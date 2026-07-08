JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdi (video)

·57·Sport
JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdi (video)

Jahon chempionatining 1/8 final bosqichi doirasida Shveysariya va Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi bahs g‘olibi penaltilar seriyasida aniqlandi. Argentina va Misr o‘rtasidagi gollarga boy dramadan so‘ng, ushbu uchrashuv muxlislar uchun haqiqiy sabr-toqat imtihoniga aylandi. Zamin.uz uchrashuvning eng diqqatga sazovor jihatlarini taqdim etadi.

Shveysariya – Kolumbiya — 0:0 (penaltilar seriyasi — 4:3)

Maydondagi zerikarli bahs va Yurgen Kloppning «kartoshka fri»si

O‘yinning asosiy vaqti va qo‘shimcha bo‘limlarida jamoalar haddan tashqari ehtiyotkor harakat qilishdi. Xavfli vaziyatlar yaratishdan ko‘ra ko‘proq to‘pni nazorat qilish va vaqt o‘ldirish ustuvor vazifaga aylandi. Birinchi 45 daqiqalikning eng yorqin va ijtimoiy tarmoqlarda eng ko‘p muhokama qilingan voqeasi maydonda emas, tribunada yuz berdi:

Maydondagi zerikarli taktik kurashdan charchagan operatorlar e’tiborini tribunada o‘tirgan mashhur murabbiy Yurgen Kloppga qaratdi. Uning katta ishtaha bilan kartoshka fri tanovul qilayotgani aks etgan kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda bahsning o‘zidan ko‘ra faolroq va kengroq muhokama qilindi.

Faqat qo‘shimcha bo‘limlardagina Kolumbiya terma jamoasi bir oz jonlanib, tashabbusni qo‘lga olishga urindi, biroq Shveysariya mudofaasini yorib o‘tishning imkoni bo‘lmadi va darvozalar daxlsiz qoldi.

Penaltilar seriyasidagi asabbuzarlik va Kobelning qahramonligi

Futbol lotereyasida ikki jamoa a’zolari ham deyarli bir xil xatolarga yo‘l qo‘yib, muxlislarni hayajonda ushlab turishdi. Biroq yakunda Yevropa vakillarining baxti kuldi:

  • Kolumbiyalik Sanchesning to‘singa tekkan zarbasiga shveysariyalik Anuar Akanji ham xato bilan javob qaytardi.

  • Hal qiluvchi pallada Shveysariya darvozaboni Gregor Kobel Kucho Ernandesning zarbasini mahorat bilan qaytarib, jamoasining g‘alabasini ta’minladi.

  • So‘nggi nuqtani Ruben Vargas aniq ijro etib, nuqta qo‘ydi — 4:3.

72 yillik tarix va Fayzullayev ojiz qoldirgan Kolumbiya mudofaasi

Ushbu g‘alaba Shveysariya futboli uchun chinakam tarixiy voqeaga aylandi. Jamoa 1954 yildan buyon ilk bor jahon chempionatining chorak finaliga yo‘llanma oldi.

Kolumbiya uchun esa bu juda alamli mag‘lubiyat bo‘ldi. Sababi, ular butun turnir davomida o‘z darvozalaridan atigi 1 ta gol o‘tkazib yuborishgan edi. Mazkur mundialda Kolumbiya darvozasini ishg‘ol qila olgan dunyodagi yagona futbolchi — O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi Abbosbek Fayzullayev bo‘lib qoldi.

Endi Shveysariya yarimfinal yo‘llanmasi uchun dahshatli kambek qayd etgan Lionel Messi boshliq Argentina terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildiJud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildiBugun, 11:51Anri Ronalduni qo‘llab-quvvatladi: «Merosiga shubha yo‘q»Anri Ronalduni qo‘llab-quvvatladi: «Merosiga shubha yo‘q»Bugun, 11:51O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldiO‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:50Portugaliyada ham iste’fo: Martines jamoani tark etdiPortugaliyada ham iste’fo: Martines jamoani tark etdiBugun, 11:49Hollivudcha ssenariy: Argentina Misrga qarshi dahshatli kambek ko‘rsatdiHollivudcha ssenariy: Argentina Misrga qarshi dahshatli kambek ko‘rsatdiBugun, 11:32Lionel Messi Misrga qarshi oʻyindagi dramatik gʻalabadan soʻng oʻz his-tuygʻularini yashirmadiLionel Messi Misrga qarshi oʻyindagi dramatik gʻalabadan soʻng oʻz his-tuygʻularini yashirmadiBugun, 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi