Lionel Scaloni koʻzyoshlarini tiya olmadi: Argentina Misrga qarshi dramatik gʻalaba qozondi

·34·Sport
Lionel Scaloni koʻzyoshlarini tiya olmadi: Argentina Misrga qarshi dramatik gʻalaba qozondi

Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni Jahon chempionati nimchorak finalida Misr ustidan qozonilgan aqlbovar qilmas gʻalabadan soʻng oʻz his-tuygʻularini jilovlay olmadi. Oʻyin yakunlangach, TyC Sports telekanaliga intervyu berayotgan mutaxassis koʻziga yosh oldi va suhbatni oxirigacha etkaza olmay, maydonni tark etdi. Bu gʻalaba amaldagi jahon chempionlari uchun turnirdagi eng ogʻir va dramatik lahzalardan biri boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning asosiy vaqti tugashiga 11 daqiqa qolganida Argentina 0:2 hisobida magʻlub boʻlayotgan edi. Koʻpchilik kutilmagan sensatsiyani taxmin qilayotgan bir paytda, Cristian Romero hisobni qisqartirdi. Oradan toʻrt daqiqa oʻtib Lionel Messi muvozanatni tikladi, 93-daqiqada esa Enzo Fernandez gʻalaba golini kiritib, "Albiseleste"ni chorak finalga olib chiqdi. Goal.com nashrining yozishicha, bunday keskin burilish hatto tajribali murabbiyning ham asablarini dosh berolmas darajaga keltirgan.

"Men juda hissiyotli insonman"

Jonli efirda koʻzyoshlarini artgan Scaloni keyinchalik oʻz harakatini shunday izohladi: "Men yigʻladim, chunki juda hissiyotli insonman. Ammo bir narsa haqiqat — bu jamoa Argentina xalqini hech qachon tashlab qoʻymaydi. Men ham har bir muxlis kabi azob chekdim, lekin murabbiy boʻlishning maʼnosi ham shunda — bunday lahzalarni qalb bilan his qilish kerak".

Qiziqarli tomoni shundaki, murabbiy oʻzining bunday xislati uchun jamoa ichida hazillarga ham sabab boʻladi. Scalonining aytishicha, futbolchilar uning tez-tez hissiyotga berilishini bilishadi va uni hazillashib "yigʻloqi" deb ham atashadi. Biroq, bu safargi koʻzyoshlar ortida nafaqat murabbiylik masʼuliyati, balki magʻlubiyat yoqasidan qaytgan jamoaning irodasi yotgan edi.

Tarixiy oʻyinda nafaqat murabbiy, balki jamoa sardori Lionel Messi ham his-tuygʻularini yashira olmadi. Messi Jahon chempionatining ketma-ket oltita pley-off oʻyinida gol urgan ilk futbolchiga aylandi. Uchrashuv yakunida u ham koʻzida yosh bilan gʻalabani nishonladi. Scaloni oʻz sardori haqida gapirar ekan, Messining faoliyatining ushbu bosqichida ham bunday ehtiros bilan toʻp surishi tushuntirib boʻlmas darajada ajoyib ekanini taʼkidladi.

Argentina terma jamoasi ushbu gʻalaba orqali 1986-yildan beri amaldagi chempionlarning nimchorak finalda turnirni tark etish anʼanasini buzib oʻtdi. Endilikda jamoa chorak final bosqichida Shvetsariya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Muxlislar va mutaxassislar ushbu irodali gʻalaba Argentinaning chempionlik unvonini himoya qilish yoʻlidagi eng katta burilish nuqtasi boʻlishini kutishmoqda.

ArgentinaLionel ScaloniLionel MessiJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasining Fulxem klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiRasman: Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasining Fulxem klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 14:58Mikel Arteta Arsenalda Arsen Venger rekordini yangilay oladimi: Sobiq yulduz taxminiMikel Arteta Arsenalda Arsen Venger rekordini yangilay oladimi: Sobiq yulduz taxminiBugun, 14:54Misr terma jamoasi magʻlubiyatga qaramay muxlislar tomonidan qahramonlardek kutib olindiMisr terma jamoasi magʻlubiyatga qaramay muxlislar tomonidan qahramonlardek kutib olindiBugun, 14:38Arsenal kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Londonliklar bir yildan beri maydonga tushmagan darvozabonni safiga qoʻshib oladiArsenal kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Londonliklar bir yildan beri maydonga tushmagan darvozabonni safiga qoʻshib oladiBugun, 13:39Misrlik futbolchi JCh-2026 natijalari oldindan belgilab qoʻyilganini daʼvo qildiMisrlik futbolchi JCh-2026 natijalari oldindan belgilab qoʻyilganini daʼvo qildiBugun, 13:39Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi revansh: Fransiya yulduzi JCh-2026 taxtini koʻzlamoqdaKylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi revansh: Fransiya yulduzi JCh-2026 taxtini koʻzlamoqdaBugun, 12:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi