Anri Ronalduni qo‘llab-quvvatladi: «Merosiga shubha yo‘q»
Fransiya milliy jamoasi va «Arsenal» klubi sobiq hujumchisi Terri Anri Krishtianu Ronaldu haqida fikr bildirib, portugaliyalik yulduzning futboldagi merosi jahon chempionligi bilan o‘lchanmasligini ta’kidladi.
Portugaliya JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, mundial bilan xayrlashgandi. Shundan keyin Ronalduning terma jamoadagi kelajagi va tarixdagi o‘rni yana muhokamalar markaziga chiqdi.
Anri Ronalduning merosini himoya qildi
Terri Anrining fikricha, jahon kubogiga ega bo‘lmagan buyuk futbolchilar ham futbol tarixida ulkan iz qoldirgan.
«Ko‘plab buyuk futbolchilarda jahon kubogining yo‘qligi, ularning futbol rivojiga qo‘shgan hissasini yo‘qqa chiqara olmaydi. Krishtianu qoldirayotgan merosga shubha qilishga o‘rin yo‘q», — dedi Anri.
«1000 ta gol dovonini zabt etishini tilayman»
Fransiyalik sobiq hujumchi Ronalduga eng yaxshi tilaklarini yo‘llab, uning yana bir tarixiy marraga yetishini istashini bildirdi.
«Unga eng yaxshi tilaklarimni yo‘llayman va 1000 ta gol dovonini zabt etishi tilakdoshiman», — deya Anri so‘zlaridan iqtibos keltirdi Fox Sports.
Ronaldu bir necha avlodga ta’sir ko‘rsatdi
Anri Ronalduning faqat gollari emas, balki futbolga munosabati, hayot tarzi va fikrlashi ham ko‘plab yoshlarga ta’sir qilganini ta’kidladi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, portugaliyalik yulduz bir nechta avlod vakillarini futbolga mehr qo‘yishga undagan.
Jismoniy holati — ko‘pchilik uchun o‘rnak
Terri Anri Ronalduning professionallik darajasi va o‘z tanasiga bo‘lgan e’tiborini ham alohida tilga oldi.
«Uning jismoniy holatiga e’tibor bering — ko‘pchilik uchun bu o‘rnak. Shunday ekan, do‘stim, nima ishga qo‘l ursang ham omad yor bo‘lishini tilayman», — dedi u.
Portugaliya mundialni tark etgan bo‘lsa-da, Ronalduning futbol tarixida qoldirgan izi yana bir bor katta yulduzlar tomonidan e’tirof etilmoqda.
…