Zelenskiy urush taqdirini hal qiladigan omilni aytdi

·53·Dunyo
Zelenskiy urush taqdirini hal qiladigan omilni aytdi

Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan davom etayotgan urush natijasi ko‘p jihatdan havodagi ustunlikka bog‘liq bo‘lishini aytdi.

Financial Times nashriga bergan intervyusida u frontda vaziyat o‘zgarganini, mojaro «yangi bosqich»ga o‘tganini ta’kidladi. Shu bilan birga, Kiyev viloyatidagi Vishnevoy shahridagi portlashlardan keyin vaziyat og‘irlashgani ham ma’lum qilindi.

Zelenskiy: asosiy kurash havoda kechmoqda

Ukraina rahbarining fikricha, hozirgi bosqichda yerdagi hududlarni nazorat qilishdan ko‘ra havodagi raqobat muhimroq ahamiyat kasb etmoqda.

«Kimning hududi kattaroq bo‘lsa, buning ahamiyati kamroq. Biz havo hududiga chiqdik. Havoda esa biz allaqachon raqobatbardoshmiz», — dedi Zelenskiy.

Uning ta’kidlashicha, front chizig‘i nisbatan statik holatda qolgan, dushman esa dengizda erkin harakat qila olmayotgan vaziyatda asosiy omil havo bo‘lib qolmoqda.

«Mojaro yangi bosqichga o‘tdi»

Zelenskiyning aytishicha, janglarning xarakteri sezilarli darajada o‘zgargan.

Ukraina prezidenti bu o‘zgarishlarni urushning yangi bosqichi sifatida baholadi. Unga ko‘ra, kelgusi natijalar dronlar, raketa zarbalari va havo himoyasi samaradorligiga tobora ko‘proq bog‘liq bo‘ladi.

Vishnevoyda vaziyat og‘ir deb baholandi

Zelenskiy o‘z Telegram kanalida Kiyev yaqinidagi Vishnevoy shahridagi holat haqida ham bayonot berdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Rossiya hujumlaridan keyin ikkilamchi portlash xavfi tasdiqlangan.

«Kiyev yaqinidagi Vishnevoda ikkilamchi portlash tufayli vaziyat og‘ir», — dedi Ukraina rahbari.

Qutqaruv ishlari va tergov talab qilindi

Zelenskiy Ichki ishlar vaziri Igor Klimenko deyarli har yarim soatda qutqaruv operatsiyasi, vayronalarni tozalash va yong‘inlarni o‘chirish bo‘yicha hisobot berib turganini ma’lum qildi.

Ukraina rahbari, shuningdek, xavfsizlik xizmati va razvedka Vishnevoyda nima sodir bo‘lganini batafsil aniqlashi kerakligini ta’kidladi.

Sobiq deputatdan bahsli da’vo

Oliy Radaning sobiq deputati Igor Mosiychuk Rossiya Qurolli kuchlari Vishnevodagi «Vizar» zavodi hududidagi o‘q-dorilar omboriga zarba berganini da’vo qildi.

Uning aytishicha, u yerda kam boyitilgan uranli tank snaryadlari saqlangan bo‘lishi mumkin. Bu ma’lumot mustaqil ravishda tasdiqlanmagan.

Mosiychuk shu holatdan keyin Mixail Fedorovni mudofaa vaziri lavozimidan ozod qilish kerakligini ham aytgan.

Zelenskiy esa asosiy e’tibor havodagi kurashga qaratilganini bildirmoqda: urushning keyingi bosqichida aynan osmondagi ustunlik hal qiluvchi omilga aylanishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

YouTuber falajlangan otasi uchun robot nogironlar aravachasini yaratdiYouTuber falajlangan otasi uchun robot nogironlar aravachasini yaratdiBugun, 13:45Ona 4 yoshli o‘g‘lini o‘ldirib, uni yeyishga uringanlikda gumon qilinmoqdaOna 4 yoshli o‘g‘lini o‘ldirib, uni yeyishga uringanlikda gumon qilinmoqdaBugun, 13:35139 marta yiqilgan erkak nihoyat haydovchilik imtihonidan o‘tdi139 marta yiqilgan erkak nihoyat haydovchilik imtihonidan o‘tdiBugun, 13:33Bishkek aeroportida dahshatli holat ortidan reyslar to‘xtatildiBishkek aeroportida dahshatli holat ortidan reyslar to‘xtatildiBugun, 13:28Temu ilovasidan buyurtma qilingan parashyut sportchining o‘limi bilan tugashiga oz qoldiTemu ilovasidan buyurtma qilingan parashyut sportchining o‘limi bilan tugashiga oz qoldiBugun, 13:15Parijda o‘smir “bojxona posti” ochdi: odamlar 2 yevro to‘lashga majbur bo‘ldiParijda o‘smir “bojxona posti” ochdi: odamlar 2 yevro to‘lashga majbur bo‘ldiBugun, 13:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi