Kollejlar uchun Fizz ilovasi Sidechat va Maveron investorini josuslikda aybladi

·27·Texno
Kollejlar uchun Fizz ilovasi Sidechat va Maveron investorini josuslikda aybladi

AQSHning kollej talabalari orasida mashhur boʻlgan Fizz ijtimoiy platformasi va uning asosiy raqobatchisi Sidechat oʻrtasidagi huquqiy nizo yangi bosqichga koʻtarildi. Yangi sud hujjatlariga koʻra, Fizz kompaniyasi Maveron venchur kapital jamgʻarmasi investori Jerry Luʻni maxfiy biznes maʼlumotlarini oʻgʻirlab, raqobatchilarga yetkazib berishda ayblamoqda. Bu holat venchur bozorida startaplar va investorlar oʻrtasidagi ishonch masalasini jiddiy shubha ostiga qoʻymoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Dastlabki daʼvoga koʻra, Jerry Lu Fizz asoschilari bilan goʻyoki investitsiya kiritish niyatida uchrashuvlar oʻtkazgan. Biroq, ushbu uchrashuvlar davomida olingan konfidentsial maʼlumotlar — kompaniyaning oʻsish strategiyasi, foydalanuvchilar koʻrsatkichlari va mahsulot xaritasi — darhol raqib tomon hisoblangan Sidechat egalariga taqdim etilgan. Bu maʼlumotlar startapning bozordagi oʻrnini mustahkamlash uchun oʻta muhim hisoblanardi.

Raqobatdagi nohalol usullar

Fizz va Sidechat oʻrtasidagi raqobat ancha vaqtdan beri keskin tus olgan. Ikkala platforma ham kollej talabalari uchun anonim muloqot va gʻiybat maydonchasi vazifasini oʻtaydi. Fizz oʻz raqibini nafaqat maʼlumotlarni oʻgʻirlashda, balki boshqa nohalol usullarda ham ayblamoqda. Bularga quyidagilar kiradi:

  • Yangi kollej kampuslarida Fizz ilovasi ishga tushirilishiga toʻsqinlik qilish;
  • Fizz maʼlumotlar bazasi goʻyoki buzib kirilgani haqida yolgʻon mish-mishlar tarqatish;
  • Instagram tarmogʻiga Fizz ustidan asossiz shikoyatlar (spam report) yuborish;
  • Talabalarga Fizz ilovasini oʻchirib tashlashlari uchun pul toʻlash.
Maʼlum boʻlishicha, Jerry Lu 2022-yilda Fizz asoschilari Teddy Solomon va Ashton Cofer bilan uchrashganidan soʻng, olingan qaydlarni Sidechat egasi Flower Ave Inc. kompaniyasiga yuborgan. Qizigʻi shundaki, Lu keyinchalik Sidechat loyihasiga rasman sarmoya kiritgan. Sudga taqdim etilgan skrinshotlar va yozishmalar ushbu maxfiy maʼlumotlar almashinuvi tizimli ravishda amalga oshirilganini koʻrsatmoqda.

Anonim ilovalarning salbiy jihatlari

Garchi bu ilovalar talabalar orasida ommalashgan boʻlsa-da, ularning faoliyati taʼlim muassasalari tomonidan qattiq tanqid qilinmoqda. Masalan, Shimoliy Karolina universiteti (UNC) tizimi oʻz hududida ushbu ilovalardan foydalanishni taqiqlab qoʻydi. Bunga anonim platformalarda kuzatilayotgan kiber-bulling (haqoratlash) va talabalarning shaxsiy shaʼniga tajovuz qiluvchi postlar sabab boʻlgan.

Ushbu sud jarayoni texnologiya olamida venchur investorlarining etikasi borasidagi bahslarni qaytadan alanga oldirdi. Koʻplab startap asoschilari mablagʻ jalb qilish jarayonida oʻz biznes sirlarini investorlarga ishonib topshirishadi. Agar sud Fizz foydasiga qaror chiqarsa, bu venchur kapitalistlarining startaplar bilan munosabatlarida yangi huquqiy toʻsiqlar va qatʼiy talablar paydo boʻlishiga olib kelishi mumkin.

Hozirda Sidechat va Maveron vakillari ushbu ayblovlar yuzasidan rasmiy munosabat bildirishmagan. Biroq, sud jarayoni davomida aniqlangan yangi tafsilotlar Sidechat kompaniyasining 2023-yilda mashhur Yik Yak ilovasini sotib olgani bilan bogʻliq strategik rejalari ham Fizz maʼlumotlari asosida qurilgan boʻlishi mumkinligiga ishora qilmoqda.

FizzSidechatStartapVenchurТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD yangi Zen 6 arxitekturasini taqdim etadi: Server protsessorlarida inqilobiy oʻzgarishAMD yangi Zen 6 arxitekturasini taqdim etadi: Server protsessorlarida inqilobiy oʻzgarishKecha, 23:51Hugging Face rahbari: Kompaniyalar sunʼiy intellektni ijaraga olishdan voz kechmoqdaHugging Face rahbari: Kompaniyalar sunʼiy intellektni ijaraga olishdan voz kechmoqdaKecha, 23:26Xitoyda 5730 yil xizmat qiladigan yangi avlod yadroviy batareyasi yaratildiXitoyda 5730 yil xizmat qiladigan yangi avlod yadroviy batareyasi yaratildiKecha, 23:24HyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaHyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaKecha, 22:27Vostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildiVostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildiKecha, 22:26SK Hynix AQSH tarixidagi eng yirik xorijiy IPO orqali 26,5 milliard dollar jalb qildiSK Hynix AQSH tarixidagi eng yirik xorijiy IPO orqali 26,5 milliard dollar jalb qildiKecha, 22:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi