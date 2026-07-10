Ispaniya — Belgiya o‘yini oldidan asosiy tarkiblar e’lon qilindi
JCH-2026 chorakfinalida navbatdagi katta to‘qnashuv oldidan jamoalarning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi. Ispaniya va Belgiya yarimfinal yo‘llanmasi uchun maydonga eng kuchli futbolchilari bilan tushadi.
Toshkent vaqti bilan soat 23:59 da boshlanadigan uchrashuvda muxlislar Yamal, De Bryuyne, Rodri, Kurtua va Doku kabi yulduzlar ishtirokidagi keskin bahsga guvoh bo‘ladi.
Ispaniya hujumkor tarkibni tanladi
Ispaniya terma jamoasi boshlang‘ich tarkibida Lamin Yamal, Mikel Oyarsabal va Aleks Baena hujum chizig‘ida harakat qiladi.
Markazda Rodri, Fabian Ruiz va Dani Olmo jamoa o‘yinini boshqarishi kutilmoqda. Himoyada esa Kubarsi, Lyaport va Kukurelya maydonga tushadi.
Belgiya De Bryuyne va Dokuga ishonadi
Belgiya tarkibida asosiy e’tibor Kevin De Bryuyne va Jeremi Dokuga qaratiladi. Hujumda Sharl de Ketelare hamda Leandro Trossar ularga yordam beradi.
Darvozani esa tajribali Tibo Kurtua qo‘riqlaydi.
JCH-2026. Chorakfinal
Ispaniya — Belgiya
Ispaniya: Simon, Porro, Kubarsi, Lyaport, Kukurelya, Rodri, Ruiz, Olmo, Baena, Oyarsabal, Yamal.
Belgiya: Kurtua, Kastnan, Mexele, Ngoy, de Kyuyper, Raskin, Tilemans, De Bryuyne, Doku, de Ketelare, Trossar.
Yarimfinal yo‘llanmasi kimga nasib etadi?
Har ikki jamoa tarkibida ham o‘yin taqdirini bir harakat bilan hal qila oladigan futbolchilar bor. Shu sabab uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq yuqori sur’at va keskin kurash kutilishi tabiiy.
Sizningcha, Ispaniya va Belgiya o‘rtasidagi bahsda qaysi jamoa yarimfinalga chiqadi?
…