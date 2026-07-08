Luis Castro Cristiano Ronaldoni himoya qildi: Portugaliya magʻlubiyatida kim aybdor?

·111·Sport
Luis Castro Cristiano Ronaldoni himoya qildi: Portugaliya magʻlubiyatida kim aybdor?

Futbol olamining tirik afsonasi Cristiano Ronaldo uchun jahon chempionligi haqidagi orzular yakuniga yetdi. Dallasda kechgan Ispaniyaga qarshi nimchorak final bahsidagi magʻlubiyatdan soʻng, 41 yoshli hujumchi maydonni koʻz yoshlari bilan tark etdi. Ushbu muvaffaqiyatsizlikdan keyin jamoa sardori tanqidlar ostida qolgan bir paytda, uning sobiq murabbiyi Luis Castro futbolchini himoya qilib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

"Al-Nassr" klubining sobiq bosh murabbiyi Luis Castro Arriyadiyah nashriga bergan intervyusida Portugaliya terma jamoasining musobaqadan chiqib ketishida faqat Ronaldoni ayblash adolatsizlik ekanini taʼkidladi. Murabbiyning fikricha, magʻlubiyat uchun butun jamoa masʼuldir va eʼtiborni bitta shaxsga qaratish notoʻgʻri strategiya hisoblanadi.

"Men oʻyinchilarni alohida baholamayman, jamoaning qiymati butun guruhning birligida namoyon boʻladi. Oʻsha kuni bitta oʻyinchi emas, balki butun Portugaliya yutqazdi", — deya qayd etdi mutaxassis. Goal.com xabariga koʻra, Castro Ronaldoning maydondagi harakatlari Roberto Martinez jamoasiga xalaqit bergani haqidagi fikrlarga qoʻshilmaydi.

Himoyadagi xato va soʻnggi daqiqalar

Luis Castro oʻyinning soʻnggi daqiqalarida oʻtkazib yuborilgan golga toʻxtalar ekan, asosiy xatoga himoyachi Ruben Dias yoʻl qoʻyganini koʻrsatib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Portugaliya qoʻshimcha boʻlimlarga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, Ispaniya hujumkorlikni oshirgan va himoya chizigʻidagi boʻshliqdan unumli foydalangan.

"Ispaniya asosiy vaqtda gʻalaba qozonish uchun koʻproq oʻyinchini hujumga tashladi. Vaziyatlarning birida Portugaliya markaziy himoyachilaridan biri oʻz pozitsiyasini tark etdi va bu raqib futbolchisi Mikel Merino uchun ochiq hudud yaratdi. Natijada u darvozani ishgʻol qildi", — deydi Castro.

Raqamlar ortidagi haqiqat

Garchi murabbiy Ronaldoni himoya qilayotgan boʻlsa-da, statistik maʼlumotlar afsonaviy hujumchining jismoniy holati pasayganini koʻrsatmoqda. Turnir davomida u uchta gol urishga muvaffaq boʻldi, biroq ochiq oʻyinda uning samaradorligi sezilarli darajada kamaygan. Maʼlumotlarga koʻra, Ronaldo soʻnggi ikki Jahon chempionatida 500 daqiqadan koʻproq maydonda harakat qilib, birorta ham raqibini aldab oʻta olmagan yagona hujumchiga aylandi.

Shunga qaramay, Cristiano Ronaldo oʻz intervyusida Portugaliya futboli tarixidagi oʻrnini eslatib oʻtdi. U magʻlubiyatdan qaygʻuda ekanini, ammo terma jamoa bilan erishgan yutuqlari, xususan, 2016-yilgi Yevropa chempionligi u uchun Jahon chempionati bilan teng ahamiyatga ega ekanini bildirdi.

"Men borimni berdim va qoʻlimdan kelganini qildim. Bu mening oxirgi Mundialim edi. Endi oilam davrasida dam olish va kelajak haqida oʻylash vaqti keldi. Unutmang, Cristianogacha Portugaliya hech narsa yutmagan edi", — deya xulosa qildi 41 yoshli yulduz.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJahon ChempionatiLuis CastroFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane toʻxtatib boʻlmas kuchga aylandi: Uni qanday toʻxtatish siri maʼlum boʻldiHarry Kane toʻxtatib boʻlmas kuchga aylandi: Uni qanday toʻxtatish siri maʼlum boʻldiBugun, 15:55Rasman: Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasining Fulxem klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiRasman: Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasining Fulxem klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 14:58Mikel Arteta Arsenalda Arsen Venger rekordini yangilay oladimi: Sobiq yulduz taxminiMikel Arteta Arsenalda Arsen Venger rekordini yangilay oladimi: Sobiq yulduz taxminiBugun, 14:54Misr terma jamoasi magʻlubiyatga qaramay muxlislar tomonidan qahramonlardek kutib olindiMisr terma jamoasi magʻlubiyatga qaramay muxlislar tomonidan qahramonlardek kutib olindiBugun, 14:38Lionel Scaloni koʻzyoshlarini tiya olmadi: Argentina Misrga qarshi dramatik gʻalaba qozondiLionel Scaloni koʻzyoshlarini tiya olmadi: Argentina Misrga qarshi dramatik gʻalaba qozondiBugun, 14:10Arsenal kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Londonliklar bir yildan beri maydonga tushmagan darvozabonni safiga qoʻshib oladiArsenal kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Londonliklar bir yildan beri maydonga tushmagan darvozabonni safiga qoʻshib oladiBugun, 13:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi