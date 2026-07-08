Rasman: Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasining Fulxem klubi bosh murabbiyi etib tayinlandi

·0·Sport
Rasman: Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasining Fulxem klubi bosh murabbiyi etib tayinlandi

Angliyaning "Fulxem" klubi rasmiy bayonot bilan chiqib, jamoaning yangi bosh murabbiyi sifatida Alvaro Arbeloani tanishtirdi. Ispaniyalik mutaxassis London klubi bilan uch yillik shartnoma imzoladi. Ushbu tayinlov "kotterjerlar" uchun yangi davr boshlanganidan dalolat bermoqda, zero klub oʻz oldiga jiddiy maqsadlarni qoʻymoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Alvaro Arbeloa oʻtgan mavsumda "Real Madrid" jamoasini boshqargan edi. U London klubida yaqinda Portugaliyaning "Benfika" jamoasiga oʻtib ketgan Marko Silva oʻrnini egalladi. Fulxem rahbariyati boʻsh qolgan oʻrinni toʻldirish uchun tezkor harakat qildi va koʻplab nomzodlar orasidan aynan Arbeloa variantida toʻxtaldi.

Mourinyo va Perezning tavsiyasi

BBC nashri xabariga koʻra, Arbeloaning nomzodi maʼqullanishida nufuzli shaxslarning fikrlari muhim rol oʻynagan. Xususan, "Real Madrid" prezidenti Florentino Perez va taniqli murabbiy Joze Mourinyo ispaniyalik mutaxassis haqida ijobiy tavsiyalar berishgan. Arbeloa aynan Madridda Mourinyoning oʻrnini egallagan edi va endi u oʻz mahoratini Angliya Premer-ligasida namoyish etish imkoniyatiga ega boʻldi.

Klub rahbari Shaxid Xan yangi murabbiyning tajribasi va ambitsiyalarini yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, Arbeloa dunyoning eng kuchli klublari va futbolchilari bilan ishlash jarayonida katta tajriba toʻplagan. Bu esa unga Angliyaning eng qadimgi klublaridan biri boʻshqaruvida asqotishi shubhasiz.

Yoshlar akademiyasiga eʼtibor va yangi falsafa

Alvaro Arbeloaning tayinlanishida yana bir muhim omil – uning yosh futbolchilar bilan ishlashga boʻlgan qiziqishidir. Murabbiy jamoaning akademiyasi bilan yaqindan hamkorlik qilishni va iqtidorli yoshlarga asosiy tarkibda imkoniyat berishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, u Fulxem muxlislariga hujumkor va tomoshabop futbol vaʼda qildi.

Yangi murabbiy oʻzining ilk intervyusida shunday dedi: "Londonning eng qadimgi klubida ish boshlash men uchun katta sharaf. Menga bildirilgan ishonch uchun minnatdorman va tezroq 'Kreyven Kottej' stadionidagi muhitni his qilishni istayman. Kelasi haftadan mashgʻulotlarga kirishamiz va birgalikda unutilmas mavsumni oʻtkazamiz deb oʻylayman".

Eslatib oʻtamiz, Fulxem ushbu lavozim uchun Tomas Frank va Kiran Makkenna kabi mutaxassislar nomzodini ham koʻrib chiqqan edi. Biroq, yakunda Arbeloaning klub kelajagi borasidagi qarashlari va strategiyasi rahbariyatga koʻproq maʼqul kelgan. Endilikda barcha eʼtibor yangi murabbiyning transfer bozoridagi harakatlariga va mavsumoldi tayyorgarlik jarayoniga qaratiladi.

FulxemAlvaro ArbeloaPremer-ligaTransferReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mikel Arteta Arsenalda Arsen Venger rekordini yangilay oladimi: Sobiq yulduz taxminiMikel Arteta Arsenalda Arsen Venger rekordini yangilay oladimi: Sobiq yulduz taxminiBugun, 14:54Misr terma jamoasi magʻlubiyatga qaramay muxlislar tomonidan qahramonlardek kutib olindiMisr terma jamoasi magʻlubiyatga qaramay muxlislar tomonidan qahramonlardek kutib olindiBugun, 14:38Lionel Scaloni koʻzyoshlarini tiya olmadi: Argentina Misrga qarshi dramatik gʻalaba qozondiLionel Scaloni koʻzyoshlarini tiya olmadi: Argentina Misrga qarshi dramatik gʻalaba qozondiBugun, 14:10Arsenal kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Londonliklar bir yildan beri maydonga tushmagan darvozabonni safiga qoʻshib oladiArsenal kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Londonliklar bir yildan beri maydonga tushmagan darvozabonni safiga qoʻshib oladiBugun, 13:39Misrlik futbolchi JCh-2026 natijalari oldindan belgilab qoʻyilganini daʼvo qildiMisrlik futbolchi JCh-2026 natijalari oldindan belgilab qoʻyilganini daʼvo qildiBugun, 13:39Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi revansh: Fransiya yulduzi JCh-2026 taxtini koʻzlamoqdaKylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi revansh: Fransiya yulduzi JCh-2026 taxtini koʻzlamoqdaBugun, 12:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi