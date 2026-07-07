Toshkentdagi elektr uzilishlari bo‘yicha komissiya ish boshladi

·31·O‘zbekiston
Toshkentdagi elektr uzilishlari bo‘yicha komissiya ish boshladi

Toshkentda elektr ta’minotida kuzatilgan favqulodda uzilishlar sabablarini aniqlash uchun maxsus komissiya tuzildi. Prezident Administratsiyasi va Bosh prokuratura ishtirokidagi yig‘ilishda anomal issiqlik hamda yuqori yuklamalar sharoitida energiya tizimini barqarorlashtirish choralari belgilandi.

Endi asosiy e’tibor uskunalar holati, tarmoqlar sifati, avariya brigadalari tayyorgarligi va sohadagi korrupsiya xavflariga qaratiladi.

Elektr uzilishlarining sabablari tekshiriladi

Maxsus komissiya poytaxtdagi elektr uskunalari va tarmoqlar holatini o‘rganadi.

Tekshiruv doirasida:

  • rekonstruksiya ishlarining sifati;

  • himoya tizimlarining ishlashi;

  • uskunalarning yuqori yuklamaga tayyorligi;

  • avariyalarning kelib chiqish sabablari baholanadi.

Bu jarayonda elektr ta’minotidagi uzilishlarga olib kelgan texnik va tashkiliy kamchiliklarni aniqlash maqsad qilingan.

Soha xodimlari attestatsiyadan o‘tkaziladi

Yig‘ilishda energetika tizimida korrupsiyaga nisbatan mutlaqo murosasizlik tamoyili joriy etilishi belgilandi.

Korrupsiya bilan bog‘liq jinoyatlar uchun sudlangan xodimlarni ishdan bo‘shatish, ayrim hududlarda esa keng qamrovli attestatsiya o‘tkazish topshirildi.

Ayniqsa, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridagi tizim xodimlari faoliyati alohida nazoratga olinishi aytildi.

Avariya brigadalari tayyor holatga keltiriladi

Yozgi yuqori yuklamalar sharoitida aholi murojaatlariga tezkor javob berish uchun koll-markazlar ishini kuchaytirish vazifasi qo‘yildi.

Shuningdek:

  • avariya brigadalarining doimiy tayyorgarligi ta’minlanadi;

  • zarur texnikalar va ehtiyot qismlar zaxirasi yaratiladi;

  • favqulodda uzilishlarga javob berish tezligi oshiriladi.

Yirik korxonalarda energiya tejash kuchaytiriladi

Katta miqdorda elektr iste’mol qiladigan korxonalarda energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni tezlashtirish topshirildi.

Bu chora yuqori yuklama paytida tarmoqqa tushadigan bosimni kamaytirish va aholi uchun elektr ta’minotini barqaror saqlashga qaratilgan.

Rahbarlarga shaxsiy mas’uliyat yuklandi

Mutasaddi idoralar rahbarlari debitor qarzdorlikni qisqartirish va kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko‘rish natijalari uchun shaxsan javobgar bo‘lishi aytildi.

Toshkentdagi elektr uzilishlari endi faqat avariya sifatida emas, balki tizimdagi texnik, boshqaruv va kadrlar muammolarini ochib bergan jiddiy signal sifatida o‘rganilmoqda.

ToshkentPrezident AdministratsiyasiOmmaviy ProkuraturaSurxondaryoQashqadaryo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda renovatsiya: aholi qayerga ko‘chirilishi aytildiToshkentda renovatsiya: aholi qayerga ko‘chirilishi aytildiBugun, 19:29O‘zbekistonda milliy navigatsiya tizimi yaratiladi: Muhim o‘zgarishlar...O‘zbekistonda milliy navigatsiya tizimi yaratiladi: Muhim o‘zgarishlar...Bugun, 16:49O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindiO‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindiBugun, 15:54Toshkent shahrida chang-to‘zonli shamol kuzatilishi kutilmoqdaToshkent shahrida chang-to‘zonli shamol kuzatilishi kutilmoqdaBugun, 15:29O‘zbekistondan noyob qadimiy yunon harbiy lageri aniqlandiO‘zbekistondan noyob qadimiy yunon harbiy lageri aniqlandiBugun, 15:17Yunusobodda 8 iyul kuni gaz vaqtincha to‘xtatiladiYunusobodda 8 iyul kuni gaz vaqtincha to‘xtatiladiBugun, 14:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli