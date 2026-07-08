Hollivudcha ssenariy: Argentina Misrga qarshi dahshatli kambek ko‘rsatdi
Jahon chempionatining 1/8 final bosqichi doirasidagi Argentina va Misr o‘rtasidagi uchrashuv futbol tarixidan mustahkam joy oladigan bo‘ldi. «Albiseleste» 0:2 hisobida mag‘lub bo‘layotib, atigi 13 daqiqa ichida vaziyatni tubdan o‘zgartirdi va chorak final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. Zamin.uz ushbu telbavor bahs tafsilotlari va Messining tarixiy rekordlarini taqdim etadi.
Argentina – Misr — 3:2
Gollar: Romero (79), Messi (83), Fernandes (90+2) — Yosir Ibrohim (15), Ziko (67).
Aniq ijro etilmagan penalti: Messi (21).
Antirekorddan buyuklikka: Leo Messi nimalar qildi?
Uchrashuv Lionel Messi uchun dastlab omadsiz boshlandi. 21-daqiqada u penaltidan unumli foydalana olmadi va mazkur mundialda ikkinchi bor penaltidan gol urolmay, o‘ziga xos antirekord qayd etdi. Biroq ikkinchi bo‘limda u haqiqiy sardorlik fazilatlarini namoyish etdi:
79-daqiqada Kristian Romeroning goliga assistentlik qildi.
83-daqiqada raqib himoyasining xatosidan unumli foydalanib, hisobni tenglashtirdi.
Bu gol va assist orqali Messi jahon chempionatlari tarixini qayta yozib chiqdi:
Eng yaxshi to‘purar: Mundiallardagi gollari sonini 21 taga yetkazdi (Kilian Mbappeda 19 ta).
Eng yaxshi assistent: JCHdagi assistlari sonini 9 taga yetkazib, afsonaviy Diyego Maradonani ortda qoldirdi.
Umrbodlik rekordlar: JCHda eng ko‘p o‘yin o‘tkazgan futbolchi (31 ta), qatorasiga 9 ta o‘yinda gol urgan va pley-offning qatorasiga 6 ta bahsida raqib darvozasini ishg‘ol etgan ilk futbolchiga aylandi.
To‘purarlar poygasi qizg‘in pallada
Jahon chempionatlari tarixida ilk bor bir yo‘la uch nafar futbolchi turnirda 7 va undan ortiq gol urishga muvaffaq bo‘ldi. Messi ushbu o‘yindagi goli bilan yana peshqadamlikni qo‘lga oldi:
Futbolchi
Gollar soni
Lionel Messi (Argentina)
8 ta
Kilian Mbappe (Fransiya)
7 ta
Erling Holand (Norvegiya)
7 ta
Harri Keyn (Angliya)
6 ta
Hakamlik mojarosi va Misr terma jamoasining g‘azabi
Uchrashuv fransiyalik bosh hakam Fransua Leteksening bahsli qarorlarisiz o‘tmadi. U 60-daqiqada fol sabab misrliklarning golini bekor qildi, 90+2-daqiqada esa Argentina jarima maydonidagi shubhali vaziyatga e’tibor qaratmadi. Bu Afrika vakillarining keskin noroziligiga sabab bo‘ldi.
Mustafo Ziko (Misr terma jamoasi hujumchisi): «Hakam bizni mag‘lub qilish uchun maydonga tushgandi. Biz Misr xalqini xursand qilishga umid qilgandik, ammo oxir-oqibat Argentinani jahon chempionatidagi g‘alabasi bilan tabriklaymiz. Bu soxta turnir va endi ular qolgan o‘yinlarni o‘ynashlari ham shart emas. Hakam butun bir millatning orzusini barbod qildi».
Messining ko‘z yoshlari va o‘yindan keyingi iqrori
Uchrashuvdan so‘ng quvonch ko‘z yoshlarini yashira olmagan Messi jamoaning irodasini yuqori baholadi:
«Hisob 0:2 bo‘lgach, vaziyat ancha murakkablashgandi. O‘yinni o‘zgartira olganimizdan aql bovar qilmas his-tuyg‘ularni his qilyapmiz. Bizga yana juda qiyin bo‘ldi, lekin bu jahon chempionati. Barcha o‘yinlar aynan shunday kechadi. Men juda baxtiyorman».
Argentina terma jamoasi o‘zining 13 daqiqalik tarixiy kambeki bilan chorak finalga yo‘l oldi va kubok uchun kurashni davom ettiradi.
…