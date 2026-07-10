Harry Kane faoliyatining eng yuqori choʻqqisida: Angliyalik toʻpurar muvaffaqiyati sirlari
Angliya terma jamoasi va Bavariya hujumchisi Harry Kane 2025-26-yilgi mavsumda oʻz faoliyatidagi eng yaxshi sport formasini namoyish etmoqda. Jahon chempionati bahslarida ham yuksak natijalarni qayd etayotgan toʻpurar, oʻtmishdagi tanqidlarni ortda qoldirib, oʻzining haqiqiy kuchini koʻrsatmoqda. Sobiq futbolchi Danny Murphy GOAL nashriga bergan intervyusida Kane nima sababdan aynan hozir oʻzining eng yuqori choʻqqisiga chiqqanini tushuntirib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ekspertlarning fikricha, 32 yoshli hujumchining bunday ajoyib natijalariga ikkita asosiy omil sabab boʻlgan. Birinchidan, Harry Kane joriy mavsumda jarohatlardan deyarli butunlay xoli boʻldi. Avvalgi yirik turnirlarda u koʻpincha kichik jarohatlar bilan oʻynagan yoki jismoniy jihatdan charchagan koʻringan boʻlsa, bu safar u oʻzining eng yaxshi jismoniy holatida yetib keldi.
Bavariya omili va jismoniy holatIkkinchi muhim omil sifatida uning Bavariya tarkibidagi oʻyin uslubi koʻrsatilmoqda. Danny Murphyning taʼkidlashicha, Germaniya giganti koʻplab oʻyinlarda ustunlik qilishi sababli, Kane Tottenxem safida boʻlgani kabi katta jismoniy kuch sarflashiga toʻgʻri kelmayapti. Bu esa unga oʻz energiyasini eng kerakli vaziyatlarda gol urish uchun saqlab qolish imkonini bermoqda.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, Harry Kane Bavariya tarkibida oʻtkazgan 147 ta uchrashuvda 146 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Birgina oʻtgan mavsumning oʻzida u 61 marotaba raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan. Allianz Arena mezbonligidagi ikki karra Bundesliga chempionligi uning faoliyatidagi sovrinlar borasidagi boʻshliqni toʻldira boshladi.
Terma jamoa miqyosida ham Kane rekordlarni yangilashda davom etmoqda. Hozirda u 119 ta oʻyin oʻtkazib, afsonaviy Peter Shiltonning rekordiga yaqinlashib qoldi. 85 ta gol bilan Angliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurar boʻlib turgan hujumchi, 2026-yilgi Jahon chempionatida hozircha 6 ta gol urishga erishdi.
Oltin toʻp va tarixiy imkoniyatAngliya terma jamoasi shanba kuni chorak final bosqichida Norvegiya bilan toʻqnash keladi. Agar Kane boshchiligidagi jamoa Shimoliy Amerikadagi turnirda gʻolib chiqsa, u nafaqat terma jamoa afsonasiga aylanadi, balki nufuzli Oltin toʻp (Ballon d’Or) mukofotiga ham asosiy nomzod boʻlishi kutilmoqda.
Mutaxassislar Harry Kanening hozirgi holatini quyidagicha baholamoqda:
- Jismoniy tayyorgarlikning yuqori darajasi;
- Jarohatlarning yoʻqligi;
- Klub darajasidagi toʻgʻri tanlangan taktik yondashuv;
- Ruhiy xotirjamlik va tajriba.
Shunday qilib, Harry Kane oʻzining 32 yoshida nafaqat Angliya, balki jahon futbolining eng xavfli hujumchisi ekanligini isbotlamoqda. Uning oldida turgan asosiy maqsad esa terma jamoa bilan birgalikda jahon tojini qoʻlga kiritishdir.
…