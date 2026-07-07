Sirdaryo havzasidagi har ikkinchi baliqda mikroplastik aniqlandi

·24·Jamiyat
Sirdaryo havzasidagi har ikkinchi baliqda mikroplastik aniqlandi

O‘zbekiston olimlari tomonidan o‘tkazilgan tadqiqot Sirdaryo havzasidagi baliqlar orasida mikroplastik bilan ifloslanish darajasi yuqori ekanini ko‘rsatdi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, tekshirilgan baliqlarning yarmidan ko‘pida plastik zarrachalari aniqlangan.

Mutaxassislar Chirchiq va Qoradaryo daryolaridan olingan 61 turdagi baliq namunalarini tahlil qilgan. Natijada ularning 60,7 foizi organizmida mikroplastik mavjudligi aniqlangan. Hisob-kitoblarga ko‘ra, har bir baliq tanasida o‘rtacha 2,61 ta plastik zarrachasi uchragan.

Olimlarning ta’kidlashicha, mikroplastiklar baliqlarning ovqat hazm qilish tizimi faoliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi, immunitetni zaiflashtirishi hamda endokrin tizim faoliyatini izdan chiqarishi mumkin. Bunday ifloslanish nafaqat suv jonzotlari, balki oziq-ovqat zanjiri orqali inson salomatligi uchun ham xavf tug‘dirishi ehtimoldan xoli emas.

Tadqiqot davomida yana bir muhim holat kuzatilgan. Unga ko‘ra, baliqning vazni va hajmi ortgani sari uning organizmida to‘plangan mikroplastik miqdori ham ko‘payib boradi. Bu esa yirik va uzoq umr ko‘radigan baliqlar plastik zarrachalarini ko‘proq yig‘ishini anglatadi.

O'zbekistonSirdaryoChirchiqKaradarya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oila yarashdi: Uch nafar farzand ota-onasi bilan ulg‘ayadiOila yarashdi: Uch nafar farzand ota-onasi bilan ulg‘ayadiBugun, 15:131 iyuldan qaysi hujjatlar elektron tekshiriladi?1 iyuldan qaysi hujjatlar elektron tekshiriladi?Bugun, 14:41MIB: Garovdagi maxsus texnikalar kredit qarzi sababli xatlandiMIB: Garovdagi maxsus texnikalar kredit qarzi sababli xatlandiBugun, 14:26Namanganda 27 nafar bolaga noqonuniy diniy ta’lim bergan shaxs aniqlandiNamanganda 27 nafar bolaga noqonuniy diniy ta’lim bergan shaxs aniqlandiBugun, 14:12Alifbodagi «O‘», «G‘», «Sh» va «Ch» harflarini o‘zgartirish rejalashtirilmoqdaAlifbodagi «O‘», «G‘», «Sh» va «Ch» harflarini o‘zgartirish rejalashtirilmoqdaBugun, 14:11O‘qishga kiritishni va’da qilgan fuqaro pul olayotganda qo‘lga tushdiO‘qishga kiritishni va’da qilgan fuqaro pul olayotganda qo‘lga tushdiBugun, 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi