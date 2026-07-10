Senegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdi

·0·Sport
Senegalda butun bir davr yakunlandi: Sadio Mane terma jamoadagi faoliyatini tugatdi

Afrika futbolining zamonaviy afsonalaridan biri, Senegal terma jamoasining ko‘p yillik yetakchisi va sardori Sadio Mane xalqaro faoliyatiga nuqta qo‘ydi. Bu haqda senegallik nufuzli Le Quotidien nashri xabar berdi. 34 yoshli hujumchining ushbu kutilmagan qarori nafaqat Senegal, balki butun dunyo futbol jamoatchiligi uchun katta shov-shuvga aylandi. Zamin.uz ushbu tarixiy ketish tafsilotlari va yulduzli futbolchining bosib o‘tgan yo‘lini yoritadi.

«Bu bayroq uchun barcha narsadan voz kechdim»

Sadio Mane milliy jamoa bilan xayrlashar ekan, o‘z bayonotida vatanga bo‘lgan cheksiz muhabbati va maydondagi borlig‘ini berganini alohida ta’kidlab o‘tdi. Uning muxlislarga yo‘llagan vidolashuv so‘zlari har qanday futbol ishqibozini to‘lqinlantirib yuborishi tabiiy:

«Bilingki, men bu bayroq uchun barcha narsadan voz kechdim. Barcha kuchimni berdim va har doim yurtimiz uchun maydonda oxirigacha kurashdim».

Senegal tarixidagi eng yaxshi to‘purar

Mane terma jamoa libosida nafaqat oddiy o‘yinchi, balki haqiqiy rekordchi sifatida iz qoldirdi. Uning xalqaro maydondagi statistikasi hayratlanarli darajada mustahkam:

  • Maydonga tushishlar soni: 130 ta rasmiy uchrashuv;

  • Urilgan gollar: 54 ta gol (bu natija bilan u Senegal terma jamoasi tarixidagi eng ko‘p gol urgan futbolchi sifatida tarixga kirdi);

  • Eng oliy yutug‘i: 2021 yilgi Afrika millatlar kubogi oltin medallari va chempionlik unvoni;

  • Boshqa yutuqlari: 2019 va 2026 yillardagi Afrika millatlar kubogining kumush medallari sohibi.

Klublar miqyosidagi sermahsul faoliyat

Sadio Mane o‘z faoliyati davomida Yevropaning eng kuchli grand jamoalarida to‘p surishga ulgurdi. Ayni paytda, ya’ni 2023 yildan buyon u Saudiya Arabistonining «Al-Nasr» klubi sharafini himoya qilib kelmoqda va yaqindagina yakuniga yetgan 2026 yilgi mavsumda ushbu jamoa bilan Saudiya chempioni degan sharafli nomga sazovor bo‘ldi.

Quyidagi jadval orqali Manening turli klublarda qo‘lga kiritgan eng asosiy sovrinlari bilan tanishishingiz mumkin:

Klub

Ishtirok etgan davri / Maqomi

Qo‘lga kiritilgan bosh sovrinlar

«Liverpul» (Angliya)

Faoliyatining eng yorqin davri

Angliya chempioni, YECHL g‘olibi, UYEFA Superkubogi, Angliya kubogi, Liga kubogi

«Bavariya» (Germaniya)

Myunxendagi qisqa faoliyat

Germaniya chempionligi, Germaniya Superkubogi

«Al-Nasr» (Saudiya Arabistoni)

2023 yildan hozirgacha

2026 yilgi mavsum yakunlariga ko‘ra Saudiya Arabistoni chempioni

Eslatib o‘tamiz, Sadio Mane faoliyati davomida yuqoridagi klublardan tashqari Fransiyaning «Mes», Avstriyaning «Zalsburg» va Angliyaning «Sautgempton» jamoalarida ham yorqin o‘yinlar ko‘rsatgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...Roy Kin Fransiyani to‘xtatish yo‘lini aytdi: bitta shart hal qiluvchi...Bugun, 16:25Saloh «Liverpul»dan ketdi: u JCH-2026 dan so‘ng yangi jamoa tanlamoqdaSaloh «Liverpul»dan ketdi: u JCH-2026 dan so‘ng yangi jamoa tanlamoqdaBugun, 16:23De la Fuente Messi haqida gapirdi: 39 yoshda ham bir jihat o‘zgarmaganDe la Fuente Messi haqida gapirdi: 39 yoshda ham bir jihat o‘zgarmaganBugun, 16:20Arsenal ayollar jamoasi Barselona yulduzi Ona Batlle bilan shartnoma imzoladiArsenal ayollar jamoasi Barselona yulduzi Ona Batlle bilan shartnoma imzoladiBugun, 16:13Kylian Mbappe penalti borasidagi muvaffaqiyatsizlik va jarohati haqida gapirdiKylian Mbappe penalti borasidagi muvaffaqiyatsizlik va jarohati haqida gapirdiBugun, 15:59Lamine Yamal Jaxon chempionati finalida Argentina va Lionel Messi bilan toʻqnashmoqchiLamine Yamal Jaxon chempionati finalida Argentina va Lionel Messi bilan toʻqnashmoqchiBugun, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi