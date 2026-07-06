Station F Yevropaning sunʼiy intellekt markaziga aylanmoqda: F/ai dasturining yangi bosqichi

·0·Texno
Station F Yevropaning sunʼiy intellekt markaziga aylanmoqda: F/ai dasturining yangi bosqichi

Fransiyalik milliarder Xavier Niel tomonidan asos solingan Parijdagi mashhur Station F startap xabi oʻzining F/ai akselerator dasturining yangi bosqichiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu loyiha Yevropadagi eng istiqbolli sunʼiy intellekt (AI) startaplari uchun oʻziga xos tramplin vazifasini oʻtashi kutilmoqda. Joriy yilning yanvar oyida ishga tushirilgan dasturning ikkinchi mavsumi sentyabr oyida start oladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

F/ai dasturining asosiy maqsadi — sunʼiy intellekt yoʻnalishida ishlayotgan yosh jamoalarga bir necha hafta ichida dastlabki mahsulotni yaratishdan real daromad olish bosqichiga oʻtishda yordam berishdir. 500 ming kvadrat metrdan ortiq maydonni egallagan Station F shunchaki kovorking maydoni emas, balki global texnologik ekotizimning markaziy boʻgʻiniga aylanib ulgurdi. TechCrunch nashriga bergan intervyusida markaz direktori Roxanne Varza ushbu majmuaning taʼsiri jismoniy chegaralardan ancha keng ekanini taʼkidladi.

Station F har yili oʻz bagʻriga oladigan 1000 ga yaqin kompaniyalar orasidan eng kuchli 40 tasini saralab oladi (Future 40). Eʼtiborlisi shundaki, 2024-yilgi roʻyxatdagi deyarli barcha jamoalar oʻz biznes jarayonlariga sunʼiy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilgan. Bu esa zamonaviy texnologiyalar bozorida AI naqadar muhim oʻrin tutayotganidan dalolat beradi.

Global hamkorlik va yirik investitsiyalar

Mazkur startap xabi nafaqat yosh tadbirkorlarni qoʻllab-quvvatlaydi, balki 2022-yildan buyon Future 40 roʻyxatiga kirgan istiqbolli loyihalarning aksiyadoriga ham aylanib kelmoqda. Station F oʻzining nufuzi va Xavier Nielning aloqalari tufayli Yevropa texnologik sahnasining muhim nuqtasiga aylandi. Buni markazga 2017-yildan beri 11 marotaba prezidentlar tashrif buyurgani, jumladan, Emmanuel Macronning doimiy eʼtiborida ekani ham tasdiqlaydi.

F/ai dasturining birinchi bosqichi dunyodagi eng yirik texnologik gigantlar tomonidan qoʻllab-quvvatlandi. Ular orasida quyidagi kompaniyalar bor:

  • Google, Meta va Microsoft
  • OpenAI, Anthropic va Mistral AI
  • NVIDIA hamkorlari boʻlgan AMD va Qualcomm
  • AWS va Hugging Face

Yangi eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, dasturning ikkinchi bosqichiga Eleven Labs, Nebius, Rippling, OpenRouter, HubSpot va GitHub kabi mashhur brendlar ham qoʻshilmoqda. Roxanne Varzaning soʻzlariga koʻra, asosiy maqsad — Yevropada oʻz faoliyatini boshlamoqchi boʻlgan AI startaplari uchun barcha yirik oʻyinchilar bilan aloqa oʻrnatishni maksimal darajada osonlashtirishdir.

Dasturning samaradorligi allaqachon oʻz isbotini topmoqda. Masalan, birinchi mavsum bitiruvchilaridan biri boʻlgan Alpic jamoasi Deel tomonidan tashkil etilgan The Pitch tanlovining global finalida gʻolib chiqdi. Yana bir startap — Rippletide esa OpenAI Codex Hackathon musobaqasida birinchi oʻrinni egallab, xalqaro miqyosda eʼtirof etildi. Bu kabi yutuqlar Parijning yaqin kelajakda sunʼiy intellekt sohasida Silikon vodiysiga munosib raqobatchi boʻla olishini koʻrsatmoqda.

Station FSunʼiy IntellektStartapTexnologiyaYevropa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Redmi Note 17 turkumi ilk bor namoyish etildi: 9000 mA·soatli akkumulyator va yangi dizaynRedmi Note 17 turkumi ilk bor namoyish etildi: 9000 mA·soatli akkumulyator va yangi dizaynBugun, 18:25Evolute yangi i-Sky va i-Space modellarini taqdim etdi: Ishlab chiqarish tafsilotlari maʼlumEvolute yangi i-Sky va i-Space modellarini taqdim etdi: Ishlab chiqarish tafsilotlari maʼlumBugun, 17:51SpaceX yarim yil ichida 260 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini orbitadan chiqardiSpaceX yarim yil ichida 260 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini orbitadan chiqardiBugun, 17:22Kembrij olimlari elektromobil akkumulyatorlari umrini uzaytirishning oddiy yoʻlini topdiKembrij olimlari elektromobil akkumulyatorlari umrini uzaytirishning oddiy yoʻlini topdiBugun, 16:26Apple kompaniyasining ilk buklama iPhone smartfoni: Taqdimot vaqti va narxi maʻlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama iPhone smartfoni: Taqdimot vaqti va narxi maʻlum boʻldiBugun, 15:57SSJ-100 samolyotlarining dvigatellari yangilanadi: Rossiya aviatsiyasida katta oʻzgarishlarSSJ-100 samolyotlarining dvigatellari yangilanadi: Rossiya aviatsiyasida katta oʻzgarishlarBugun, 15:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi