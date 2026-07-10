Sandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtdi: London faktori va yangi loyiha

·28·Sport
Sandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtdi: London faktori va yangi loyiha

Angliya Premer-ligasining navbatdagi transfer oynasi shov-shuvli kelishuv bilan boshlandi. Italiya terma jamoasi yarim himoyachisi Sandro Tonali 100 million funt sterling (taxminan 134 million dollar) evaziga Londonning Tottenxem klubi aʼzosiga aylandi. Ushbu transfer nafaqat moliyaviy koʻlami, balki futbolchining Manchester Yunayted kabi grand jamoalar qiziqishiga qaramay, aynan "shporlar"ni tanlagani bilan jamoatchilik eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tottenxem oʻtgan mavsumlarda kutilmagan inqirozga yuz tutgan edi. Jamoa ketma-ket ikki yil chempionatni 17-oʻrinda yakunlab, hatto quyi ligaga tushib ketish xavfi ostida qoldi. Biroq Roberto De Zerbi boshqaruvidagi klub oʻtgan mavsumda Yevropa ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritib, oʻzining nufuzini biroz tiklab oldi. Endilikda klub rahbariyati tarkibni tubdan yangilash va yuqori oʻrinlar uchun kurashishni maqsad qilgan.

Nima uchun aynan London?

Klubning sobiq yarim himoyachisi Danny Murphy Goal.com nashriga bergan intervyusida ushbu transferning parda ortidagi jihatlariga toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, Sandro Tonali tanlovida London shahrining nufuzi va yashash sharoitlari katta rol oʻynagan. Murphy xorijlik futbolchilar uchun Britaniya poytaxti har doim jozibador manzil boʻlib qolishini taʼkidladi.

"Chet ellik yigitlar uchun Londonning oʻrni boʻlakcha ekanini inkor etish soddalik boʻlar edi. Tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, bu omil koʻp narsani hal qiladi. Agar Manchester Yunayted, Manchester Siti yoki Liverpul kabi jamoalar Tonali uchun Tottenxem kabi qatʼiy moliyaviy taklif bilan chiqqanida, u balki boshqa qaror qabul qilgan boʻlardi. Chunki sovrinlar yutish imkoniyati odatda joylashuvdan ustun turadi", — deydi Murphy.

Shu bilan birga, Tottenxem rahbariyati futbolchini koʻndirish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solgan. Boshqa raqib klublar transfer summasi yoki maosh borasida maʼlum chegaradan oʻtishni istamagan bir paytda, London klubi italyan yulduzi uchun rekord darajadagi mablagʻni ayamadi. Bu esa Tonalining shimoliy Londonga koʻchib oʻtishida hal qiluvchi omil boʻlgani aytilmoqda.

Klubdagi keng koʻlamli islohotlar

Sandro Tonali Tottenxemning ushbu yozdagi yagona yirik xaridi emas. Klub tarkibni kuchaytirish maqsadida quyidagi futbolchilarni ham oʻz safiga qoʻshib oldi:

  • Mateus Fernandes — Vest Xem jamoasidan kelib qoʻshilgan iqtidorli yarim himoyachi;
  • Jan Paul van Hecke — Brayton himoyasining tayanchi boʻlgan markaziy himoyachi.
Roberto De Zerbi boshchiligidagi murabbiylar shtabi endilikda tarkibni ortiqcha va kutilgan natijani bermayotgan oʻyinchilardan tozalashni rejalashtirmoqda. Kelgusi haftalarda bir qator futbolchilarning klubni tark etishi kutilmoqda. Tonali esa jamoaning yangi oʻrta chizigʻidagi asosiy figura boʻlishi va Tottenxemni yana Chempionlar ligasi darajasiga olib chiqishi lozim.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Sandro Tonali transferi Tottenxemning ambitsiyalari hali ham yuqori ekanligidan dalolat beradi. Garchi jamoa soʻnggi yillarda ichki chempionatda qiyin davrlarni boshdan kechirgan boʻlsa-da, moliyaviy qudrat va London faktori hali ham kuchli oʻyinchilarni jalb qilishda asosiy qurol boʻlib xizmat qilmoqda.

Sandro TonaliТоттенхемTransferAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti ayollar jamoasi Chelsi himoyachisi Niamh Charles bilan shartnoma imzoladiManchester Siti ayollar jamoasi Chelsi himoyachisi Niamh Charles bilan shartnoma imzoladiBugun, 21:17Portugaliyada yangi davr boshlandi: Ronaldu uchun tanish murabbiy keldiPortugaliyada yangi davr boshlandi: Ronaldu uchun tanish murabbiy keldiBugun, 20:51Argentina Misr ustidan irodali g'alabaga erishdi: Janjal va chempionlarga xos xarakterArgentina Misr ustidan irodali g'alabaga erishdi: Janjal va chempionlarga xos xarakterBugun, 20:16Makron Fransiya g‘alabasidan keyin yozdi: Marokashga ham alohida e’tirof borMakron Fransiya g‘alabasidan keyin yozdi: Marokashga ham alohida e’tirof borBugun, 20:03Rudi Garsiya Ispaniyaga qarshi rejani aytdi: Belgiya qo‘rquvsiz chiqmoqchiRudi Garsiya Ispaniyaga qarshi rejani aytdi: Belgiya qo‘rquvsiz chiqmoqchiBugun, 19:52Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida ish boshladi: Yangi davr va katta vaʼdalarXabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida ish boshladi: Yangi davr va katta vaʼdalarBugun, 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi