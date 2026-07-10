Sandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtdi: London faktori va yangi loyiha
Angliya Premer-ligasining navbatdagi transfer oynasi shov-shuvli kelishuv bilan boshlandi. Italiya terma jamoasi yarim himoyachisi Sandro Tonali 100 million funt sterling (taxminan 134 million dollar) evaziga Londonning Tottenxem klubi aʼzosiga aylandi. Ushbu transfer nafaqat moliyaviy koʻlami, balki futbolchining Manchester Yunayted kabi grand jamoalar qiziqishiga qaramay, aynan "shporlar"ni tanlagani bilan jamoatchilik eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tottenxem oʻtgan mavsumlarda kutilmagan inqirozga yuz tutgan edi. Jamoa ketma-ket ikki yil chempionatni 17-oʻrinda yakunlab, hatto quyi ligaga tushib ketish xavfi ostida qoldi. Biroq Roberto De Zerbi boshqaruvidagi klub oʻtgan mavsumda Yevropa ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritib, oʻzining nufuzini biroz tiklab oldi. Endilikda klub rahbariyati tarkibni tubdan yangilash va yuqori oʻrinlar uchun kurashishni maqsad qilgan.
Nima uchun aynan London?Klubning sobiq yarim himoyachisi Danny Murphy Goal.com nashriga bergan intervyusida ushbu transferning parda ortidagi jihatlariga toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, Sandro Tonali tanlovida London shahrining nufuzi va yashash sharoitlari katta rol oʻynagan. Murphy xorijlik futbolchilar uchun Britaniya poytaxti har doim jozibador manzil boʻlib qolishini taʼkidladi.
"Chet ellik yigitlar uchun Londonning oʻrni boʻlakcha ekanini inkor etish soddalik boʻlar edi. Tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, bu omil koʻp narsani hal qiladi. Agar Manchester Yunayted, Manchester Siti yoki Liverpul kabi jamoalar Tonali uchun Tottenxem kabi qatʼiy moliyaviy taklif bilan chiqqanida, u balki boshqa qaror qabul qilgan boʻlardi. Chunki sovrinlar yutish imkoniyati odatda joylashuvdan ustun turadi", — deydi Murphy.
Shu bilan birga, Tottenxem rahbariyati futbolchini koʻndirish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solgan. Boshqa raqib klublar transfer summasi yoki maosh borasida maʼlum chegaradan oʻtishni istamagan bir paytda, London klubi italyan yulduzi uchun rekord darajadagi mablagʻni ayamadi. Bu esa Tonalining shimoliy Londonga koʻchib oʻtishida hal qiluvchi omil boʻlgani aytilmoqda.
Klubdagi keng koʻlamli islohotlarSandro Tonali Tottenxemning ushbu yozdagi yagona yirik xaridi emas. Klub tarkibni kuchaytirish maqsadida quyidagi futbolchilarni ham oʻz safiga qoʻshib oldi:
- Mateus Fernandes — Vest Xem jamoasidan kelib qoʻshilgan iqtidorli yarim himoyachi;
- Jan Paul van Hecke — Brayton himoyasining tayanchi boʻlgan markaziy himoyachi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Sandro Tonali transferi Tottenxemning ambitsiyalari hali ham yuqori ekanligidan dalolat beradi. Garchi jamoa soʻnggi yillarda ichki chempionatda qiyin davrlarni boshdan kechirgan boʻlsa-da, moliyaviy qudrat va London faktori hali ham kuchli oʻyinchilarni jalb qilishda asosiy qurol boʻlib xizmat qilmoqda.
…