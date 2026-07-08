Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi revansh: Fransiya yulduzi JCh-2026 taxtini koʻzlamoqda
Fransiya terma jamoasining yetakchisi Kylian Mbappe 2026-yilgi jahon chempionatida Lionel Messi va Argentina terma jamoasidan revansh olishni oʻz oldiga asosiy maqsad qilib qoʻygan. Qatarda oʻtgan soʻnggi mundial finalidagi ogʻriqli magʻlubiyatdan soʻng, Real Madrid hujumchisi Shimoliy Amerika maydonlarida oʻzining ustunligini isbotlashga intilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fransiya terma jamoasining sobiq hujumchisi Louis Saha Goal.com nashriga bergan intervyusida taʼkidlashicha, Mbappe hamon Qatardagi finalni unutmagan. Oʻshanda Kylian finalda xet-trik qayd etgan boʻlsa-da, yakunda Lionel Messi boshchiligidagi Argentina gʻalaba qozongan edi. Hozirda Les Bleus tarkibida shakllangan yangicha birdamlik va Mbappening shaxsiy motivatsiyasi jamoani yangi choʻqqilar sari yetaklamoqda.
Turnir davomida Fransiya terma jamoasi oʻzining hujumkor salohiyatini toʻliq namoyish etmoqda. Ousmane Dembele, Michael Olise va Bradley Barcola kabi yosh yulduzlar bilan bir safda harakat qilayotgan Kylian Mbappe beshta oʻyinda yettita gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu natija orqali u terma jamoa tarixidagi eng yaxshi toʻpurar maqomini mustahkamlab, gollari sonini 63 taga yetkazib oldi.
Oltin butsa uchun yangi kurashMbappening sermahsulligi uni yana bir bor Lionel Messi bilan "Oltin butsa" sovrini uchun kurashga chorlamoqda. Har ikki afsonaviy futbolchi oʻz jamoalarini pley-off bosqichlari orqali final sari yetaklab bormoqda. Mutaxassislarning fikricha, turnir jadvali bu ikki gigantning Nyu-York yaqinidagi final uchrashuvida toʻqnash kelish ehtimolini saqlab turibdi.
Fransiya terma jamoasi pley-off yoʻlida nisbatan barqaror oʻyin koʻrsatmoqda. Xususan, nimchorak finalda Paragvayga qarshi kechgan hissiyotlarga boy bahsda Mbappening penaltidan urgan goli hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻldi. Argentina esa Misrga qarshi kechgan dramatik bahsda qiyinchilik bilan gʻalabani ilib ketdi, bu esa boʻlajak toʻqnashuvlar oldidan har ikki jamoada ham bosim yuqoriligini koʻrsatadi.
Louis Sahaga koʻra, Mbappe nafaqat ikkinchi bor jahon chempioni boʻlishni, balki Messining futbol olamidagi mutlaq hukmronligiga chek qoʻyishni istaydi. Sobiq futbolchining aytishicha, hozirgi Fransiya terma jamoasida uzoq vaqtdan beri kuzatilmagan ichki jipslik va gʻalabaga boʻlgan oʻzgacha chanqoqlik sezilmoqda.
Kylian Mbappe uchun bu turnir shunchaki navbatdagi musobaqa emas, balki Lionel Messi bilan boʻlgan raqobatda nuqta qoʻyish imkoniyatidir. PSJdagi sobiq jamoadoshlar oʻrtasidagi bu duel butun dunyo futbol muxlislarining diqqat markazida boʻlib turibdi. Agar Fransiya va Argentina finalda uchrashsa, bu futbol tarixidagi eng yirik revansh oʻyinlaridan biriga aylanadi.
…