Portugaliyada ham iste’fo: Martines jamoani tark etdi
JCH-2026da murabbiylar iste’fosi davom etmoqda. Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martines 1/8 finalda Ispaniyadan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng lavozimini tark etdi.
Portugaliya Ispaniyaga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi va turnir bilan xayrlashdi. Martines esa jamoani jahon chempionligi uchun qabul qilganini, ammo maqsad amalga oshmaganidan keyin davom etish ma’nosiz ekanini aytdi.
Martines: «G‘alabasiz davom etishning ma’nosi yo‘q»
Ispaniyalik mutaxassis iste’fo qarori jahon chempionatidan oldin to‘liq tasdiqlanmaganini bildirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, asosiy maqsad Portugaliya bilan mundialda g‘alaba qozonish bo‘lgan.
«Men Portugaliyaga jahon chempionatida g‘alaba qozonish uchun kelgandim va o‘ylaymanki, g‘alabasiz davom ettirishning ma’nosi yo‘q», — dedi Martines.
Shartnoma ham shu kuni yakunlangan
Martines Portugaliya futbol rahbariyati endi yangi murabbiy tanlash imkoniyatiga ega ekanini ta’kidladi.
«Prezident har doim meni qo‘llab-quvvatlagan, lekin shartnomam bugun tugaydi. Boshqa aytadigan gapim yo‘q», — deya qo‘shimcha qildi u.
Portugaliya bilan sovrin yuta olmadi
Roberto Martines Portugaliya milliy jamoasini 2023 yilda qabul qilib olgan edi.
Biroq ispaniyalik mutaxassis jamoa bilan hech qanday sovrin qo‘lga kirita olmadi. JCH-2026da esa Portugaliya Ispaniyaga yutqazib, musobaqani 1/8 finalda tark etdi.
JCHda sakkizinchi iste’fo
Bu jahon chempionatida qatnashgan jamoalar orasidagi sakkizinchi murabbiylik iste’fosi bo‘ldi.
Avvalroq quyidagi mutaxassislar ham lavozimini tark etgan edi:
Sabri Lyamushi — Tunis;
Hen Men Bo — Janubiy Koreya;
Stiv Klark — Shotlandiya;
Miroslav Koubek — Chexiya;
Ronald Kuman — Niderlandiya;
Sebastyan Bekkasese — Ekvador;
Yulian Nagelsmann — Germaniya.
JCH-2026da natijalar nafaqat jamoalar taqdirini, balki murabbiylar kelajagini ham keskin o‘zgartirmoqda. Portugaliya endi yangi davrni boshlaydi.
…