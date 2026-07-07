Toshkentdagi elektr uzilishlari bo‘yicha komissiya ish boshladi
Toshkentda elektr ta’minotida kuzatilgan favqulodda uzilishlar sabablarini aniqlash uchun maxsus komissiya tuzildi. Prezident Administratsiyasi va Bosh prokuratura ishtirokidagi yig‘ilishda anomal issiqlik hamda yuqori yuklamalar sharoitida energiya tizimini barqarorlashtirish choralari belgilandi.
Endi asosiy e’tibor uskunalar holati, tarmoqlar sifati, avariya brigadalari tayyorgarligi va sohadagi korrupsiya xavflariga qaratiladi.
Elektr uzilishlarining sabablari tekshiriladi
Maxsus komissiya poytaxtdagi elektr uskunalari va tarmoqlar holatini o‘rganadi.
Tekshiruv doirasida:
rekonstruksiya ishlarining sifati;
himoya tizimlarining ishlashi;
uskunalarning yuqori yuklamaga tayyorligi;
avariyalarning kelib chiqish sabablari baholanadi.
Bu jarayonda elektr ta’minotidagi uzilishlarga olib kelgan texnik va tashkiliy kamchiliklarni aniqlash maqsad qilingan.
Soha xodimlari attestatsiyadan o‘tkaziladi
Yig‘ilishda energetika tizimida korrupsiyaga nisbatan mutlaqo murosasizlik tamoyili joriy etilishi belgilandi.
Korrupsiya bilan bog‘liq jinoyatlar uchun sudlangan xodimlarni ishdan bo‘shatish, ayrim hududlarda esa keng qamrovli attestatsiya o‘tkazish topshirildi.
Ayniqsa, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridagi tizim xodimlari faoliyati alohida nazoratga olinishi aytildi.
Avariya brigadalari tayyor holatga keltiriladi
Yozgi yuqori yuklamalar sharoitida aholi murojaatlariga tezkor javob berish uchun koll-markazlar ishini kuchaytirish vazifasi qo‘yildi.
Shuningdek:
avariya brigadalarining doimiy tayyorgarligi ta’minlanadi;
zarur texnikalar va ehtiyot qismlar zaxirasi yaratiladi;
favqulodda uzilishlarga javob berish tezligi oshiriladi.
Yirik korxonalarda energiya tejash kuchaytiriladi
Katta miqdorda elektr iste’mol qiladigan korxonalarda energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni tezlashtirish topshirildi.
Bu chora yuqori yuklama paytida tarmoqqa tushadigan bosimni kamaytirish va aholi uchun elektr ta’minotini barqaror saqlashga qaratilgan.
Rahbarlarga shaxsiy mas’uliyat yuklandi
Mutasaddi idoralar rahbarlari debitor qarzdorlikni qisqartirish va kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko‘rish natijalari uchun shaxsan javobgar bo‘lishi aytildi.
Toshkentdagi elektr uzilishlari endi faqat avariya sifatida emas, balki tizimdagi texnik, boshqaruv va kadrlar muammolarini ochib bergan jiddiy signal sifatida o‘rganilmoqda.
…