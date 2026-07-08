Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi revansh: Fransiya yulduzi JCh-2026 taxtini koʻzlamoqda

·31·Sport
Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi revansh: Fransiya yulduzi JCh-2026 taxtini koʻzlamoqda

Fransiya terma jamoasining yetakchisi Kylian Mbappe 2026-yilgi jahon chempionatida Lionel Messi va Argentina terma jamoasidan revansh olishni oʻz oldiga asosiy maqsad qilib qoʻygan. Qatarda oʻtgan soʻnggi mundial finalidagi ogʻriqli magʻlubiyatdan soʻng, Real Madrid hujumchisi Shimoliy Amerika maydonlarida oʻzining ustunligini isbotlashga intilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fransiya terma jamoasining sobiq hujumchisi Louis Saha Goal.com nashriga bergan intervyusida taʼkidlashicha, Mbappe hamon Qatardagi finalni unutmagan. Oʻshanda Kylian finalda xet-trik qayd etgan boʻlsa-da, yakunda Lionel Messi boshchiligidagi Argentina gʻalaba qozongan edi. Hozirda Les Bleus tarkibida shakllangan yangicha birdamlik va Mbappening shaxsiy motivatsiyasi jamoani yangi choʻqqilar sari yetaklamoqda.

Turnir davomida Fransiya terma jamoasi oʻzining hujumkor salohiyatini toʻliq namoyish etmoqda. Ousmane Dembele, Michael Olise va Bradley Barcola kabi yosh yulduzlar bilan bir safda harakat qilayotgan Kylian Mbappe beshta oʻyinda yettita gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu natija orqali u terma jamoa tarixidagi eng yaxshi toʻpurar maqomini mustahkamlab, gollari sonini 63 taga yetkazib oldi.

Oltin butsa uchun yangi kurash

Mbappening sermahsulligi uni yana bir bor Lionel Messi bilan "Oltin butsa" sovrini uchun kurashga chorlamoqda. Har ikki afsonaviy futbolchi oʻz jamoalarini pley-off bosqichlari orqali final sari yetaklab bormoqda. Mutaxassislarning fikricha, turnir jadvali bu ikki gigantning Nyu-York yaqinidagi final uchrashuvida toʻqnash kelish ehtimolini saqlab turibdi.

Fransiya terma jamoasi pley-off yoʻlida nisbatan barqaror oʻyin koʻrsatmoqda. Xususan, nimchorak finalda Paragvayga qarshi kechgan hissiyotlarga boy bahsda Mbappening penaltidan urgan goli hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻldi. Argentina esa Misrga qarshi kechgan dramatik bahsda qiyinchilik bilan gʻalabani ilib ketdi, bu esa boʻlajak toʻqnashuvlar oldidan har ikki jamoada ham bosim yuqoriligini koʻrsatadi.

Louis Sahaga koʻra, Mbappe nafaqat ikkinchi bor jahon chempioni boʻlishni, balki Messining futbol olamidagi mutlaq hukmronligiga chek qoʻyishni istaydi. Sobiq futbolchining aytishicha, hozirgi Fransiya terma jamoasida uzoq vaqtdan beri kuzatilmagan ichki jipslik va gʻalabaga boʻlgan oʻzgacha chanqoqlik sezilmoqda.

Kylian Mbappe uchun bu turnir shunchaki navbatdagi musobaqa emas, balki Lionel Messi bilan boʻlgan raqobatda nuqta qoʻyish imkoniyatidir. PSJdagi sobiq jamoadoshlar oʻrtasidagi bu duel butun dunyo futbol muxlislarining diqqat markazida boʻlib turibdi. Agar Fransiya va Argentina finalda uchrashsa, bu futbol tarixidagi eng yirik revansh oʻyinlaridan biriga aylanadi.

Kylian MbappeLionel MessiFransiyaArgentinaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi Qatardagi rekordini yangiladi: JCH-2026da telbavor statistika!Messi Qatardagi rekordini yangiladi: JCH-2026da telbavor statistika!Bugun, 12:53YECHLda debyut: "Sabax"ning tarixiy g‘alabasi va Rahmonaliyevning muvaffaqiyatiYECHLda debyut: "Sabax"ning tarixiy g‘alabasi va Rahmonaliyevning muvaffaqiyatiBugun, 12:48Portugaliya terma jamoasining inqirozi: Roberto Martinez va Cristiano Ronaldo xatosiPortugaliya terma jamoasining inqirozi: Roberto Martinez va Cristiano Ronaldo xatosiBugun, 12:11Jud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildiJud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildiBugun, 11:51Anri Ronalduni qo‘llab-quvvatladi: «Merosiga shubha yo‘q»Anri Ronalduni qo‘llab-quvvatladi: «Merosiga shubha yo‘q»Bugun, 11:51O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldiO‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi