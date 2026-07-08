Urushni bir kunda tugatish sharti aytildi: Peskov bu haqida nimalar dedi?

·87·Dunyo
Urushni bir kunda tugatish sharti aytildi: Peskov bu haqida nimalar dedi?

Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Shveysariyaning mashhur Die Weltwoche nashriga keng ko‘lamli intervyu berdi. Unda Kreml vakili Ukrainadagi mojaroni yakunlash shartlarini ochiqladi, shuningdek, Rossiya-AQSH munosabatlari, yadroviy urush xavfi va Yevropa xavfsizlik arxitekturasining kelajagiga to‘xtaldi. Zamin.uz ushbu shov-shuvli intervyuning eng muhim tezislarini bir joyga to‘pladi.

Mojaro bir kunda tugashi mumkin: Asosiy shart nima?

Peskovning ta’kidlashicha, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy urushni ertasi kuniyoq to‘xtatishi mumkin. Buning uchun Kiyevdan faqat bitta siyosiy qaror talab etiladi:

"U Donbassdan — hozirda Rossiyaga tegishli bo‘lgan hududlardan o‘z kuchlarini olib chiqishi, de-fakto va de-yure yuzaga kelgan vaziyatni tan olishi kerak. Ertasi kuni urush tugaydi."

Kreml vakilining eslatishicha, Zelenskiy o‘z saylovoldi kampaniyasida xalqqa aynan janglarni to‘xtatishga va’da bergan edi va unda hali ham ushbu mas’uliyatli qarorni qabul qilish imkoniyati mavjud.

Kremlning asosiy siyosiy pozitsiyasi

Intervyuda global muammolar va ularga Rossiyaning yondashuvi quyidagicha ifodalandi:

Masala

Kreml pozitsiyasi va bahosi

AQSH bilan munosabatlar

Hozirgi aloqalar "nol" darajada, ammo ikki davlat vakillari muloqotni butunlay uzmaslik uchun yetarlicha oqilona yo‘l tutmoqda.

Donald Tramp omili

Trampning muammolarni muloqot orqali hal qilish pozitsiyasi Moskvaga ma’qul. To‘liq kelishuv bo‘lmasa-da, gaplashish muhim deb hisoblanadi.

Yadro quroli

Uni ishlatishga ehtiyoj yo‘q. Faqat "Rossiya davlatining mavjudligiga to‘g‘ridan to‘g‘ri tahdid tug‘ilganda" undan foydalanish mumkin.

Frontdagi vaziyat

Rossiya iqtisodiyoti va tizimi urush sharoitlariga moslashdi. Konstantinovkadan so‘ng navbatdagi nishon — Kramatorsk va Slavyansk shaharlari.

Yevropaga ogohlantirish: "Bu tarixdagi eng katta xato"

Dmitriy Peskov G‘arb davlatlarining mojarodagi ishtirokini tanqid qilib, bu shunchaki moliyaviy yordam emas, balki sun’iy yo‘ldosh ma’lumotlari, qurol-yarog‘ va harbiy maslahatchilar bilan ta’minlash orqali kechayotgan "keng ko‘lamli urush" ekanini aytdi.

Uning fikricha, Yevropa Ittifoqining harbiy-iqtisodiy blokka aylanib borayotgani va Rossiyani "strategik jihatdan mag‘lub etish" mumkin deb o‘ylashi — tarixdagi eng katta xatodir.

"Rossiya Yevropa uchun tahdid manbai emas. Ammo bizning xavotirlarimizga quloq solish kerak. Agar Yevropa bunga e’tibor bermasa, unda katta muammolar paydo bo‘ladi. Rossiya bilan muloqotni imkon qadar tezroq tiklashga harakat qiling", — deya maslahat berdi Peskov.

Kreml spikerining bashorat qilishicha, oldinda juda qattiq qarama-qarshilik davri kutmoqda. Shundan so‘ng Yevropa sahnasiga Sharl de Goll va Gelmut Kol kabi yirik masshtabdagi yangi siyosatchilar avlodi keladi va baribir yangi xavfsizlik arxitekturasini yaratish uchun muloqot stoliga qaytiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makron noqulay vaziyatda: Erdo‘g‘onning rafiqasi qo‘lini o‘ptirmadi (video)Makron noqulay vaziyatda: Erdo‘g‘onning rafiqasi qo‘lini o‘ptirmadi (video)Bugun, 15:45Zelenskiy urush taqdirini hal qiladigan omilni aytdiZelenskiy urush taqdirini hal qiladigan omilni aytdiBugun, 14:42YouTuber falajlangan otasi uchun robot nogironlar aravachasini yaratdiYouTuber falajlangan otasi uchun robot nogironlar aravachasini yaratdiBugun, 13:45Ona 4 yoshli o‘g‘lini o‘ldirib, uni yeyishga uringanlikda gumon qilinmoqdaOna 4 yoshli o‘g‘lini o‘ldirib, uni yeyishga uringanlikda gumon qilinmoqdaBugun, 13:35139 marta yiqilgan erkak nihoyat haydovchilik imtihonidan o‘tdi139 marta yiqilgan erkak nihoyat haydovchilik imtihonidan o‘tdiBugun, 13:33Bishkek aeroportida dahshatli holat ortidan reyslar to‘xtatildiBishkek aeroportida dahshatli holat ortidan reyslar to‘xtatildiBugun, 13:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi