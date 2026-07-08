Hollivudcha ssenariy: Argentina Misrga qarshi dahshatli kambek ko‘rsatdi

·43·Sport
Hollivudcha ssenariy: Argentina Misrga qarshi dahshatli kambek ko‘rsatdi

Jahon chempionatining 1/8 final bosqichi doirasidagi Argentina va Misr o‘rtasidagi uchrashuv futbol tarixidan mustahkam joy oladigan bo‘ldi. «Albiseleste» 0:2 hisobida mag‘lub bo‘layotib, atigi 13 daqiqa ichida vaziyatni tubdan o‘zgartirdi va chorak final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. Zamin.uz ushbu telbavor bahs tafsilotlari va Messining tarixiy rekordlarini taqdim etadi.

Argentina – Misr — 3:2

  • Gollar: Romero (79), Messi (83), Fernandes (90+2) — Yosir Ibrohim (15), Ziko (67).

  • Aniq ijro etilmagan penalti: Messi (21).

Antirekorddan buyuklikka: Leo Messi nimalar qildi?

Uchrashuv Lionel Messi uchun dastlab omadsiz boshlandi. 21-daqiqada u penaltidan unumli foydalana olmadi va mazkur mundialda ikkinchi bor penaltidan gol urolmay, o‘ziga xos antirekord qayd etdi. Biroq ikkinchi bo‘limda u haqiqiy sardorlik fazilatlarini namoyish etdi:

  • 79-daqiqada Kristian Romeroning goliga assistentlik qildi.

  • 83-daqiqada raqib himoyasining xatosidan unumli foydalanib, hisobni tenglashtirdi.

Bu gol va assist orqali Messi jahon chempionatlari tarixini qayta yozib chiqdi:

  1. Eng yaxshi to‘purar: Mundiallardagi gollari sonini 21 taga yetkazdi (Kilian Mbappeda 19 ta).

  2. Eng yaxshi assistent: JCHdagi assistlari sonini 9 taga yetkazib, afsonaviy Diyego Maradonani ortda qoldirdi.

  3. Umrbodlik rekordlar: JCHda eng ko‘p o‘yin o‘tkazgan futbolchi (31 ta), qatorasiga 9 ta o‘yinda gol urgan va pley-offning qatorasiga 6 ta bahsida raqib darvozasini ishg‘ol etgan ilk futbolchiga aylandi.

To‘purarlar poygasi qizg‘in pallada

Jahon chempionatlari tarixida ilk bor bir yo‘la uch nafar futbolchi turnirda 7 va undan ortiq gol urishga muvaffaq bo‘ldi. Messi ushbu o‘yindagi goli bilan yana peshqadamlikni qo‘lga oldi:

Futbolchi

Gollar soni

Lionel Messi (Argentina)

8 ta

Kilian Mbappe (Fransiya)

7 ta

Erling Holand (Norvegiya)

7 ta

Harri Keyn (Angliya)

6 ta

Hakamlik mojarosi va Misr terma jamoasining g‘azabi

Uchrashuv fransiyalik bosh hakam Fransua Leteksening bahsli qarorlarisiz o‘tmadi. U 60-daqiqada fol sabab misrliklarning golini bekor qildi, 90+2-daqiqada esa Argentina jarima maydonidagi shubhali vaziyatga e’tibor qaratmadi. Bu Afrika vakillarining keskin noroziligiga sabab bo‘ldi.

Mustafo Ziko (Misr terma jamoasi hujumchisi): «Hakam bizni mag‘lub qilish uchun maydonga tushgandi. Biz Misr xalqini xursand qilishga umid qilgandik, ammo oxir-oqibat Argentinani jahon chempionatidagi g‘alabasi bilan tabriklaymiz. Bu soxta turnir va endi ular qolgan o‘yinlarni o‘ynashlari ham shart emas. Hakam butun bir millatning orzusini barbod qildi».

Messining ko‘z yoshlari va o‘yindan keyingi iqrori

Uchrashuvdan so‘ng quvonch ko‘z yoshlarini yashira olmagan Messi jamoaning irodasini yuqori baholadi:

«Hisob 0:2 bo‘lgach, vaziyat ancha murakkablashgandi. O‘yinni o‘zgartira olganimizdan aql bovar qilmas his-tuyg‘ularni his qilyapmiz. Bizga yana juda qiyin bo‘ldi, lekin bu jahon chempionati. Barcha o‘yinlar aynan shunday kechadi. Men juda baxtiyorman».

Argentina terma jamoasi o‘zining 13 daqiqalik tarixiy kambeki bilan chorak finalga yo‘l oldi va kubok uchun kurashni davom ettiradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildiJud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildiBugun, 11:51Anri Ronalduni qo‘llab-quvvatladi: «Merosiga shubha yo‘q»Anri Ronalduni qo‘llab-quvvatladi: «Merosiga shubha yo‘q»Bugun, 11:51O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldiO‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:50Portugaliyada ham iste’fo: Martines jamoani tark etdiPortugaliyada ham iste’fo: Martines jamoani tark etdiBugun, 11:49JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdi (video)JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdi (video)Bugun, 11:40Lionel Messi Misrga qarshi oʻyindagi dramatik gʻalabadan soʻng oʻz his-tuygʻularini yashirmadiLionel Messi Misrga qarshi oʻyindagi dramatik gʻalabadan soʻng oʻz his-tuygʻularini yashirmadiBugun, 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi