Rasman: Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasining Fulxem klubi bosh murabbiyi etib tayinlandi
Angliyaning "Fulxem" klubi rasmiy bayonot bilan chiqib, jamoaning yangi bosh murabbiyi sifatida Alvaro Arbeloani tanishtirdi. Ispaniyalik mutaxassis London klubi bilan uch yillik shartnoma imzoladi. Ushbu tayinlov "kotterjerlar" uchun yangi davr boshlanganidan dalolat bermoqda, zero klub oʻz oldiga jiddiy maqsadlarni qoʻymoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Alvaro Arbeloa oʻtgan mavsumda "Real Madrid" jamoasini boshqargan edi. U London klubida yaqinda Portugaliyaning "Benfika" jamoasiga oʻtib ketgan Marko Silva oʻrnini egalladi. Fulxem rahbariyati boʻsh qolgan oʻrinni toʻldirish uchun tezkor harakat qildi va koʻplab nomzodlar orasidan aynan Arbeloa variantida toʻxtaldi.
Mourinyo va Perezning tavsiyasiBBC nashri xabariga koʻra, Arbeloaning nomzodi maʼqullanishida nufuzli shaxslarning fikrlari muhim rol oʻynagan. Xususan, "Real Madrid" prezidenti Florentino Perez va taniqli murabbiy Joze Mourinyo ispaniyalik mutaxassis haqida ijobiy tavsiyalar berishgan. Arbeloa aynan Madridda Mourinyoning oʻrnini egallagan edi va endi u oʻz mahoratini Angliya Premer-ligasida namoyish etish imkoniyatiga ega boʻldi.
Klub rahbari Shaxid Xan yangi murabbiyning tajribasi va ambitsiyalarini yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, Arbeloa dunyoning eng kuchli klublari va futbolchilari bilan ishlash jarayonida katta tajriba toʻplagan. Bu esa unga Angliyaning eng qadimgi klublaridan biri boʻshqaruvida asqotishi shubhasiz.
Yoshlar akademiyasiga eʼtibor va yangi falsafaAlvaro Arbeloaning tayinlanishida yana bir muhim omil – uning yosh futbolchilar bilan ishlashga boʻlgan qiziqishidir. Murabbiy jamoaning akademiyasi bilan yaqindan hamkorlik qilishni va iqtidorli yoshlarga asosiy tarkibda imkoniyat berishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, u Fulxem muxlislariga hujumkor va tomoshabop futbol vaʼda qildi.
Yangi murabbiy oʻzining ilk intervyusida shunday dedi: "Londonning eng qadimgi klubida ish boshlash men uchun katta sharaf. Menga bildirilgan ishonch uchun minnatdorman va tezroq 'Kreyven Kottej' stadionidagi muhitni his qilishni istayman. Kelasi haftadan mashgʻulotlarga kirishamiz va birgalikda unutilmas mavsumni oʻtkazamiz deb oʻylayman".
Eslatib oʻtamiz, Fulxem ushbu lavozim uchun Tomas Frank va Kiran Makkenna kabi mutaxassislar nomzodini ham koʻrib chiqqan edi. Biroq, yakunda Arbeloaning klub kelajagi borasidagi qarashlari va strategiyasi rahbariyatga koʻproq maʼqul kelgan. Endilikda barcha eʼtibor yangi murabbiyning transfer bozoridagi harakatlariga va mavsumoldi tayyorgarlik jarayoniga qaratiladi.
…