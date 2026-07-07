Everton Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferi boʻyicha muzokaralarni boshlamoqda
Liverpulning Everton klubi yozgi transfer oynasi yakunlanishidan avval kutilmagan yurishni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Jamoa Tottenxem va Angliya terma jamoasi himoyachisi Djed Spence nomzodini oʻz safiga qoʻshib olish masalasini jiddiy koʻrib chiqmoqda. Ushbu transfer Mersisayd klubi uchun oʻng qanot himoyasini kuchaytirish yoʻlidagi asosiy maqsadga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Everton bosh murabbiyi David Moyes jamoaning mudofaa chizigʻini mustahkamlash niyatida. 25 yoshli futbolchi London klubida muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlmayotgani sababli, Toffees rahbariyati uni Premer-ligada asosiy tarkibda oʻynash vaʼdasi bilan oʻz tomoniga ogʻdirmoqchi. Spence uchun barqaror oʻyin amaliyoti hozirgi faoliyatida ustuvor vazifa hisoblanadi.
Raqobat va yangi murabbiy omiliTottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi ayni damda jamoa tarkibini tubdan yangilash jarayonini oʻtkazmoqda. Andy Robertson va Jan Paul van Hecke kabi himoyachilarning kelishi jamoaning orqa chizigʻida raqobatni keskinlashtirib yubordi. Bu esa Djed Spence uchun asosiy tarkibdan joy olishni sezilarli darajada qiyinlashtirgan asosiy omillardan biri sifatida koʻrilmoqda.
Goal.com xabariga koʻra, futbolchi 2025-26 yilgi mavsumda Premer-ligada 30 ta oʻyinda maydonga tushib, shundan 23 tasini asosiy tarkibda boshlagan edi. Shunga qaramay, De Zerbi qoʻl ostidagi yangi taktik oʻzgarishlar va transferlar Spenceʼni oʻz kelajagi haqida qaygʻurishga majbur qilmoqda. Uning londonliklar bilan 2029-yil iyunigacha shartnomasi borligiga qaramay, Gudison Parkka koʻchib oʻtish mantiqiy qadam boʻlib koʻrinmoqda.
David Moyes futbolchining tezkorligi va taktik moslashuvchanligini yuqori baholamoqda. Murabbiyning fikricha, aynan shu xislatlar Everton mudofaasidagi muammolarni hal qilishda qoʻl keladi. Hozirda klub rahbariyati Tottenxem qoʻyadigan narxni oʻrganish va rasmiy taklif tayyorlash ustida ish olib bormoqda.
Mersisaydliklar transferni 2026-27 yilgi mavsum startiga qadar yakunlashni maqsad qilgan. Maʼlumot uchun, har ikki jamoa yangi mavsumdagi ilk uchrashuvlarini 22-avgust, shanba kuni oʻtkazishi belgilangan. Everton rahbariyati Spenceʼni Kristal Pelasga qarshi kechadigan uy uchrashuviga qadar roʻyxatdan oʻtkazishga ulgurmoqchi.
Ushbu transfer amalga oshsa, Everton nafaqat tajribali himoyachiga ega boʻladi, balki Angliya terma jamoasi aʼzosini oʻz safiga qoʻshib olish orqali jamoaning umumiy nufuzini ham oshiradi. Hozirda muzokaralarning dastlabki bosqichi davom etmoqda.
…