«Agar menga biror narsa bo‘lsa...»: Tramp Eron bo‘yicha maxfiy ko‘rsatmasini aytdi

·88·Dunyo
«Agar menga biror narsa bo‘lsa...»: Tramp Eron bo‘yicha maxfiy ko‘rsatmasini aytdi

AQSH prezidenti Donald Tramp Eron tomonidan o‘ziga suiqasd uyushtirilishi ehtimoli haqida yana bir bor keskin bayonot berdi. Uning aytishicha, agar o‘zi halok bo‘lsa, Vashington Eronga tarixda misli ko‘rilmagan harbiy zarba berishi haqida oldindan ko‘rsatma qoldirilgan.

Bu bayonot AQSH va Eron o‘rtasidagi munosabatlar yanada taranglashayotgan bir paytda yangradi va xalqaro maydonda katta muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Tramp: «Hech qachon ko‘rilmagan darajada bombardimon qiling»

New York Post nashriga bergan intervyusida Donald Tramp o‘zini Eronning asosiy nishonlaridan biri deb hisoblashini aytdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, agar o‘ziga biror voqea sodir bo‘lsa, Eronga misli ko‘rilmagan kuch bilan javob qaytarish bo‘yicha ko‘rsatma berilgan.

Tramp shuningdek, Isroil Eronning yangi suiqasd rejasi haqida emas, balki Tehronning uni yo‘q qilish istagi ko‘p yillardan beri ma’lum ekanini ta’kidladi.

Nega Tramp o‘zini nishon deb hisoblaydi?

Nashrning yozishicha, Eron 2020 yilda general Qosim Sulaymoniy AQSH zarbasida halok bo‘lganidan keyin Trampga nisbatan keskin munosabat bildirib kelmoqda.

Shundan beri AQSH maxsus xizmatlari prezident xavfsizligini kuchaytirgani, ehtimoliy tahdidlar bir necha bor tekshirilgani qayd etilmoqda.

2024 yil iyul oyida Pensilvaniya shtatidagi saylovoldi mitingida sodir bo‘lgan suiqasd urinishida o‘q Trampning qulog‘iga tegib o‘tgan edi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, bu voqea Eron bilan bog‘langani tasdiqlanmagan.

Keskinlik yanada kuchaydi

So‘nggi kunlarda AQSH va Eron o‘rtasidagi munosabatlar yanada taranglashdi.

Xabarlarga ko‘ra, Eron oliy rahbari Ali Xominaiyni dafn etish marosimida ayrim namoyishchilar Trampga qarshi chaqiriqlar aks etgan bannerlarni ko‘tarishgan.

Shu bilan birga, The New York Times ma’lum qilishicha, Tramp NATO sammitidan qaytishda Qatar sovg‘a qilgan yangi samolyot o‘rniga eski Air Force One samolyotidan foydalangan. Nashr bu qaror AQSH Maxfiy xizmati xavfsizlik tavsiyalari asosida qabul qilinganini yozgan.

Eron ayblovlarni rad etmoqda

Tramp avval ham Eron hukumati unga qarshi suiqasd uyushtirishga ikki marta uringanini iddao qilgan edi. U bu tahdidlarni AQSH va Isroilning Eronga qarshi harakatlari bilan bog‘lagan.

Biroq Tehron rasmiylari Trampga qarshi suiqasd tayyorlanayotgani haqidagi barcha ayblovlarni qat’iy rad etib kelmoqda.

Hozircha Trampning bayonotlari bo‘yicha AQSH rasmiy idoralari tomonidan qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Instagram va Facebook'ga qarshi chiqdi: Meta katta jarima xavfi ostidaYevropa Instagram va Facebook'ga qarshi chiqdi: Meta katta jarima xavfi ostidaKecha, 22:58Arxeologlar rim imperatori saroyi ostida kutilmagan xonani topdiArxeologlar rim imperatori saroyi ostida kutilmagan xonani topdiKecha, 22:45Lvivda yirik to‘qnashuv: Olomon harbiy komissariat mashinasini ag‘darib tashladiLvivda yirik to‘qnashuv: Olomon harbiy komissariat mashinasini ag‘darib tashladiKecha, 22:15Bokuda haydovchi yo‘lovchilarni avtobusda qoldirib, sigaret chekishga chiqib ketdiBokuda haydovchi yo‘lovchilarni avtobusda qoldirib, sigaret chekishga chiqib ketdiKecha, 21:11Ukrainada 3 ming yillik qabrdan quchoqlashgan juftlik qoldiqlari topildiUkrainada 3 ming yillik qabrdan quchoqlashgan juftlik qoldiqlari topildiKecha, 19:42Gaitida samolyot majburiy dengizga qo‘ndiGaitida samolyot majburiy dengizga qo‘ndiKecha, 19:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi