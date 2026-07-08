Misr Argentina o‘yini hakamligi bo‘yicha FIFAga shikoyat qildi
Misr futbol assotsiatsiyasi JCH-2026 1/8 finalida Argentinaga qarshi o‘yindagi hakamlik qarorlaridan norozi bo‘lib, FIFAga rasmiy ariza yubordi.
Globo nashri ma’lumotiga ko‘ra, Misr tomoni uchrashuvdagi bahsli epizodlar bo‘yicha tekshiruv o‘tkazilishini va fransiyalik hakamlar guruhini mundial oxirigacha chetlatishni talab qilmoqda.
Bahsli o‘yin FIFAgacha yetib bordi
Argentina va Misr o‘rtasidagi 1/8 final bahsi 3:2 hisobida amaldagi chempion foydasiga yakunlangan edi.
Uchrashuvni Fransua Letekse boshchiligidagi fransiyalik hakamlar guruhi boshqardi. Misr futbol assotsiatsiyasi aynan shu hakamlik borasida Xalqaro futbol federatsiyasiga shikoyat kiritdi.
Misr ikki epizodni tekshirishni so‘ramoqda
Assotsiatsiya prezidenti Xani Abu Rida o‘yindagi bir nechta mojaroli holatlarga e’tibor qaratgan.
Misr tomoni, avvalo, milliy jamoaning bekor qilingan goli yuzasidan izoh talab qilmoqda. Shuningdek, Argentinaning uchinchi golidan oldin bo‘lgan ehtimoliy penalti holati ham tekshirilishi so‘ralgan.
Hakamlar guruhini chetlatish talabi qo‘yildi
Misr futbol assotsiatsiyasi faqat tekshiruv bilan cheklanmoqchi emas.
Xani Abu Rida Fransua Letekse boshchiligidagi hakamlar guruhini jahon chempionati yakuniga qadar o‘yinlardan chetlatishni ham talab qilgan.
Argentina chorakfinalda, Misr esa javob kutmoqda
Misr 1/8 finalda 2:3 hisobida mag‘lub bo‘lib, musobaqani tark etdi. Argentina esa chorakfinalga yo‘l oldi va amaldagi chempion sifatida kurashni davom ettirmoqda.
AQSH, Kanada va Meksikada o‘tayotgan JCH-2026 19 iyulga qadar davom etadi. Endi e’tibor FIFAning Misr shikoyatiga qanday munosabat bildirishiga qaratilgan.
…