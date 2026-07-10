Hugging Face rahbari: Kompaniyalar sunʼiy intellektni ijaraga olishdan voz kechmoqda
Sunʼiy intellekt olamida ochiq kodli (open source) modellar davri boshlanmoqda. Dunyodagi eng yirik AI platformalaridan biri boʻlgan Hugging Face bosh direktori Clem Delangue kompaniyalar endi yirik texnologik gigantlarning yopiq tizimlariga bogʻlanib qolishni istamayotganini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, biznes vakillari oʻz texnologik mustaqilligini saqlab qolish uchun ochiq modellarga oʻtishni afzal koʻrmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hugging Face bugungi kunda sunʼiy intellekt ishlab chiquvchilar uchun oʻziga xos GitHub vazifasini oʻtamoqda. Bu yerda muhandislar tayyor modellar va maʼlumotlar toʻplamini almashishlari mumkin. Hozirda Fortune 500 roʻyxatiga kiruvchi kompaniyalarning deyarli yarmi ushbu platforma xizmatlaridan foydalanmoqda. Bu esa AI bozorida kuchlar nisbati oʻzgarayotganidan dalolat beradi.
Iqtisodiy samaradorlik va nazorat masalasiTechCrunch nashrining Equity podkastida chiqish qilgan Delangue kompaniyalarning ochiq manbalarga oʻtish sabablarini tushuntirib berdi. Koʻpincha biznes loyihalari boshlangʻich bosqichda tayyor API xizmatlaridan (masalan, OpenAI yoki Anthropic mahsulotlari) foydalanadi. Biroq loyiha kengayib, foydalanuvchilar soni ortgani sayin, bunday "ijara" asosidagi xizmatlar uchun toʻlovlar astronomik darajada oshib ketadi.
Xarajatlarning oʻsishi kompaniyalarni oʻz infratuzilmasida ishlaydigan ochiq kodli modellarni qidirishga majbur qiladi. Bu nafaqat mablagʻni tejash, balki maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlash va modelni oʻz ehtiyojlariga moslashtirish imkonini ham beradi. Ochiq kodli modellar kompaniyalarga oʻz intellektual mulki ustidan toʻliq nazoratni qaytarib beradi.
Shuningdek, Clem Delangue sunʼiy intellekt bozori bir nechta yirik korporatsiyalar qoʻlida toʻplanib qolishidan xavotirda ekanini bildirdi. Uning fikricha, agar soha faqat yopiq tizimlar atrofida rivojlansa, bu innovatsiyalarning cheklanishiga va raqobatning yoʻqolishiga olib keladi. Anthropic kabi kompaniyalarning ayrim loyihalarini toʻxtatishi ham bozordagi beqarorlikdan dalolat beradi.
Oʻzbekistonning jadal rivojlanayotgan IT sektori uchun ham ushbu tendensiya muhim ahamiyatga ega. Mahalliy startaplar va davlat tashkilotlari xorijiy pullik xizmatlarga qaram boʻlib qolmaslik uchun Hugging Face kabi platformalardagi ochiq modellardan foydalanishi, ularni oʻzbek tili va mahalliy kontekstga moslashtirishi eng maqbul yoʻl boʻlib koʻrinmoqda.
…