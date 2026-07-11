Ispaniya va Belgiya o‘yinini saytimizda jonli kuzating
Jahon chempionati chorak finali doirasida Ispaniya va Belgiya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv uchun saytimizda matnli translyatsiya tashkil etiladi.
O‘yin Los-Anjelesdagi Inglvud stadionida bo‘lib o‘tadi. Uchrashuv O‘zbekiston vaqti bilan 00:00 da boshlanadi. Translyatsiya davomida asosiy voqealar, xavfli hujumlar, gollar, sariq va qizil kartochkalar, almashtirishlar hamda statistik o‘zgarishlar muntazam yoritib boriladi.
Ispaniya asosiy tarkibda Unay Simon, Pedro Porro, Pau Kubarsi, Emerik Laport, Mark Kukurelya, Rodri, Fabian Ruis, Lamin Yamal, Dani Olmo, Aleks Baena va Mikel Oyarsabal bilan maydonga tushishi kutilmoqda.
Belgiya safida esa Tibo Kurtua, Maksim De Kyoyper, Brandon Mexele, Natan Ngoy, Timoti Kastan, Yuri Tilemans, Noa Raskin, Leandro Trossard, Kevin De Bryuyne, Jeremi Doku va Sharl De Ketelare asosiy tarkibdan joy olgan.
Matnli translyatsiya orqali o‘yindagi vaziyatlarni daqiqa sayin kuzatib borish mumkin bo‘ladi.
…