Andijonda tovlamachilikda gumonlangan shaxsning mashinasidan giyohvand modda topildi

·20·Jamiyat
Andijonda tovlamachilikda gumonlangan shaxsning mashinasidan giyohvand modda topildi

Andijon shahrida sotilgan telefon uchun kelishuvdan tashqari qo‘shimcha pul talab qilgan shaxs ushlandi. Ichki ishlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, gumonlanuvchining avtomobili tekshirilganda giyohvand moddaga o‘xshash ashyo ham topilgan.

Aniqlanishicha, Andijon shahrida yashovchi, 1993 yilda tug‘ilgan shaxs 1987 yilda tug‘ilgan tanishiga iPhone 15 Pro telefonini 650 AQSH dollariga sotgan. Xaridor kelishilgan mablag‘ni to‘liq bergan. Shunga qaramay, sotuvchi undan yana 500 AQSH dollari talab qilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, u turli bahonalar bilan bosim o‘tkazib, qo‘rqitish orqali pul undirishga uringan. Gumonlanuvchi Andijon shahridagi «O‘rikzor» mahallasi hududida 500 dollarni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan.

Shundan so‘ng uning boshqaruvidagi Nexia-2 avtomobili xolislar ishtirokida ko‘zdan kechirilgan. Mashina salonidan ikki bo‘lak jigarrang tusli, o‘tkir hidli modda topilib, belgilangan tartibda rasmiylashtirib olingan.

Holat yuzasidan Andijon shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo‘limi tomonidan tovlamachilik hamda giyohvandlik vositalari bilan bog‘liq moddalar bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Ayni paytda dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda.

AndijonIchki ishlar vazirligiiPhone 15 ProNexia-2O‘rikzorTovlamachilik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Madaniyat vazirligida yirik kadrlar rotatsiyasi: To‘rt nafar o‘rinbosar almashdiMadaniyat vazirligida yirik kadrlar rotatsiyasi: To‘rt nafar o‘rinbosar almashdiKecha, 22:27"Kechir" yozuvli avtomobil ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo‘ldi"Kechir" yozuvli avtomobil ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo‘ldiKecha, 17:02Aviasozlar ko‘chasida harakat vaqtincha cheklanadiAviasozlar ko‘chasida harakat vaqtincha cheklanadiKecha, 15:53Ichki ishlar xodimi ajoyib jonli ijrosi bilan tarmoqlarda tinglovchilar olqishiga sazovor bo‘ldi (video)Ichki ishlar xodimi ajoyib jonli ijrosi bilan tarmoqlarda tinglovchilar olqishiga sazovor bo‘ldi (video)Kecha, 13:02Ilonning baliq bilan kurashi barchani hayratga soldi (video)Ilonning baliq bilan kurashi barchani hayratga soldi (video)Kecha, 13:02«Gazchilar» ovi: Vodiyda firibgar mas’ullar birin-ketin qo‘lga tushdi...«Gazchilar» ovi: Vodiyda firibgar mas’ullar birin-ketin qo‘lga tushdi...Kecha, 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi