AMD yangi Zen 6 arxitekturasini taqdim etadi: Server protsessorlarida inqilobiy oʻzgarish
Yarimoʻtkazgichlar bozorining yetakchi oʻyinchilaridan biri boʻlgan AMD kompaniyasi oʻzining mutlaqo yangi Zen 6 arxitekturasiga asoslangan ilk protsessorlarini namoyish etishga tayyorlanmoqda. Ushbu texnologik yangilik nafaqat unumdorlikni oshirish, balki sunʼiy intellekt va server tizimlari yoʻnalishida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, yangi arxitekturaning debyuti joriy yilning 22-23-iyul kunlari boʻlib oʻtadigan Advancing AI 2026 tadbirida boʻlib oʻtadi. ixbt.com xabariga koʻra, kompaniya bu gal oʻz anʼanalaridan chekingan holda, yangi arxitekturani birinchi boʻlib oddiy foydalanuvchilar uchun moʻljallangan Ryzen chiplarida emas, balki yuqori quvvatli Epyc server protsessorlarida joriy etadi.
Sunʼiy intellekt va mislsiz quvvatYangi avlod Epyc Venice protsessorlari AMD Helios deb nomlangan maxsus sunʼiy intellekt platformasining asosiy boʻlagiga aylanadi. Ushbu tizim doirasida protsessorlar Instinct MI455 tezlatkichlari va AMD Pensando tarmoq uskunalari bilan uygʻunlikda ishlaydi. Bu esa maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari uchun misli koʻrilmagan hisoblash quvvatini taqdim etadi.
Texnik koʻrsatkichlar borasida ham jiddiy oʻsish kuzatiladi. Zen 6 arxitekturasiga ega chiplar tarkibidagi yadrolar soni 256 tagacha yetkazilishi kutilmoqda. Taqqoslash uchun, hozirgi avlod protsessorlarida bu koʻrsatkich maksimal 192 tani tashkil etadi. AMD vakillari yangi chiplar unumdorlik borasida avvalgi modellardan 70 foizgacha samaraliroq boʻlishini vaʼda qilmoqda.
Texnologik jarayondagi yangi bosqichYana bir muhim jihat shundaki, ushbu protsessorlar TSMC kompaniyasining 2 nanometrli texnologik jarayoni asosida ishlab chiqarilgan birinchi mahsulotlar boʻladi. Bu tranzistorlar zichligini oshirish bilan birga, energiya samaradorligini ham sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi. Oʻzbekiston bozoridagi yirik server infratuzilmalari va bulutli xizmat koʻrsatuvchi provayderlar uchun bu kabi samaradorlik operatsion xarajatlarni kamaytirishda muhim rol oʻynashi mumkin.
Hozircha isteʼmolchilar uchun moʻljallangan Ryzen protsessorlarining Zen 6 arxitekturasiga qachon oʻtishi haqida aniq maʼlumotlar yoʻq. Sanoat ekspertlarining fikricha, kompaniya asosiy eʼtiborni eng daromadli va oʻsuvchi segment — sunʼiy intellekt va korporativ mijozlarga qaratgan. Bu esa zamonaviy texnologiyalar olamida ustuvorliklar qanday oʻzgarayotganidan dalolat beradi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, AMD oʻzining yangi ishlanmalari bilan NVIDIA va Intel kabi raqobatchilariga jiddiy bosim oʻtkazishda davom etmoqda. Kelgusi ikki hafta ichida boʻlib oʻtadigan taqdimot ushbu protsessorlarning barcha yashirin imkoniyatlariga oydinlik kiritadi.
…