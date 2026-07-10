Hugging Face rahbari: Kompaniyalar sunʼiy intellektni ijaraga olishdan voz kechmoqda

·25·Texno
Hugging Face rahbari: Kompaniyalar sunʼiy intellektni ijaraga olishdan voz kechmoqda

Sunʼiy intellekt olamida ochiq kodli (open source) modellar davri boshlanmoqda. Dunyodagi eng yirik AI platformalaridan biri boʻlgan Hugging Face bosh direktori Clem Delangue kompaniyalar endi yirik texnologik gigantlarning yopiq tizimlariga bogʻlanib qolishni istamayotganini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, biznes vakillari oʻz texnologik mustaqilligini saqlab qolish uchun ochiq modellarga oʻtishni afzal koʻrmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hugging Face bugungi kunda sunʼiy intellekt ishlab chiquvchilar uchun oʻziga xos GitHub vazifasini oʻtamoqda. Bu yerda muhandislar tayyor modellar va maʼlumotlar toʻplamini almashishlari mumkin. Hozirda Fortune 500 roʻyxatiga kiruvchi kompaniyalarning deyarli yarmi ushbu platforma xizmatlaridan foydalanmoqda. Bu esa AI bozorida kuchlar nisbati oʻzgarayotganidan dalolat beradi.

Iqtisodiy samaradorlik va nazorat masalasi

TechCrunch nashrining Equity podkastida chiqish qilgan Delangue kompaniyalarning ochiq manbalarga oʻtish sabablarini tushuntirib berdi. Koʻpincha biznes loyihalari boshlangʻich bosqichda tayyor API xizmatlaridan (masalan, OpenAI yoki Anthropic mahsulotlari) foydalanadi. Biroq loyiha kengayib, foydalanuvchilar soni ortgani sayin, bunday "ijara" asosidagi xizmatlar uchun toʻlovlar astronomik darajada oshib ketadi.

Xarajatlarning oʻsishi kompaniyalarni oʻz infratuzilmasida ishlaydigan ochiq kodli modellarni qidirishga majbur qiladi. Bu nafaqat mablagʻni tejash, balki maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlash va modelni oʻz ehtiyojlariga moslashtirish imkonini ham beradi. Ochiq kodli modellar kompaniyalarga oʻz intellektual mulki ustidan toʻliq nazoratni qaytarib beradi.

Shuningdek, Clem Delangue sunʼiy intellekt bozori bir nechta yirik korporatsiyalar qoʻlida toʻplanib qolishidan xavotirda ekanini bildirdi. Uning fikricha, agar soha faqat yopiq tizimlar atrofida rivojlansa, bu innovatsiyalarning cheklanishiga va raqobatning yoʻqolishiga olib keladi. Anthropic kabi kompaniyalarning ayrim loyihalarini toʻxtatishi ham bozordagi beqarorlikdan dalolat beradi.

Oʻzbekistonning jadal rivojlanayotgan IT sektori uchun ham ushbu tendensiya muhim ahamiyatga ega. Mahalliy startaplar va davlat tashkilotlari xorijiy pullik xizmatlarga qaram boʻlib qolmaslik uchun Hugging Face kabi platformalardagi ochiq modellardan foydalanishi, ularni oʻzbek tili va mahalliy kontekstga moslashtirishi eng maqbul yoʻl boʻlib koʻrinmoqda.

Sunʼiy IntellektHugging FaceТехнологияIT BozorОпен Соурсе
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tungi quyosh: AQSH olimlar eʼtiroziga qaramay fazoviy koʻzgu loyihasini maʼqulladiTungi quyosh: AQSH olimlar eʼtiroziga qaramay fazoviy koʻzgu loyihasini maʼqulladiBugun, 00:22AMD yangi Zen 6 arxitekturasini taqdim etadi: Server protsessorlarida inqilobiy oʻzgarishAMD yangi Zen 6 arxitekturasini taqdim etadi: Server protsessorlarida inqilobiy oʻzgarishKecha, 23:51Xitoyda 5730 yil xizmat qiladigan yangi avlod yadroviy batareyasi yaratildiXitoyda 5730 yil xizmat qiladigan yangi avlod yadroviy batareyasi yaratildiKecha, 23:24Kollejlar uchun Fizz ilovasi Sidechat va Maveron investorini josuslikda aybladiKollejlar uchun Fizz ilovasi Sidechat va Maveron investorini josuslikda aybladiKecha, 23:00HyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaHyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaKecha, 22:27Vostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildiVostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildiKecha, 22:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi