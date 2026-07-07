Everton Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferi boʻyicha muzokaralarni boshlamoqda

·31·Sport
Everton Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferi boʻyicha muzokaralarni boshlamoqda

Liverpulning Everton klubi yozgi transfer oynasi yakunlanishidan avval kutilmagan yurishni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Jamoa Tottenxem va Angliya terma jamoasi himoyachisi Djed Spence nomzodini oʻz safiga qoʻshib olish masalasini jiddiy koʻrib chiqmoqda. Ushbu transfer Mersisayd klubi uchun oʻng qanot himoyasini kuchaytirish yoʻlidagi asosiy maqsadga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Everton bosh murabbiyi David Moyes jamoaning mudofaa chizigʻini mustahkamlash niyatida. 25 yoshli futbolchi London klubida muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlmayotgani sababli, Toffees rahbariyati uni Premer-ligada asosiy tarkibda oʻynash vaʼdasi bilan oʻz tomoniga ogʻdirmoqchi. Spence uchun barqaror oʻyin amaliyoti hozirgi faoliyatida ustuvor vazifa hisoblanadi.

Raqobat va yangi murabbiy omili

Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi ayni damda jamoa tarkibini tubdan yangilash jarayonini oʻtkazmoqda. Andy Robertson va Jan Paul van Hecke kabi himoyachilarning kelishi jamoaning orqa chizigʻida raqobatni keskinlashtirib yubordi. Bu esa Djed Spence uchun asosiy tarkibdan joy olishni sezilarli darajada qiyinlashtirgan asosiy omillardan biri sifatida koʻrilmoqda.

Goal.com xabariga koʻra, futbolchi 2025-26 yilgi mavsumda Premer-ligada 30 ta oʻyinda maydonga tushib, shundan 23 tasini asosiy tarkibda boshlagan edi. Shunga qaramay, De Zerbi qoʻl ostidagi yangi taktik oʻzgarishlar va transferlar Spenceʼni oʻz kelajagi haqida qaygʻurishga majbur qilmoqda. Uning londonliklar bilan 2029-yil iyunigacha shartnomasi borligiga qaramay, Gudison Parkka koʻchib oʻtish mantiqiy qadam boʻlib koʻrinmoqda.

David Moyes futbolchining tezkorligi va taktik moslashuvchanligini yuqori baholamoqda. Murabbiyning fikricha, aynan shu xislatlar Everton mudofaasidagi muammolarni hal qilishda qoʻl keladi. Hozirda klub rahbariyati Tottenxem qoʻyadigan narxni oʻrganish va rasmiy taklif tayyorlash ustida ish olib bormoqda.

Mersisaydliklar transferni 2026-27 yilgi mavsum startiga qadar yakunlashni maqsad qilgan. Maʼlumot uchun, har ikki jamoa yangi mavsumdagi ilk uchrashuvlarini 22-avgust, shanba kuni oʻtkazishi belgilangan. Everton rahbariyati Spenceʼni Kristal Pelasga qarshi kechadigan uy uchrashuviga qadar roʻyxatdan oʻtkazishga ulgurmoqchi.

Ushbu transfer amalga oshsa, Everton nafaqat tajribali himoyachiga ega boʻladi, balki Angliya terma jamoasi aʼzosini oʻz safiga qoʻshib olish orqali jamoaning umumiy nufuzini ham oshiradi. Hozirda muzokaralarning dastlabki bosqichi davom etmoqda.

EvertonTottenxemDjed SpenceTransferPremer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jon Terri: Jud Bellingem oʻyin uslubi boʻyicha Zinedin Zidanga oʻxshaydiJon Terri: Jud Bellingem oʻyin uslubi boʻyicha Zinedin Zidanga oʻxshaydiBugun, 14:30«Real» Enso Fernandes bilan aloqa qilgani ma’lum bo‘ldi...«Real» Enso Fernandes bilan aloqa qilgani ma’lum bo‘ldi...Bugun, 14:16«Bavariya» Vinisius uchun «Real»ga rasmiy so‘rov yubordi«Bavariya» Vinisius uchun «Real»ga rasmiy so‘rov yubordiBugun, 14:12Neymar terma jamoadagi faoliyatini yakunladi: Otasi yulduz futbolchiga murojaat bilan chiqdiNeymar terma jamoadagi faoliyatini yakunladi: Otasi yulduz futbolchiga murojaat bilan chiqdiBugun, 13:52Braziliya terma jamoasining inqirozi: Carlo Ancelotti va yulduzlar nega muvaffaqiyatsizlikka uchradi?Braziliya terma jamoasining inqirozi: Carlo Ancelotti va yulduzlar nega muvaffaqiyatsizlikka uchradi?Bugun, 13:18JCH-2026 biletlari 2 ming dollargacha sotilgani aytildiJCH-2026 biletlari 2 ming dollargacha sotilgani aytildiBugun, 12:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi