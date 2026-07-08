Portugaliyada ham iste’fo: Martines jamoani tark etdi

·34·Sport
Portugaliyada ham iste’fo: Martines jamoani tark etdi

JCH-2026da murabbiylar iste’fosi davom etmoqda. Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martines 1/8 finalda Ispaniyadan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng lavozimini tark etdi.

Portugaliya Ispaniyaga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi va turnir bilan xayrlashdi. Martines esa jamoani jahon chempionligi uchun qabul qilganini, ammo maqsad amalga oshmaganidan keyin davom etish ma’nosiz ekanini aytdi.

Martines: «G‘alabasiz davom etishning ma’nosi yo‘q»

Ispaniyalik mutaxassis iste’fo qarori jahon chempionatidan oldin to‘liq tasdiqlanmaganini bildirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, asosiy maqsad Portugaliya bilan mundialda g‘alaba qozonish bo‘lgan.

«Men Portugaliyaga jahon chempionatida g‘alaba qozonish uchun kelgandim va o‘ylaymanki, g‘alabasiz davom ettirishning ma’nosi yo‘q», — dedi Martines.

Shartnoma ham shu kuni yakunlangan

Martines Portugaliya futbol rahbariyati endi yangi murabbiy tanlash imkoniyatiga ega ekanini ta’kidladi.

«Prezident har doim meni qo‘llab-quvvatlagan, lekin shartnomam bugun tugaydi. Boshqa aytadigan gapim yo‘q», — deya qo‘shimcha qildi u.

Portugaliya bilan sovrin yuta olmadi

Roberto Martines Portugaliya milliy jamoasini 2023 yilda qabul qilib olgan edi.

Biroq ispaniyalik mutaxassis jamoa bilan hech qanday sovrin qo‘lga kirita olmadi. JCH-2026da esa Portugaliya Ispaniyaga yutqazib, musobaqani 1/8 finalda tark etdi.

JCHda sakkizinchi iste’fo

Bu jahon chempionatida qatnashgan jamoalar orasidagi sakkizinchi murabbiylik iste’fosi bo‘ldi.

Avvalroq quyidagi mutaxassislar ham lavozimini tark etgan edi:

  • Sabri Lyamushi — Tunis;

  • Hen Men Bo — Janubiy Koreya;

  • Stiv Klark — Shotlandiya;

  • Miroslav Koubek — Chexiya;

  • Ronald Kuman — Niderlandiya;

  • Sebastyan Bekkasese — Ekvador;

  • Yulian Nagelsmann — Germaniya.

JCH-2026da natijalar nafaqat jamoalar taqdirini, balki murabbiylar kelajagini ham keskin o‘zgartirmoqda. Portugaliya endi yangi davrni boshlaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliya terma jamoasining inqirozi: Roberto Martinez va Cristiano Ronaldo xatosiPortugaliya terma jamoasining inqirozi: Roberto Martinez va Cristiano Ronaldo xatosiBugun, 12:11Jud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildiJud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildiBugun, 11:51Anri Ronalduni qo‘llab-quvvatladi: «Merosiga shubha yo‘q»Anri Ronalduni qo‘llab-quvvatladi: «Merosiga shubha yo‘q»Bugun, 11:51O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldiO‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:50JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdi (video)JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdi (video)Bugun, 11:40Hollivudcha ssenariy: Argentina Misrga qarshi dahshatli kambek ko‘rsatdiHollivudcha ssenariy: Argentina Misrga qarshi dahshatli kambek ko‘rsatdiBugun, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi