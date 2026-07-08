JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdi (video)
Jahon chempionatining 1/8 final bosqichi doirasida Shveysariya va Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi bahs g‘olibi penaltilar seriyasida aniqlandi. Argentina va Misr o‘rtasidagi gollarga boy dramadan so‘ng, ushbu uchrashuv muxlislar uchun haqiqiy sabr-toqat imtihoniga aylandi. Zamin.uz uchrashuvning eng diqqatga sazovor jihatlarini taqdim etadi.
Shveysariya – Kolumbiya — 0:0 (penaltilar seriyasi — 4:3)
Maydondagi zerikarli bahs va Yurgen Kloppning «kartoshka fri»si
O‘yinning asosiy vaqti va qo‘shimcha bo‘limlarida jamoalar haddan tashqari ehtiyotkor harakat qilishdi. Xavfli vaziyatlar yaratishdan ko‘ra ko‘proq to‘pni nazorat qilish va vaqt o‘ldirish ustuvor vazifaga aylandi. Birinchi 45 daqiqalikning eng yorqin va ijtimoiy tarmoqlarda eng ko‘p muhokama qilingan voqeasi maydonda emas, tribunada yuz berdi:
Maydondagi zerikarli taktik kurashdan charchagan operatorlar e’tiborini tribunada o‘tirgan mashhur murabbiy Yurgen Kloppga qaratdi. Uning katta ishtaha bilan kartoshka fri tanovul qilayotgani aks etgan kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda bahsning o‘zidan ko‘ra faolroq va kengroq muhokama qilindi.
Faqat qo‘shimcha bo‘limlardagina Kolumbiya terma jamoasi bir oz jonlanib, tashabbusni qo‘lga olishga urindi, biroq Shveysariya mudofaasini yorib o‘tishning imkoni bo‘lmadi va darvozalar daxlsiz qoldi.
Penaltilar seriyasidagi asabbuzarlik va Kobelning qahramonligi
Futbol lotereyasida ikki jamoa a’zolari ham deyarli bir xil xatolarga yo‘l qo‘yib, muxlislarni hayajonda ushlab turishdi. Biroq yakunda Yevropa vakillarining baxti kuldi:
Kolumbiyalik Sanchesning to‘singa tekkan zarbasiga shveysariyalik Anuar Akanji ham xato bilan javob qaytardi.
Hal qiluvchi pallada Shveysariya darvozaboni Gregor Kobel Kucho Ernandesning zarbasini mahorat bilan qaytarib, jamoasining g‘alabasini ta’minladi.
So‘nggi nuqtani Ruben Vargas aniq ijro etib, nuqta qo‘ydi — 4:3.
72 yillik tarix va Fayzullayev ojiz qoldirgan Kolumbiya mudofaasi
Ushbu g‘alaba Shveysariya futboli uchun chinakam tarixiy voqeaga aylandi. Jamoa 1954 yildan buyon ilk bor jahon chempionatining chorak finaliga yo‘llanma oldi.
Kolumbiya uchun esa bu juda alamli mag‘lubiyat bo‘ldi. Sababi, ular butun turnir davomida o‘z darvozalaridan atigi 1 ta gol o‘tkazib yuborishgan edi. Mazkur mundialda Kolumbiya darvozasini ishg‘ol qila olgan dunyodagi yagona futbolchi — O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi Abbosbek Fayzullayev bo‘lib qoldi.
Endi Shveysariya yarimfinal yo‘llanmasi uchun dahshatli kambek qayd etgan Lionel Messi boshliq Argentina terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
…