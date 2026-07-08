Anri Ronalduni qo‘llab-quvvatladi: «Merosiga shubha yo‘q»

·45·Sport
Anri Ronalduni qo‘llab-quvvatladi: «Merosiga shubha yo‘q»

Fransiya milliy jamoasi va «Arsenal» klubi sobiq hujumchisi Terri Anri Krishtianu Ronaldu haqida fikr bildirib, portugaliyalik yulduzning futboldagi merosi jahon chempionligi bilan o‘lchanmasligini ta’kidladi.

Portugaliya JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, mundial bilan xayrlashgandi. Shundan keyin Ronalduning terma jamoadagi kelajagi va tarixdagi o‘rni yana muhokamalar markaziga chiqdi.

Anri Ronalduning merosini himoya qildi

Terri Anrining fikricha, jahon kubogiga ega bo‘lmagan buyuk futbolchilar ham futbol tarixida ulkan iz qoldirgan.

«Ko‘plab buyuk futbolchilarda jahon kubogining yo‘qligi, ularning futbol rivojiga qo‘shgan hissasini yo‘qqa chiqara olmaydi. Krishtianu qoldirayotgan merosga shubha qilishga o‘rin yo‘q», — dedi Anri.

«1000 ta gol dovonini zabt etishini tilayman»

Fransiyalik sobiq hujumchi Ronalduga eng yaxshi tilaklarini yo‘llab, uning yana bir tarixiy marraga yetishini istashini bildirdi.

«Unga eng yaxshi tilaklarimni yo‘llayman va 1000 ta gol dovonini zabt etishi tilakdoshiman», — deya Anri so‘zlaridan iqtibos keltirdi Fox Sports.

Ronaldu bir necha avlodga ta’sir ko‘rsatdi

Anri Ronalduning faqat gollari emas, balki futbolga munosabati, hayot tarzi va fikrlashi ham ko‘plab yoshlarga ta’sir qilganini ta’kidladi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, portugaliyalik yulduz bir nechta avlod vakillarini futbolga mehr qo‘yishga undagan.

Jismoniy holati — ko‘pchilik uchun o‘rnak

Terri Anri Ronalduning professionallik darajasi va o‘z tanasiga bo‘lgan e’tiborini ham alohida tilga oldi.

«Uning jismoniy holatiga e’tibor bering — ko‘pchilik uchun bu o‘rnak. Shunday ekan, do‘stim, nima ishga qo‘l ursang ham omad yor bo‘lishini tilayman», — dedi u.

Portugaliya mundialni tark etgan bo‘lsa-da, Ronalduning futbol tarixida qoldirgan izi yana bir bor katta yulduzlar tomonidan e’tirof etilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliya terma jamoasining inqirozi: Roberto Martinez va Cristiano Ronaldo xatosiPortugaliya terma jamoasining inqirozi: Roberto Martinez va Cristiano Ronaldo xatosiBugun, 12:11Jud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildiJud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildiBugun, 11:51O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldiO‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:50Portugaliyada ham iste’fo: Martines jamoani tark etdiPortugaliyada ham iste’fo: Martines jamoani tark etdiBugun, 11:49JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdi (video)JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdi (video)Bugun, 11:40Hollivudcha ssenariy: Argentina Misrga qarshi dahshatli kambek ko‘rsatdiHollivudcha ssenariy: Argentina Misrga qarshi dahshatli kambek ko‘rsatdiBugun, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi