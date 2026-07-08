Lionel Scaloni koʻzyoshlarini tiya olmadi: Argentina Misrga qarshi dramatik gʻalaba qozondi
Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni Jahon chempionati nimchorak finalida Misr ustidan qozonilgan aqlbovar qilmas gʻalabadan soʻng oʻz his-tuygʻularini jilovlay olmadi. Oʻyin yakunlangach, TyC Sports telekanaliga intervyu berayotgan mutaxassis koʻziga yosh oldi va suhbatni oxirigacha etkaza olmay, maydonni tark etdi. Bu gʻalaba amaldagi jahon chempionlari uchun turnirdagi eng ogʻir va dramatik lahzalardan biri boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning asosiy vaqti tugashiga 11 daqiqa qolganida Argentina 0:2 hisobida magʻlub boʻlayotgan edi. Koʻpchilik kutilmagan sensatsiyani taxmin qilayotgan bir paytda, Cristian Romero hisobni qisqartirdi. Oradan toʻrt daqiqa oʻtib Lionel Messi muvozanatni tikladi, 93-daqiqada esa Enzo Fernandez gʻalaba golini kiritib, "Albiseleste"ni chorak finalga olib chiqdi. Goal.com nashrining yozishicha, bunday keskin burilish hatto tajribali murabbiyning ham asablarini dosh berolmas darajaga keltirgan.
"Men juda hissiyotli insonman"Jonli efirda koʻzyoshlarini artgan Scaloni keyinchalik oʻz harakatini shunday izohladi: "Men yigʻladim, chunki juda hissiyotli insonman. Ammo bir narsa haqiqat — bu jamoa Argentina xalqini hech qachon tashlab qoʻymaydi. Men ham har bir muxlis kabi azob chekdim, lekin murabbiy boʻlishning maʼnosi ham shunda — bunday lahzalarni qalb bilan his qilish kerak".
Qiziqarli tomoni shundaki, murabbiy oʻzining bunday xislati uchun jamoa ichida hazillarga ham sabab boʻladi. Scalonining aytishicha, futbolchilar uning tez-tez hissiyotga berilishini bilishadi va uni hazillashib "yigʻloqi" deb ham atashadi. Biroq, bu safargi koʻzyoshlar ortida nafaqat murabbiylik masʼuliyati, balki magʻlubiyat yoqasidan qaytgan jamoaning irodasi yotgan edi.
Tarixiy oʻyinda nafaqat murabbiy, balki jamoa sardori Lionel Messi ham his-tuygʻularini yashira olmadi. Messi Jahon chempionatining ketma-ket oltita pley-off oʻyinida gol urgan ilk futbolchiga aylandi. Uchrashuv yakunida u ham koʻzida yosh bilan gʻalabani nishonladi. Scaloni oʻz sardori haqida gapirar ekan, Messining faoliyatining ushbu bosqichida ham bunday ehtiros bilan toʻp surishi tushuntirib boʻlmas darajada ajoyib ekanini taʼkidladi.
Argentina terma jamoasi ushbu gʻalaba orqali 1986-yildan beri amaldagi chempionlarning nimchorak finalda turnirni tark etish anʼanasini buzib oʻtdi. Endilikda jamoa chorak final bosqichida Shvetsariya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Muxlislar va mutaxassislar ushbu irodali gʻalaba Argentinaning chempionlik unvonini himoya qilish yoʻlidagi eng katta burilish nuqtasi boʻlishini kutishmoqda.
…