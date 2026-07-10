Senegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdi
Afrika futbolining zamonaviy afsonalaridan biri, Senegal terma jamoasining ko‘p yillik yetakchisi va sardori Sadio Mane xalqaro faoliyatiga nuqta qo‘ydi. Bu haqda senegallik nufuzli Le Quotidien nashri xabar berdi. 34 yoshli hujumchining ushbu kutilmagan qarori nafaqat Senegal, balki butun dunyo futbol jamoatchiligi uchun katta shov-shuvga aylandi. Zamin.uz ushbu tarixiy ketish tafsilotlari va yulduzli futbolchining bosib o‘tgan yo‘lini yoritadi.
«Bu bayroq uchun barcha narsadan voz kechdim»
Sadio Mane milliy jamoa bilan xayrlashar ekan, o‘z bayonotida vatanga bo‘lgan cheksiz muhabbati va maydondagi borlig‘ini berganini alohida ta’kidlab o‘tdi. Uning muxlislarga yo‘llagan vidolashuv so‘zlari har qanday futbol ishqibozini to‘lqinlantirib yuborishi tabiiy:
«Bilingki, men bu bayroq uchun barcha narsadan voz kechdim. Barcha kuchimni berdim va har doim yurtimiz uchun maydonda oxirigacha kurashdim».
Senegal tarixidagi eng yaxshi to‘purar
Mane terma jamoa libosida nafaqat oddiy o‘yinchi, balki haqiqiy rekordchi sifatida iz qoldirdi. Uning xalqaro maydondagi statistikasi hayratlanarli darajada mustahkam:
Maydonga tushishlar soni: 130 ta rasmiy uchrashuv;
Urilgan gollar: 54 ta gol (bu natija bilan u Senegal terma jamoasi tarixidagi eng ko‘p gol urgan futbolchi sifatida tarixga kirdi);
Eng oliy yutug‘i: 2021 yilgi Afrika millatlar kubogi oltin medallari va chempionlik unvoni;
Boshqa yutuqlari: 2019 va 2026 yillardagi Afrika millatlar kubogining kumush medallari sohibi.
Klublar miqyosidagi sermahsul faoliyat
Sadio Mane o‘z faoliyati davomida Yevropaning eng kuchli grand jamoalarida to‘p surishga ulgurdi. Ayni paytda, ya’ni 2023 yildan buyon u Saudiya Arabistonining «Al-Nasr» klubi sharafini himoya qilib kelmoqda va yaqindagina yakuniga yetgan 2026 yilgi mavsumda ushbu jamoa bilan Saudiya chempioni degan sharafli nomga sazovor bo‘ldi.
Quyidagi jadval orqali Manening turli klublarda qo‘lga kiritgan eng asosiy sovrinlari bilan tanishishingiz mumkin:
Klub
Ishtirok etgan davri / Maqomi
Qo‘lga kiritilgan bosh sovrinlar
«Liverpul» (Angliya)
Faoliyatining eng yorqin davri
Angliya chempioni, YECHL g‘olibi, UYEFA Superkubogi, Angliya kubogi, Liga kubogi
«Bavariya» (Germaniya)
Myunxendagi qisqa faoliyat
Germaniya chempionligi, Germaniya Superkubogi
«Al-Nasr» (Saudiya Arabistoni)
2023 yildan hozirgacha
2026 yilgi mavsum yakunlariga ko‘ra Saudiya Arabistoni chempioni
Eslatib o‘tamiz, Sadio Mane faoliyati davomida yuqoridagi klublardan tashqari Fransiyaning «Mes», Avstriyaning «Zalsburg» va Angliyaning «Sautgempton» jamoalarida ham yorqin o‘yinlar ko‘rsatgan.
…