Misr terma jamoasi magʻlubiyatga qaramay muxlislar tomonidan qahramonlardek kutib olindi
Jahon chempionatining chorak final ostonasida Argentina terma jamoasiga alamli tarzda imkoniyatni boy bergan Misr milliy terma jamoasi oʻz qarorgohida kutilmagan ehtiromga sazovor boʻldi. Turnirni tark etganiga qaramay, jamoa sardori Muhammad Salah va uning jamoadoshlari mehmonxonada yuzlab muxlislar tomonidan olqishlar bilan qarshi olindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Atlanta shahridagi stadionda kechgan bahsning 79-daqiqasiga qadar misrliklar amaldagi jahon chempionlari ustidan 2:0 hisobida gʻalaba qozonib, oʻz tarixlarida ilk bor chorak finalga yoʻl olishga juda yaqin turgandilar. Biroq oʻyin yakunidagi kutilmagan burilish "firavnlar"ning orzularini chippakka chiqardi. Cristian Romero, Lionel Messi va Enzo Fernandez tomonidan kiritilgan gollar Argentinaga irodali gʻalabani taqdim etdi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, magʻlubiyatdan soʻng ruhan tushkun holatga tushgan futbolchilar mehmonxonaga qaytgach, ularni qoʻllab-quvvatlash uchun yigʻilgan katta olomonni koʻrib hayratda qolishgan. Muhammad Salah boshchiligidagi futbolchilar toʻxtab, ularni oxirigacha qoʻllab-quvvatlagan sodiq ishqibozlarga minnatdorchilik sifatida uzoq vaqt qarsak chalishdi.
Hossam Hassan va hakamlik mojarosiUchrashuvdan soʻng Misr terma jamoasi bosh murabbiyi Hossam Hassan hakamlik borasida keskin fikrlar bildirdi. Murabbiy VAR tizimining qarorlaridan norozi boʻlib, jamoasining halol goli bekor qilinganini taʼkidladi. Xususan, Mostafa Zico tomonidan kiritilgan golning qoidabuzarlik vaj qilinib hisobga olinmagani oʻyin taqdiriga jiddiy taʼsir koʻrsatdi.
"Biz maydonda adolatni koʻrmadik. Bizning foydamizga berilishi kerak boʻlgan penalti hatto VAR orqali tekshirilmadi, ikkinchi golimiz esa tushunarsiz sababga koʻra bekor qilindi. Alexis Mac Allister tomonidan futbolchimizning futbolkasidan tortilgani yaqqol koʻrinib turgandi, ammo hakamlar buni eʼtiborsiz qoldirishdi. Hayot oʻzi adolatsiz, lekin sportda nega adolat yoʻq?" — deya oʻz noroziligini bayon qildi Hassan.
Ushbu magʻlubiyat Misr futboli uchun katta yoʻqotish boʻldi, chunki jamoa oʻz tarixidagi eng yaxshi natijani qayd etishga bir qadam qolgan edi. Turnir davomida Muhammad Salah Yangi Zelandiya darvozasiga bitta gol urishga muvaffaq boʻldi va Argentina bilan bahsda ham jamoasining hujumkor oʻyinida asosiy figuraga aylandi.
Endilikda koʻpchilikni 32 yoshli yulduzning kelajagi qiziqtirmoqda. 2030-yilgi Jahon chempionati vaqtida Muhammad Salah 38 yoshda boʻlishini hisobga olsak, bu uning faoliyatidagi soʻnggi yirik mundial boʻlishi mumkinligi haqidagi taxminlar kuchaymoqda. Hozircha Liverpul hujumchisi terma jamoadagi kelajagi borasida rasmiy bayonot bergani yoʻq.
…