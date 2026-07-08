Misr terma jamoasi magʻlubiyatga qaramay muxlislar tomonidan qahramonlardek kutib olindi

·54·Sport
Misr terma jamoasi magʻlubiyatga qaramay muxlislar tomonidan qahramonlardek kutib olindi

Jahon chempionatining chorak final ostonasida Argentina terma jamoasiga alamli tarzda imkoniyatni boy bergan Misr milliy terma jamoasi oʻz qarorgohida kutilmagan ehtiromga sazovor boʻldi. Turnirni tark etganiga qaramay, jamoa sardori Muhammad Salah va uning jamoadoshlari mehmonxonada yuzlab muxlislar tomonidan olqishlar bilan qarshi olindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Atlanta shahridagi stadionda kechgan bahsning 79-daqiqasiga qadar misrliklar amaldagi jahon chempionlari ustidan 2:0 hisobida gʻalaba qozonib, oʻz tarixlarida ilk bor chorak finalga yoʻl olishga juda yaqin turgandilar. Biroq oʻyin yakunidagi kutilmagan burilish "firavnlar"ning orzularini chippakka chiqardi. Cristian Romero, Lionel Messi va Enzo Fernandez tomonidan kiritilgan gollar Argentinaga irodali gʻalabani taqdim etdi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, magʻlubiyatdan soʻng ruhan tushkun holatga tushgan futbolchilar mehmonxonaga qaytgach, ularni qoʻllab-quvvatlash uchun yigʻilgan katta olomonni koʻrib hayratda qolishgan. Muhammad Salah boshchiligidagi futbolchilar toʻxtab, ularni oxirigacha qoʻllab-quvvatlagan sodiq ishqibozlarga minnatdorchilik sifatida uzoq vaqt qarsak chalishdi.

Hossam Hassan va hakamlik mojarosi

Uchrashuvdan soʻng Misr terma jamoasi bosh murabbiyi Hossam Hassan hakamlik borasida keskin fikrlar bildirdi. Murabbiy VAR tizimining qarorlaridan norozi boʻlib, jamoasining halol goli bekor qilinganini taʼkidladi. Xususan, Mostafa Zico tomonidan kiritilgan golning qoidabuzarlik vaj qilinib hisobga olinmagani oʻyin taqdiriga jiddiy taʼsir koʻrsatdi.

"Biz maydonda adolatni koʻrmadik. Bizning foydamizga berilishi kerak boʻlgan penalti hatto VAR orqali tekshirilmadi, ikkinchi golimiz esa tushunarsiz sababga koʻra bekor qilindi. Alexis Mac Allister tomonidan futbolchimizning futbolkasidan tortilgani yaqqol koʻrinib turgandi, ammo hakamlar buni eʼtiborsiz qoldirishdi. Hayot oʻzi adolatsiz, lekin sportda nega adolat yoʻq?" — deya oʻz noroziligini bayon qildi Hassan.

Ushbu magʻlubiyat Misr futboli uchun katta yoʻqotish boʻldi, chunki jamoa oʻz tarixidagi eng yaxshi natijani qayd etishga bir qadam qolgan edi. Turnir davomida Muhammad Salah Yangi Zelandiya darvozasiga bitta gol urishga muvaffaq boʻldi va Argentina bilan bahsda ham jamoasining hujumkor oʻyinida asosiy figuraga aylandi.

Endilikda koʻpchilikni 32 yoshli yulduzning kelajagi qiziqtirmoqda. 2030-yilgi Jahon chempionati vaqtida Muhammad Salah 38 yoshda boʻlishini hisobga olsak, bu uning faoliyatidagi soʻnggi yirik mundial boʻlishi mumkinligi haqidagi taxminlar kuchaymoqda. Hozircha Liverpul hujumchisi terma jamoadagi kelajagi borasida rasmiy bayonot bergani yoʻq.

Mohamed SalahMisrArgentinaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasining Fulxem klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiRasman: Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasining Fulxem klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 14:58Mikel Arteta Arsenalda Arsen Venger rekordini yangilay oladimi: Sobiq yulduz taxminiMikel Arteta Arsenalda Arsen Venger rekordini yangilay oladimi: Sobiq yulduz taxminiBugun, 14:54Lionel Scaloni koʻzyoshlarini tiya olmadi: Argentina Misrga qarshi dramatik gʻalaba qozondiLionel Scaloni koʻzyoshlarini tiya olmadi: Argentina Misrga qarshi dramatik gʻalaba qozondiBugun, 14:10Arsenal kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Londonliklar bir yildan beri maydonga tushmagan darvozabonni safiga qoʻshib oladiArsenal kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Londonliklar bir yildan beri maydonga tushmagan darvozabonni safiga qoʻshib oladiBugun, 13:39Misrlik futbolchi JCh-2026 natijalari oldindan belgilab qoʻyilganini daʼvo qildiMisrlik futbolchi JCh-2026 natijalari oldindan belgilab qoʻyilganini daʼvo qildiBugun, 13:39Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi revansh: Fransiya yulduzi JCh-2026 taxtini koʻzlamoqdaKylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi revansh: Fransiya yulduzi JCh-2026 taxtini koʻzlamoqdaBugun, 12:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi