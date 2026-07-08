Misr Argentina o‘yini hakamligi bo‘yicha FIFAga shikoyat qildi

·73·Sport
Misr Argentina o‘yini hakamligi bo‘yicha FIFAga shikoyat qildi

Misr futbol assotsiatsiyasi JCH-2026 1/8 finalida Argentinaga qarshi o‘yindagi hakamlik qarorlaridan norozi bo‘lib, FIFAga rasmiy ariza yubordi.

Globo nashri ma’lumotiga ko‘ra, Misr tomoni uchrashuvdagi bahsli epizodlar bo‘yicha tekshiruv o‘tkazilishini va fransiyalik hakamlar guruhini mundial oxirigacha chetlatishni talab qilmoqda.

Bahsli o‘yin FIFAgacha yetib bordi

Argentina va Misr o‘rtasidagi 1/8 final bahsi 3:2 hisobida amaldagi chempion foydasiga yakunlangan edi.

Uchrashuvni Fransua Letekse boshchiligidagi fransiyalik hakamlar guruhi boshqardi. Misr futbol assotsiatsiyasi aynan shu hakamlik borasida Xalqaro futbol federatsiyasiga shikoyat kiritdi.

Misr ikki epizodni tekshirishni so‘ramoqda

Assotsiatsiya prezidenti Xani Abu Rida o‘yindagi bir nechta mojaroli holatlarga e’tibor qaratgan.

Misr tomoni, avvalo, milliy jamoaning bekor qilingan goli yuzasidan izoh talab qilmoqda. Shuningdek, Argentinaning uchinchi golidan oldin bo‘lgan ehtimoliy penalti holati ham tekshirilishi so‘ralgan.

Hakamlar guruhini chetlatish talabi qo‘yildi

Misr futbol assotsiatsiyasi faqat tekshiruv bilan cheklanmoqchi emas.

Xani Abu Rida Fransua Letekse boshchiligidagi hakamlar guruhini jahon chempionati yakuniga qadar o‘yinlardan chetlatishni ham talab qilgan.

Argentina chorakfinalda, Misr esa javob kutmoqda

Misr 1/8 finalda 2:3 hisobida mag‘lub bo‘lib, musobaqani tark etdi. Argentina esa chorakfinalga yo‘l oldi va amaldagi chempion sifatida kurashni davom ettirmoqda.

AQSH, Kanada va Meksikada o‘tayotgan JCH-2026 19 iyulga qadar davom etadi. Endi e’tibor FIFAning Misr shikoyatiga qanday munosabat bildirishiga qaratilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdi (video)JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdi (video)Bugun, 11:40Hollivudcha ssenariy: Argentina Misrga qarshi dahshatli kambek ko‘rsatdiHollivudcha ssenariy: Argentina Misrga qarshi dahshatli kambek ko‘rsatdiBugun, 11:32Lionel Messi Misrga qarshi oʻyindagi dramatik gʻalabadan soʻng oʻz his-tuygʻularini yashirmadiLionel Messi Misrga qarshi oʻyindagi dramatik gʻalabadan soʻng oʻz his-tuygʻularini yashirmadiBugun, 11:30Lionel Messi Misrga qarshi o‘yinning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiLionel Messi Misrga qarshi o‘yinning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiBugun, 11:18Ziko hakamga: «Orzumizni barbod qildi, Xudo oldida o‘zi javob bersin»Ziko hakamga: «Orzumizni barbod qildi, Xudo oldida o‘zi javob bersin»Bugun, 10:37Saloh Messi haqida: «U o‘yinni bir o‘zi burib yuboradi»Saloh Messi haqida: «U o‘yinni bir o‘zi burib yuboradi»Bugun, 10:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi