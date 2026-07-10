Harry Kane faoliyatining eng yuqori choʻqqisida: Angliyalik toʻpurar muvaffaqiyati sirlari

·34·Sport
Harry Kane faoliyatining eng yuqori choʻqqisida: Angliyalik toʻpurar muvaffaqiyati sirlari

Angliya terma jamoasi va Bavariya hujumchisi Harry Kane 2025-26-yilgi mavsumda oʻz faoliyatidagi eng yaxshi sport formasini namoyish etmoqda. Jahon chempionati bahslarida ham yuksak natijalarni qayd etayotgan toʻpurar, oʻtmishdagi tanqidlarni ortda qoldirib, oʻzining haqiqiy kuchini koʻrsatmoqda. Sobiq futbolchi Danny Murphy GOAL nashriga bergan intervyusida Kane nima sababdan aynan hozir oʻzining eng yuqori choʻqqisiga chiqqanini tushuntirib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ekspertlarning fikricha, 32 yoshli hujumchining bunday ajoyib natijalariga ikkita asosiy omil sabab boʻlgan. Birinchidan, Harry Kane joriy mavsumda jarohatlardan deyarli butunlay xoli boʻldi. Avvalgi yirik turnirlarda u koʻpincha kichik jarohatlar bilan oʻynagan yoki jismoniy jihatdan charchagan koʻringan boʻlsa, bu safar u oʻzining eng yaxshi jismoniy holatida yetib keldi.

Bavariya omili va jismoniy holat

Ikkinchi muhim omil sifatida uning Bavariya tarkibidagi oʻyin uslubi koʻrsatilmoqda. Danny Murphyning taʼkidlashicha, Germaniya giganti koʻplab oʻyinlarda ustunlik qilishi sababli, Kane Tottenxem safida boʻlgani kabi katta jismoniy kuch sarflashiga toʻgʻri kelmayapti. Bu esa unga oʻz energiyasini eng kerakli vaziyatlarda gol urish uchun saqlab qolish imkonini bermoqda.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Harry Kane Bavariya tarkibida oʻtkazgan 147 ta uchrashuvda 146 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Birgina oʻtgan mavsumning oʻzida u 61 marotaba raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan. Allianz Arena mezbonligidagi ikki karra Bundesliga chempionligi uning faoliyatidagi sovrinlar borasidagi boʻshliqni toʻldira boshladi.

Terma jamoa miqyosida ham Kane rekordlarni yangilashda davom etmoqda. Hozirda u 119 ta oʻyin oʻtkazib, afsonaviy Peter Shiltonning rekordiga yaqinlashib qoldi. 85 ta gol bilan Angliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurar boʻlib turgan hujumchi, 2026-yilgi Jahon chempionatida hozircha 6 ta gol urishga erishdi.

Oltin toʻp va tarixiy imkoniyat

Angliya terma jamoasi shanba kuni chorak final bosqichida Norvegiya bilan toʻqnash keladi. Agar Kane boshchiligidagi jamoa Shimoliy Amerikadagi turnirda gʻolib chiqsa, u nafaqat terma jamoa afsonasiga aylanadi, balki nufuzli Oltin toʻp (Ballon d’Or) mukofotiga ham asosiy nomzod boʻlishi kutilmoqda.

Mutaxassislar Harry Kanening hozirgi holatini quyidagicha baholamoqda:

  • Jismoniy tayyorgarlikning yuqori darajasi;
  • Jarohatlarning yoʻqligi;
  • Klub darajasidagi toʻgʻri tanlangan taktik yondashuv;
  • Ruhiy xotirjamlik va tajriba.

Shunday qilib, Harry Kane oʻzining 32 yoshida nafaqat Angliya, balki jahon futbolining eng xavfli hujumchisi ekanligini isbotlamoqda. Uning oldida turgan asosiy maqsad esa terma jamoa bilan birgalikda jahon tojini qoʻlga kiritishdir.

Гарри КейнAngliyaBavariyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formulaErling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formulaBugun, 13:14Kylian Mbappe maslahati va Fransiya gʻalabasi: Dembele muvaffaqiyat sirini ochdiKylian Mbappe maslahati va Fransiya gʻalabasi: Dembele muvaffaqiyat sirini ochdiBugun, 12:37Yurgen Klopp Kilian Mbappe transferi boʻyicha maxfiy muzokaralar tafsilotini ochiqladiYurgen Klopp Kilian Mbappe transferi boʻyicha maxfiy muzokaralar tafsilotini ochiqladiBugun, 12:31Barselona va Ispaniyaning yangi davri: Pau Cubarsi Lamine Yamal soyasidan chiqmoqdaBarselona va Ispaniyaning yangi davri: Pau Cubarsi Lamine Yamal soyasidan chiqmoqdaBugun, 12:11«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqan«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqanBugun, 12:00Barselona transferlar uchun 210 million yevro miqdorida kredit soʻradiBarselona transferlar uchun 210 million yevro miqdorida kredit soʻradiBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi