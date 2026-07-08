Zelenskiy urush taqdirini hal qiladigan omilni aytdi
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan davom etayotgan urush natijasi ko‘p jihatdan havodagi ustunlikka bog‘liq bo‘lishini aytdi.
Financial Times nashriga bergan intervyusida u frontda vaziyat o‘zgarganini, mojaro «yangi bosqich»ga o‘tganini ta’kidladi. Shu bilan birga, Kiyev viloyatidagi Vishnevoy shahridagi portlashlardan keyin vaziyat og‘irlashgani ham ma’lum qilindi.
Zelenskiy: asosiy kurash havoda kechmoqda
Ukraina rahbarining fikricha, hozirgi bosqichda yerdagi hududlarni nazorat qilishdan ko‘ra havodagi raqobat muhimroq ahamiyat kasb etmoqda.
«Kimning hududi kattaroq bo‘lsa, buning ahamiyati kamroq. Biz havo hududiga chiqdik. Havoda esa biz allaqachon raqobatbardoshmiz», — dedi Zelenskiy.
Uning ta’kidlashicha, front chizig‘i nisbatan statik holatda qolgan, dushman esa dengizda erkin harakat qila olmayotgan vaziyatda asosiy omil havo bo‘lib qolmoqda.
«Mojaro yangi bosqichga o‘tdi»
Zelenskiyning aytishicha, janglarning xarakteri sezilarli darajada o‘zgargan.
Ukraina prezidenti bu o‘zgarishlarni urushning yangi bosqichi sifatida baholadi. Unga ko‘ra, kelgusi natijalar dronlar, raketa zarbalari va havo himoyasi samaradorligiga tobora ko‘proq bog‘liq bo‘ladi.
Vishnevoyda vaziyat og‘ir deb baholandi
Zelenskiy o‘z Telegram kanalida Kiyev yaqinidagi Vishnevoy shahridagi holat haqida ham bayonot berdi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, Rossiya hujumlaridan keyin ikkilamchi portlash xavfi tasdiqlangan.
«Kiyev yaqinidagi Vishnevoda ikkilamchi portlash tufayli vaziyat og‘ir», — dedi Ukraina rahbari.
Qutqaruv ishlari va tergov talab qilindi
Zelenskiy Ichki ishlar vaziri Igor Klimenko deyarli har yarim soatda qutqaruv operatsiyasi, vayronalarni tozalash va yong‘inlarni o‘chirish bo‘yicha hisobot berib turganini ma’lum qildi.
Ukraina rahbari, shuningdek, xavfsizlik xizmati va razvedka Vishnevoyda nima sodir bo‘lganini batafsil aniqlashi kerakligini ta’kidladi.
Sobiq deputatdan bahsli da’vo
Oliy Radaning sobiq deputati Igor Mosiychuk Rossiya Qurolli kuchlari Vishnevodagi «Vizar» zavodi hududidagi o‘q-dorilar omboriga zarba berganini da’vo qildi.
Uning aytishicha, u yerda kam boyitilgan uranli tank snaryadlari saqlangan bo‘lishi mumkin. Bu ma’lumot mustaqil ravishda tasdiqlanmagan.
Mosiychuk shu holatdan keyin Mixail Fedorovni mudofaa vaziri lavozimidan ozod qilish kerakligini ham aytgan.
Zelenskiy esa asosiy e’tibor havodagi kurashga qaratilganini bildirmoqda: urushning keyingi bosqichida aynan osmondagi ustunlik hal qiluvchi omilga aylanishi mumkin.
…