻzining nufuzi va Xavier Nielning aloqalari tufayli Yevropa texnologik sahnasining muhim nuqtasiga aylandi. Buni markazga 2017-yildan beri 11 marotaba prezidentlar tashrif buyurgani, jumladan, Emmanuel Macronning doimiy eʼtiborida ekani ham tasdiqlaydi.
F/ai dasturining birinchi bosqichi dunyodagi eng yirik texnologik gigantlar tomonidan qoʻllab-quvvatlandi. Ular orasida quyidagi kompaniyalar bor:
- Google, Meta va Microsoft
- OpenAI, Anthropic va Mistral AI
- NVIDIA hamkorlari boʻlgan AMD va Qualcomm
- AWS va Hugging Face
Yangi eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, dasturning ikkinchi bosqichiga Eleven Labs, Nebius, Rippling, OpenRouter, HubSpot va GitHub kabi mashhur brendlar ham qoʻshilmoqda. Roxanne Varzaning soʻzlariga koʻra, asosiy maqsad — Yevropada oʻz faoliyatini boshlamoqchi boʻlgan AI startaplari uchun barcha yirik oʻyinchilar bilan aloqa oʻrnatishni maksimal darajada osonlashtirishdir.
Dasturning samaradorligi allaqachon oʻz isbotini topmoqda. Masalan, birinchi mavsum bitiruvchilaridan biri boʻlgan Alpic jamoasi Deel tomonidan tashkil etilgan The Pitch tanlovining global finalida gʻolib chiqdi. Yana bir startap — Rippletide esa OpenAI Codex Hackathon musobaqasida birinchi oʻrinni egallab, xalqaro miqyosda eʼtirof etildi. Bu kabi yutuqlar Parijning yaqin kelajakda sunʼiy intellekt sohasida Silikon vodiysiga munosib raqobatchi boʻla olishini koʻrsatmoqda.
…