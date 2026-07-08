Urushni bir kunda tugatish sharti aytildi: Peskov bu haqida nimalar dedi?
Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Shveysariyaning mashhur Die Weltwoche nashriga keng ko‘lamli intervyu berdi. Unda Kreml vakili Ukrainadagi mojaroni yakunlash shartlarini ochiqladi, shuningdek, Rossiya-AQSH munosabatlari, yadroviy urush xavfi va Yevropa xavfsizlik arxitekturasining kelajagiga to‘xtaldi. Zamin.uz ushbu shov-shuvli intervyuning eng muhim tezislarini bir joyga to‘pladi.
Mojaro bir kunda tugashi mumkin: Asosiy shart nima?
Peskovning ta’kidlashicha, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy urushni ertasi kuniyoq to‘xtatishi mumkin. Buning uchun Kiyevdan faqat bitta siyosiy qaror talab etiladi:
"U Donbassdan — hozirda Rossiyaga tegishli bo‘lgan hududlardan o‘z kuchlarini olib chiqishi, de-fakto va de-yure yuzaga kelgan vaziyatni tan olishi kerak. Ertasi kuni urush tugaydi."
Kreml vakilining eslatishicha, Zelenskiy o‘z saylovoldi kampaniyasida xalqqa aynan janglarni to‘xtatishga va’da bergan edi va unda hali ham ushbu mas’uliyatli qarorni qabul qilish imkoniyati mavjud.
Kremlning asosiy siyosiy pozitsiyasi
Intervyuda global muammolar va ularga Rossiyaning yondashuvi quyidagicha ifodalandi:
Masala
Kreml pozitsiyasi va bahosi
AQSH bilan munosabatlar
Hozirgi aloqalar "nol" darajada, ammo ikki davlat vakillari muloqotni butunlay uzmaslik uchun yetarlicha oqilona yo‘l tutmoqda.
Donald Tramp omili
Trampning muammolarni muloqot orqali hal qilish pozitsiyasi Moskvaga ma’qul. To‘liq kelishuv bo‘lmasa-da, gaplashish muhim deb hisoblanadi.
Yadro quroli
Uni ishlatishga ehtiyoj yo‘q. Faqat "Rossiya davlatining mavjudligiga to‘g‘ridan to‘g‘ri tahdid tug‘ilganda" undan foydalanish mumkin.
Frontdagi vaziyat
Rossiya iqtisodiyoti va tizimi urush sharoitlariga moslashdi. Konstantinovkadan so‘ng navbatdagi nishon — Kramatorsk va Slavyansk shaharlari.
Yevropaga ogohlantirish: "Bu tarixdagi eng katta xato"
Dmitriy Peskov G‘arb davlatlarining mojarodagi ishtirokini tanqid qilib, bu shunchaki moliyaviy yordam emas, balki sun’iy yo‘ldosh ma’lumotlari, qurol-yarog‘ va harbiy maslahatchilar bilan ta’minlash orqali kechayotgan "keng ko‘lamli urush" ekanini aytdi.
Uning fikricha, Yevropa Ittifoqining harbiy-iqtisodiy blokka aylanib borayotgani va Rossiyani "strategik jihatdan mag‘lub etish" mumkin deb o‘ylashi — tarixdagi eng katta xatodir.
"Rossiya Yevropa uchun tahdid manbai emas. Ammo bizning xavotirlarimizga quloq solish kerak. Agar Yevropa bunga e’tibor bermasa, unda katta muammolar paydo bo‘ladi. Rossiya bilan muloqotni imkon qadar tezroq tiklashga harakat qiling", — deya maslahat berdi Peskov.
Kreml spikerining bashorat qilishicha, oldinda juda qattiq qarama-qarshilik davri kutmoqda. Shundan so‘ng Yevropa sahnasiga Sharl de Goll va Gelmut Kol kabi yirik masshtabdagi yangi siyosatchilar avlodi keladi va baribir yangi xavfsizlik arxitekturasini yaratish uchun muloqot stoliga qaytiladi.
…