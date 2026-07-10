«Agar menga biror narsa bo‘lsa...»: Tramp Eron bo‘yicha maxfiy ko‘rsatmasini aytdi
AQSH prezidenti Donald Tramp Eron tomonidan o‘ziga suiqasd uyushtirilishi ehtimoli haqida yana bir bor keskin bayonot berdi. Uning aytishicha, agar o‘zi halok bo‘lsa, Vashington Eronga tarixda misli ko‘rilmagan harbiy zarba berishi haqida oldindan ko‘rsatma qoldirilgan.
Bu bayonot AQSH va Eron o‘rtasidagi munosabatlar yanada taranglashayotgan bir paytda yangradi va xalqaro maydonda katta muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Tramp: «Hech qachon ko‘rilmagan darajada bombardimon qiling»
New York Post nashriga bergan intervyusida Donald Tramp o‘zini Eronning asosiy nishonlaridan biri deb hisoblashini aytdi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, agar o‘ziga biror voqea sodir bo‘lsa, Eronga misli ko‘rilmagan kuch bilan javob qaytarish bo‘yicha ko‘rsatma berilgan.
Tramp shuningdek, Isroil Eronning yangi suiqasd rejasi haqida emas, balki Tehronning uni yo‘q qilish istagi ko‘p yillardan beri ma’lum ekanini ta’kidladi.
Nega Tramp o‘zini nishon deb hisoblaydi?
Nashrning yozishicha, Eron 2020 yilda general Qosim Sulaymoniy AQSH zarbasida halok bo‘lganidan keyin Trampga nisbatan keskin munosabat bildirib kelmoqda.
Shundan beri AQSH maxsus xizmatlari prezident xavfsizligini kuchaytirgani, ehtimoliy tahdidlar bir necha bor tekshirilgani qayd etilmoqda.
2024 yil iyul oyida Pensilvaniya shtatidagi saylovoldi mitingida sodir bo‘lgan suiqasd urinishida o‘q Trampning qulog‘iga tegib o‘tgan edi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, bu voqea Eron bilan bog‘langani tasdiqlanmagan.
Keskinlik yanada kuchaydi
So‘nggi kunlarda AQSH va Eron o‘rtasidagi munosabatlar yanada taranglashdi.
Xabarlarga ko‘ra, Eron oliy rahbari Ali Xominaiyni dafn etish marosimida ayrim namoyishchilar Trampga qarshi chaqiriqlar aks etgan bannerlarni ko‘tarishgan.
Shu bilan birga, The New York Times ma’lum qilishicha, Tramp NATO sammitidan qaytishda Qatar sovg‘a qilgan yangi samolyot o‘rniga eski Air Force One samolyotidan foydalangan. Nashr bu qaror AQSH Maxfiy xizmati xavfsizlik tavsiyalari asosida qabul qilinganini yozgan.
Eron ayblovlarni rad etmoqda
Tramp avval ham Eron hukumati unga qarshi suiqasd uyushtirishga ikki marta uringanini iddao qilgan edi. U bu tahdidlarni AQSH va Isroilning Eronga qarshi harakatlari bilan bog‘lagan.
Biroq Tehron rasmiylari Trampga qarshi suiqasd tayyorlanayotgani haqidagi barcha ayblovlarni qat’iy rad etib kelmoqda.
Hozircha Trampning bayonotlari bo‘yicha AQSH rasmiy idoralari tomonidan qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.
…