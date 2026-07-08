Luis Castro Cristiano Ronaldoni himoya qildi: Portugaliya magʻlubiyatida kim aybdor?
Futbol olamining tirik afsonasi Cristiano Ronaldo uchun jahon chempionligi haqidagi orzular yakuniga yetdi. Dallasda kechgan Ispaniyaga qarshi nimchorak final bahsidagi magʻlubiyatdan soʻng, 41 yoshli hujumchi maydonni koʻz yoshlari bilan tark etdi. Ushbu muvaffaqiyatsizlikdan keyin jamoa sardori tanqidlar ostida qolgan bir paytda, uning sobiq murabbiyi Luis Castro futbolchini himoya qilib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
"Al-Nassr" klubining sobiq bosh murabbiyi Luis Castro Arriyadiyah nashriga bergan intervyusida Portugaliya terma jamoasining musobaqadan chiqib ketishida faqat Ronaldoni ayblash adolatsizlik ekanini taʼkidladi. Murabbiyning fikricha, magʻlubiyat uchun butun jamoa masʼuldir va eʼtiborni bitta shaxsga qaratish notoʻgʻri strategiya hisoblanadi.
"Men oʻyinchilarni alohida baholamayman, jamoaning qiymati butun guruhning birligida namoyon boʻladi. Oʻsha kuni bitta oʻyinchi emas, balki butun Portugaliya yutqazdi", — deya qayd etdi mutaxassis. Goal.com xabariga koʻra, Castro Ronaldoning maydondagi harakatlari Roberto Martinez jamoasiga xalaqit bergani haqidagi fikrlarga qoʻshilmaydi.
Himoyadagi xato va soʻnggi daqiqalarLuis Castro oʻyinning soʻnggi daqiqalarida oʻtkazib yuborilgan golga toʻxtalar ekan, asosiy xatoga himoyachi Ruben Dias yoʻl qoʻyganini koʻrsatib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Portugaliya qoʻshimcha boʻlimlarga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, Ispaniya hujumkorlikni oshirgan va himoya chizigʻidagi boʻshliqdan unumli foydalangan.
"Ispaniya asosiy vaqtda gʻalaba qozonish uchun koʻproq oʻyinchini hujumga tashladi. Vaziyatlarning birida Portugaliya markaziy himoyachilaridan biri oʻz pozitsiyasini tark etdi va bu raqib futbolchisi Mikel Merino uchun ochiq hudud yaratdi. Natijada u darvozani ishgʻol qildi", — deydi Castro.
Raqamlar ortidagi haqiqatGarchi murabbiy Ronaldoni himoya qilayotgan boʻlsa-da, statistik maʼlumotlar afsonaviy hujumchining jismoniy holati pasayganini koʻrsatmoqda. Turnir davomida u uchta gol urishga muvaffaq boʻldi, biroq ochiq oʻyinda uning samaradorligi sezilarli darajada kamaygan. Maʼlumotlarga koʻra, Ronaldo soʻnggi ikki Jahon chempionatida 500 daqiqadan koʻproq maydonda harakat qilib, birorta ham raqibini aldab oʻta olmagan yagona hujumchiga aylandi.
Shunga qaramay, Cristiano Ronaldo oʻz intervyusida Portugaliya futboli tarixidagi oʻrnini eslatib oʻtdi. U magʻlubiyatdan qaygʻuda ekanini, ammo terma jamoa bilan erishgan yutuqlari, xususan, 2016-yilgi Yevropa chempionligi u uchun Jahon chempionati bilan teng ahamiyatga ega ekanini bildirdi.
"Men borimni berdim va qoʻlimdan kelganini qildim. Bu mening oxirgi Mundialim edi. Endi oilam davrasida dam olish va kelajak haqida oʻylash vaqti keldi. Unutmang, Cristianogacha Portugaliya hech narsa yutmagan edi", — deya xulosa qildi 41 yoshli yulduz.
…