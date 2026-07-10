Kollejlar uchun Fizz ilovasi Sidechat va Maveron investorini josuslikda aybladi
AQSHning kollej talabalari orasida mashhur boʻlgan Fizz ijtimoiy platformasi va uning asosiy raqobatchisi Sidechat oʻrtasidagi huquqiy nizo yangi bosqichga koʻtarildi. Yangi sud hujjatlariga koʻra, Fizz kompaniyasi Maveron venchur kapital jamgʻarmasi investori Jerry Luʻni maxfiy biznes maʼlumotlarini oʻgʻirlab, raqobatchilarga yetkazib berishda ayblamoqda. Bu holat venchur bozorida startaplar va investorlar oʻrtasidagi ishonch masalasini jiddiy shubha ostiga qoʻymoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Dastlabki daʼvoga koʻra, Jerry Lu Fizz asoschilari bilan goʻyoki investitsiya kiritish niyatida uchrashuvlar oʻtkazgan. Biroq, ushbu uchrashuvlar davomida olingan konfidentsial maʼlumotlar — kompaniyaning oʻsish strategiyasi, foydalanuvchilar koʻrsatkichlari va mahsulot xaritasi — darhol raqib tomon hisoblangan Sidechat egalariga taqdim etilgan. Bu maʼlumotlar startapning bozordagi oʻrnini mustahkamlash uchun oʻta muhim hisoblanardi.
Raqobatdagi nohalol usullarFizz va Sidechat oʻrtasidagi raqobat ancha vaqtdan beri keskin tus olgan. Ikkala platforma ham kollej talabalari uchun anonim muloqot va gʻiybat maydonchasi vazifasini oʻtaydi. Fizz oʻz raqibini nafaqat maʼlumotlarni oʻgʻirlashda, balki boshqa nohalol usullarda ham ayblamoqda. Bularga quyidagilar kiradi:
- Yangi kollej kampuslarida Fizz ilovasi ishga tushirilishiga toʻsqinlik qilish;
- Fizz maʼlumotlar bazasi goʻyoki buzib kirilgani haqida yolgʻon mish-mishlar tarqatish;
- Instagram tarmogʻiga Fizz ustidan asossiz shikoyatlar (spam report) yuborish;
- Talabalarga Fizz ilovasini oʻchirib tashlashlari uchun pul toʻlash.
Anonim ilovalarning salbiy jihatlariGarchi bu ilovalar talabalar orasida ommalashgan boʻlsa-da, ularning faoliyati taʼlim muassasalari tomonidan qattiq tanqid qilinmoqda. Masalan, Shimoliy Karolina universiteti (UNC) tizimi oʻz hududida ushbu ilovalardan foydalanishni taqiqlab qoʻydi. Bunga anonim platformalarda kuzatilayotgan kiber-bulling (haqoratlash) va talabalarning shaxsiy shaʼniga tajovuz qiluvchi postlar sabab boʻlgan.
Ushbu sud jarayoni texnologiya olamida venchur investorlarining etikasi borasidagi bahslarni qaytadan alanga oldirdi. Koʻplab startap asoschilari mablagʻ jalb qilish jarayonida oʻz biznes sirlarini investorlarga ishonib topshirishadi. Agar sud Fizz foydasiga qaror chiqarsa, bu venchur kapitalistlarining startaplar bilan munosabatlarida yangi huquqiy toʻsiqlar va qatʼiy talablar paydo boʻlishiga olib kelishi mumkin.
Hozirda Sidechat va Maveron vakillari ushbu ayblovlar yuzasidan rasmiy munosabat bildirishmagan. Biroq, sud jarayoni davomida aniqlangan yangi tafsilotlar Sidechat kompaniyasining 2023-yilda mashhur Yik Yak ilovasini sotib olgani bilan bogʻliq strategik rejalari ham Fizz maʼlumotlari asosida qurilgan boʻlishi mumkinligiga ishora qilmoqda.
…