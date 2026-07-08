BMW i3: Oʻn yildan keyin ham dolzarbligini yoʻqotmagan futuristik elektromobil
Avtomobil sanoati shiddat bilan rivojlanib, har yili oʻnlab yangi elektromobillar taqdim etilayotgan boʻlsa-da, baʼzi modellar vaqt sinovidan muvaffaqiyatli oʻtib, oʻzining noyobligini saqlab qolmoqda. Bunga yorqin misol sifatida BMW i3 modelini keltirish mumkin. Ushbu ixcham va innovatsion avtomobil taqdim etilganiga oʻn yildan oshgan boʻlsa-da, u hali ham kelajak transporti kabi taassurot uygʻotadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Hozirgi vaqtda koʻplab haydovchilar tejamkor, chaqqon va oʻziga xos xarakterga ega avtomobil qidirmoqda. Britaniyalik avtoekspertlarning fikricha, BMW i3 bugungi kunda ikkilamchi bozorda 10 ming funt sterlingdan arzonroq narxda sotib olish mumkin boʻlgan eng yaxshi oilaviy elektromobillardan biri boʻlib qolmoqda. Uning alyuminiy shassisi va uglerod tolali kapsulasi (Carbon Fiber Reinforced Plastic) avtomobilni nafaqat yengil, balki juda mustahkam qiladi.
Tejamkorlik va haydash zavqi uygʻunligiKoʻpincha tejamkor avtomobillar deganda zerikarli dizayn va sust dinamika tushuniladi. Biroq BMW i3 bu qarashlarni oʻzgartira olgan. Maʼlumotlarga koʻra, oʻz vaqtida Honda Insight kabi gibridlar yoki Volkswagen Up kabi ixcham shahar avtomobillari bilan raqobatlashgan ushbu model, oʻzining futuristik tashqi koʻrinishi va interyeridagi qayta ishlangan materiallar bilan ajralib turadi.
Oʻzbekiston sharoitida ham ixcham elektromobillarga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Toshkent kabi tirband shaharlarda BMW i3 kabi kichik oʻlchamli, ammo ichki kengligi yetarli boʻlgan transport vositalari juda qoʻl keladi. Uning oʻziga xos ochiladigan eshiklari (suicide doors) va yuqori oʻtirish pozitsiyasi haydovchiga qoʻshimcha qulaylik yaratadi.
Nega aynan BMW i3 tanlanadi?Ushbu modelni tanlashga undaydigan bir qancha muhim omillar mavjud:
- Noyob dizayn: Hatto 2024-yilda ham u zamonaviy krossoverlar orasida ajralib turadi.
- Ekologik toza materiallar: Salon qismlari qayta ishlangan plastmassa va tabiiy tolalardan tayyorlangan.
- Dinamika: BMW brendiga xos boʻlgan chaqqonlik va tezlanish saqlanib qolgan.
- Chidamlilik: Alyuminiy va uglerod tolasi korroziyaga uchramaydi, bu esa avtomobilning uzoq umr koʻrishini taʼminlaydi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, BMW i3 oʻzining 10 yillik yubileyini nishonlagan boʻlsa-da, u hali ham koʻplab avtomobil ishqibozlarining orzusidagi model boʻlib qolmoqda. Uning ixchamligi, tejamkorligi va oʻziga xos uslubi uni bugungi kunning ham, kelajakning ham ajralmas qismiga aylantiradi.
…