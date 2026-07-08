BMW i3: Oʻn yildan keyin ham dolzarbligini yoʻqotmagan futuristik elektromobil

·27·Avto
BMW i3: Oʻn yildan keyin ham dolzarbligini yoʻqotmagan futuristik elektromobil

Avtomobil sanoati shiddat bilan rivojlanib, har yili oʻnlab yangi elektromobillar taqdim etilayotgan boʻlsa-da, baʼzi modellar vaqt sinovidan muvaffaqiyatli oʻtib, oʻzining noyobligini saqlab qolmoqda. Bunga yorqin misol sifatida BMW i3 modelini keltirish mumkin. Ushbu ixcham va innovatsion avtomobil taqdim etilganiga oʻn yildan oshgan boʻlsa-da, u hali ham kelajak transporti kabi taassurot uygʻotadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Hozirgi vaqtda koʻplab haydovchilar tejamkor, chaqqon va oʻziga xos xarakterga ega avtomobil qidirmoqda. Britaniyalik avtoekspertlarning fikricha, BMW i3 bugungi kunda ikkilamchi bozorda 10 ming funt sterlingdan arzonroq narxda sotib olish mumkin boʻlgan eng yaxshi oilaviy elektromobillardan biri boʻlib qolmoqda. Uning alyuminiy shassisi va uglerod tolali kapsulasi (Carbon Fiber Reinforced Plastic) avtomobilni nafaqat yengil, balki juda mustahkam qiladi.

Tejamkorlik va haydash zavqi uygʻunligi

Koʻpincha tejamkor avtomobillar deganda zerikarli dizayn va sust dinamika tushuniladi. Biroq BMW i3 bu qarashlarni oʻzgartira olgan. Maʼlumotlarga koʻra, oʻz vaqtida Honda Insight kabi gibridlar yoki Volkswagen Up kabi ixcham shahar avtomobillari bilan raqobatlashgan ushbu model, oʻzining futuristik tashqi koʻrinishi va interyeridagi qayta ishlangan materiallar bilan ajralib turadi.

Oʻzbekiston sharoitida ham ixcham elektromobillarga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Toshkent kabi tirband shaharlarda BMW i3 kabi kichik oʻlchamli, ammo ichki kengligi yetarli boʻlgan transport vositalari juda qoʻl keladi. Uning oʻziga xos ochiladigan eshiklari (suicide doors) va yuqori oʻtirish pozitsiyasi haydovchiga qoʻshimcha qulaylik yaratadi.

Nega aynan BMW i3 tanlanadi?

Ushbu modelni tanlashga undaydigan bir qancha muhim omillar mavjud:

  • Noyob dizayn: Hatto 2024-yilda ham u zamonaviy krossoverlar orasida ajralib turadi.
  • Ekologik toza materiallar: Salon qismlari qayta ishlangan plastmassa va tabiiy tolalardan tayyorlangan.
  • Dinamika: BMW brendiga xos boʻlgan chaqqonlik va tezlanish saqlanib qolgan.
  • Chidamlilik: Alyuminiy va uglerod tolasi korroziyaga uchramaydi, bu esa avtomobilning uzoq umr koʻrishini taʼminlaydi.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, BMW i3 nafaqat shunchaki transport vositasi, balki avtomobilsozlik tarixidagi muhim burilish nuqtasidir. U oʻz davridan oʻzib ketgan texnologiyalarni oʻzida mujassam etgan. Hozirda yangi elektromobillar narxi baland boʻlgan bir paytda, ikkilamchi bozordagi BMW i3 modellari sifat va narx mutanosibligi boʻyicha eng maqbul tanlovlardan biri boʻlib qolmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, BMW i3 oʻzining 10 yillik yubileyini nishonlagan boʻlsa-da, u hali ham koʻplab avtomobil ishqibozlarining orzusidagi model boʻlib qolmoqda. Uning ixchamligi, tejamkorligi va oʻziga xos uslubi uni bugungi kunning ham, kelajakning ham ajralmas qismiga aylantiradi.

BMWElektromobilAvtoTexnologiyaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xizmat avtomobili yoki naqd pul: Qaysi taklif xodim uchun foydaliroq?Xizmat avtomobili yoki naqd pul: Qaysi taklif xodim uchun foydaliroq?Bugun, 13:30BYD zaxira g‘ildirakka ehtiyojni yo‘q qiladigan avtomobilni taqdim etdiBYD zaxira g‘ildirakka ehtiyojni yo‘q qiladigan avtomobilni taqdim etdiBugun, 12:28Dacia yangi Striker krossoverini taqdim etdi: Hamyonbop SUV va universal uygʻunligiDacia yangi Striker krossoverini taqdim etdi: Hamyonbop SUV va universal uygʻunligiBugun, 11:26Chery kompaniyasining daromadi Volkswagen guruhidan uch baravar oshib ketdiChery kompaniyasining daromadi Volkswagen guruhidan uch baravar oshib ketdiBugun, 10:29Fiat yoshlarni jalb qilish uchun Abarth Topolino modelini ishlab chiqmoqchiFiat yoshlarni jalb qilish uchun Abarth Topolino modelini ishlab chiqmoqchiBugun, 08:27Land Rover Defender yangilandi: Shahar uchun Vertex talqini va yangi V8 dvigateliLand Rover Defender yangilandi: Shahar uchun Vertex talqini va yangi V8 dvigateliBugun, 04:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi