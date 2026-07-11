Tungi quyosh: AQSH olimlar eʼtiroziga qaramay fazoviy koʻzgu loyihasini maʼqulladi

·33·Texno
Tungi quyosh: AQSH olimlar eʼtiroziga qaramay fazoviy koʻzgu loyihasini maʼqulladi

AQSH Federal aloqa komissiyasi (FCC) Reflect Orbital kompaniyasining koinotga maxsus aks ettiruvchi qoplamali eksperimental sunʼiy yoʻldoshni uchirish haqidagi arizasini maʼqulladi. Ushbu qurilma tunda Yerning maʼlum hududlariga quyosh nurini yoʻnaltirish uchun moʻljallangan. Mazkur qaror astronomik tashkilotlar va ekologik guruhlarning keskin eʼtirozlariga qaramasdan qabul qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reflect Orbital kompaniyasi orbitadagi boshqariladigan koʻzgu yordamida sayyora yuzasida diametri taxminan 5 kilometr boʻlgan yorugʻlik dogʻini hosil qilishni rejalashtirmoqda. Startap vakillarining taʼkidlashicha, ushbu texnologiya tunda quyosh elektr stansiyalarini qoʻshimcha yoritish hamda tabiiy ofatlardan jabr koʻrgan hududlarda qutqaruv ishlarini olib borishda juda qoʻl kelishi mumkin. Eärendil-1 deb nomlangan birinchi namoyish yoʻldoshi yaqin oylarda orbitaga chiqarilishi kutilmoqda.

Ekologik xavotirlar va astronomik toʻsiqlar

Loyiha doirasida kelajakda 50 mingtagacha sunʼiy yoʻldoshdan iborat ulkan tizim yaratish koʻzda tutilgan. Aynan tizimning miqyosi ilmiy hamjamiyatning asosiy xavotiriga sabab boʻlmoqda. FCC qaror qabul qilishdan oldin 1800 ga yaqin murojaatni koʻrib chiqdi va ularning aksariyati loyihaga qarshi edi. Mutaxassislar sunʼiy yoritish tungi osmonning yorugʻlik ifloslanishini oshirishi va tabiiy ekotizimlarga zarar yetkazishidan ogohlantirmoqda.

Amerika astronomiya jamiyati (AAS) vakili Roohi Dalalning soʻzlariga koʻra, aks etgan kuchli nur haydovchilar va uchuvchilarni vaqtincha koʻr qilib qoʻyishi, teleskop orqali osmonni kuzatuvchi havaskorlarning koʻziga shikast yetkazishi mumkin. Shuningdek, bu professional observatoriyalar ishiga jiddiy xalaqit beradi. Biroq, FCC ushbu xatarlar komissiya vakolatiga kirmasligini, ularning vazifasi faqat radiochastotalardan foydalanishni tartibga solish ekanini maʼlum qildi.

Koinotdan yoritishning global oqibatlari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, astronom Olivier Hainaut tomonidan oʻtkazilgan modellashtirish natijalari 50 mingta koʻzguli yoʻldosh tungi osmon yorqinligini keskin oshirib yuborishini koʻrsatgan. Natijada, hatto qoʻriqlanadigan qorongʻu osmon hududlari ham shahar chekkasidagi yorugʻ zonalarga aylanib qolishi mumkin. Bu esa koinotni chuqur oʻrganishga qaratilgan yirik xalqaro loyihalar uchun katta toʻsiqdir.

Hozirgi vaqtda Yer yuzida koinotni eng batafsil kuzatish imkonini beruvchi Vera Rubin observatoriyasi, ELT va GMT kabi ulkan teleskoplar qurilmoqda. Sunʼiy yoʻldoshlardan tarqaladigan nur atmosferada sochilib, kutilganidan ancha kengroq maydonni yoritib yuborishi ushbu ilmiy izlanishlar aniqligiga putur yetkazadi. Shunga qaramay, texnologik startaplar va tartibga soluvchi organlar iqtisodiy manfaatlar va innovatsiyalarni birinchi oʻringa qoʻymoqda.

KoinotТехнологияEkologiyaAstronomiyaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotdagi ma’lumotlar markazlari: Ekologlar orbital loyihalarni toʻxtatishni talab qilmoqdaKoinotdagi ma’lumotlar markazlari: Ekologlar orbital loyihalarni toʻxtatishni talab qilmoqdaBugun, 00:50AMD yangi Zen 6 arxitekturasini taqdim etadi: Server protsessorlarida inqilobiy oʻzgarishAMD yangi Zen 6 arxitekturasini taqdim etadi: Server protsessorlarida inqilobiy oʻzgarishKecha, 23:51Hugging Face rahbari: Kompaniyalar sunʼiy intellektni ijaraga olishdan voz kechmoqdaHugging Face rahbari: Kompaniyalar sunʼiy intellektni ijaraga olishdan voz kechmoqdaKecha, 23:26Xitoyda 5730 yil xizmat qiladigan yangi avlod yadroviy batareyasi yaratildiXitoyda 5730 yil xizmat qiladigan yangi avlod yadroviy batareyasi yaratildiKecha, 23:24Kollejlar uchun Fizz ilovasi Sidechat va Maveron investorini josuslikda aybladiKollejlar uchun Fizz ilovasi Sidechat va Maveron investorini josuslikda aybladiKecha, 23:00HyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaHyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaKecha, 22:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi