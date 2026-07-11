Ispaniya va Belgiya o‘yinini saytimizda jonli kuzating

·70·Sport
Ispaniya va Belgiya o‘yinini saytimizda jonli kuzating

Jahon chempionati chorak finali doirasida Ispaniya va Belgiya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv uchun saytimizda matnli translyatsiya tashkil etiladi.

O‘yin Los-Anjelesdagi Inglvud stadionida bo‘lib o‘tadi. Uchrashuv O‘zbekiston vaqti bilan 00:00 da boshlanadi. Translyatsiya davomida asosiy voqealar, xavfli hujumlar, gollar, sariq va qizil kartochkalar, almashtirishlar hamda statistik o‘zgarishlar muntazam yoritib boriladi.

Ispaniya asosiy tarkibda Unay Simon, Pedro Porro, Pau Kubarsi, Emerik Laport, Mark Kukurelya, Rodri, Fabian Ruis, Lamin Yamal, Dani Olmo, Aleks Baena va Mikel Oyarsabal bilan maydonga tushishi kutilmoqda.

Belgiya safida esa Tibo Kurtua, Maksim De Kyoyper, Brandon Mexele, Natan Ngoy, Timoti Kastan, Yuri Tilemans, Noa Raskin, Leandro Trossard, Kevin De Bryuyne, Jeremi Doku va Sharl De Ketelare asosiy tarkibdan joy olgan.

Matnli translyatsiya orqali o‘yindagi vaziyatlarni daqiqa sayin kuzatib borish mumkin bo‘ladi.

Jonli reportaj1-0 JONLI
36
Aleks Baena Ispaniya terma jamoasi safida burchak zarbasini qisqa uzatma bilan o‘yinga kiritdi.
35
Lamin Yamal jarima zarbasidan to‘pni darvozaning chap burchagiga yo‘lladi, ammo Belgiya darvozaboni o‘z o‘rnida bo‘lib, to‘pni qaytardi.
34
Jeremi Doku raqibdan to‘pni tortib olmoqchi bo‘lganida juda qo‘pol o‘ynadi va Maykl Oliver fol qayd etdi. Ispaniya qulay masofadan jarima zarbasini amalga oshiradi.
301-0
Fabian Ruis Ispaniya safida hisobni ochdi. U jarima maydonchasi ichida qaytgan to‘pni darvoza to‘riga joylab qo‘ydi.
301-0
Fabian Ruis Ispaniya safida hisobni oshirdi. U darvozabonni dog‘da qoldirib, to‘pni darvoza to‘riga joylab qo‘ydi.
29
Lamin Yamal jarima maydonchasiga uzatma berdi, ammo to‘p to‘g‘ri Tibo Kurtuaning qo‘liga borib tushdi.
23
Futbolchilar uchun suv ichib olish va tana haroratini pasaytirish uchun qisqa tanaffus e’lon qilindi. Ob-havo juda issiq.
22
Lamin Yamal Ispaniya terma jamoasi safida jarima maydonchasi tashqarisidan darvozani nishonga oldi, ammo to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
18
Belgiya terma jamoasi futbolchisi Maksim De Kyoyper qoidani buzdi va bosh hakam Maykl Oliver jarima zarbasi belgiladi.
15
Sharl De Ketelare kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p himoyachilarga tegib, xavfli vaziyat bartaraf etildi.
13
Aleks Baena jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pni qabul qilib oldi va darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo himoyachi to‘pni mohirona tarzda qaytardi.
13
Belgiyalik futbolchilardan biri jarima maydonchasi ichida to‘pga qo‘li bilan o‘ynagandek ko‘rindi, ammo bosh hakam o‘yinni davom ettirish kerakligini ishora qildi.
11
Rodri jarima maydonchasi tashqarisidan qaytgan to‘pga zarba berdi, ammo himoyachilar to‘p yo‘lini to‘sib qolishdi.
10
Ispaniya terma jamoasi qisqa paslar va birga-bir uzatmalar orqali raqib himoyasini yorib o‘tishga va tezkor hujum uyushtirishga intilmoqda.
9
Leandro Trossard raqibiga nisbatan qoidalarni buzgani uchun bosh hakam Maykl Oliver o‘yinni to‘xtatdi. Ispaniya terma jamoasi jarima zarbasini amalga oshiradi.
4
Fabian Ruis Ispaniya safida jarima maydonchasi ichiga uzatma amalga oshirdi, ammo himoyachilar to‘pni osonlik bilan qaytarishdi.
3
Aleks Baena Ispaniya terma jamoasi safida himoyachilar ortida qolib ketdi, biroq yon hakam o‘yindan tashqari holatni qayd etdi va bosh hakam o‘yinni to‘xtatdi.
2🟨
Belgiya termalol to‘pga o‘ynash o‘rniga raqibining oyoqlariga zarba bergan Nikolas Raskin (Belgiya) hakam Maykl Oliver tomonidan ogohlantirildi.
1
Ispaniya va Belgiya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv boshlandi.
00:00
O‘yin boshlandi, to‘pni markazdan Belgiya terma jamoasi o‘yinga kiritdi.
23:34
Ushbu uchrashuvda bosh hakam sifatida Maykl Oliver tayinlandi.
23:34
Uchrashuv start olishi arafasida, jamoalarning asosiy tarkiblari bilan tanishib olishingiz mumkin.
23:34
Ispaniya va Belgiya terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yinga xush kelibsiz! Uchrashuvdan barcha muhim voqeliklarni onlayn tarzda yoritib boramiz. Asosiy tarkiblar tez orada ma’lum qilinadi.
23:16
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Barselona» 40 millionlik futbolchini arzonroqqa olmoqda«Barselona» 40 millionlik futbolchini arzonroqqa olmoqdaKecha, 23:26Ispaniya — Belgiya bahsi oldidan superkompyuter kutilmagan raqamlarni berdiIspaniya — Belgiya bahsi oldidan superkompyuter kutilmagan raqamlarni berdiKecha, 23:21Ispaniya — Belgiya o‘yini oldidan asosiy tarkiblar e’lon qilindiIspaniya — Belgiya o‘yini oldidan asosiy tarkiblar e’lon qilindiKecha, 23:18Ispaniya va Belgiya chorak final oldidan asosiy tarkiblarni e’lon qildiIspaniya va Belgiya chorak final oldidan asosiy tarkiblarni e’lon qildiKecha, 23:11Sandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtdi: London faktori va yangi loyihaSandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtdi: London faktori va yangi loyihaKecha, 22:15Manchester Siti ayollar jamoasi Chelsi himoyachisi Niamh Charles bilan shartnoma imzoladiManchester Siti ayollar jamoasi Chelsi himoyachisi Niamh Charles bilan shartnoma imzoladiKecha, 21:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi