AMD yangi Zen 6 arxitekturasini taqdim etadi: Server protsessorlarida inqilobiy oʻzgarish

·23·Texno
AMD yangi Zen 6 arxitekturasini taqdim etadi: Server protsessorlarida inqilobiy oʻzgarish

Yarimoʻtkazgichlar bozorining yetakchi oʻyinchilaridan biri boʻlgan AMD kompaniyasi oʻzining mutlaqo yangi Zen 6 arxitekturasiga asoslangan ilk protsessorlarini namoyish etishga tayyorlanmoqda. Ushbu texnologik yangilik nafaqat unumdorlikni oshirish, balki sunʼiy intellekt va server tizimlari yoʻnalishida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, yangi arxitekturaning debyuti joriy yilning 22-23-iyul kunlari boʻlib oʻtadigan Advancing AI 2026 tadbirida boʻlib oʻtadi. ixbt.com xabariga koʻra, kompaniya bu gal oʻz anʼanalaridan chekingan holda, yangi arxitekturani birinchi boʻlib oddiy foydalanuvchilar uchun moʻljallangan Ryzen chiplarida emas, balki yuqori quvvatli Epyc server protsessorlarida joriy etadi.

Sunʼiy intellekt va mislsiz quvvat

Yangi avlod Epyc Venice protsessorlari AMD Helios deb nomlangan maxsus sunʼiy intellekt platformasining asosiy boʻlagiga aylanadi. Ushbu tizim doirasida protsessorlar Instinct MI455 tezlatkichlari va AMD Pensando tarmoq uskunalari bilan uygʻunlikda ishlaydi. Bu esa maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari uchun misli koʻrilmagan hisoblash quvvatini taqdim etadi.

Texnik koʻrsatkichlar borasida ham jiddiy oʻsish kuzatiladi. Zen 6 arxitekturasiga ega chiplar tarkibidagi yadrolar soni 256 tagacha yetkazilishi kutilmoqda. Taqqoslash uchun, hozirgi avlod protsessorlarida bu koʻrsatkich maksimal 192 tani tashkil etadi. AMD vakillari yangi chiplar unumdorlik borasida avvalgi modellardan 70 foizgacha samaraliroq boʻlishini vaʼda qilmoqda.

Texnologik jarayondagi yangi bosqich

Yana bir muhim jihat shundaki, ushbu protsessorlar TSMC kompaniyasining 2 nanometrli texnologik jarayoni asosida ishlab chiqarilgan birinchi mahsulotlar boʻladi. Bu tranzistorlar zichligini oshirish bilan birga, energiya samaradorligini ham sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi. Oʻzbekiston bozoridagi yirik server infratuzilmalari va bulutli xizmat koʻrsatuvchi provayderlar uchun bu kabi samaradorlik operatsion xarajatlarni kamaytirishda muhim rol oʻynashi mumkin.

Hozircha isteʼmolchilar uchun moʻljallangan Ryzen protsessorlarining Zen 6 arxitekturasiga qachon oʻtishi haqida aniq maʼlumotlar yoʻq. Sanoat ekspertlarining fikricha, kompaniya asosiy eʼtiborni eng daromadli va oʻsuvchi segment — sunʼiy intellekt va korporativ mijozlarga qaratgan. Bu esa zamonaviy texnologiyalar olamida ustuvorliklar qanday oʻzgarayotganidan dalolat beradi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, AMD oʻzining yangi ishlanmalari bilan NVIDIA va Intel kabi raqobatchilariga jiddiy bosim oʻtkazishda davom etmoqda. Kelgusi ikki hafta ichida boʻlib oʻtadigan taqdimot ushbu protsessorlarning barcha yashirin imkoniyatlariga oydinlik kiritadi.

AMDZen 6ЭпйкПроцессорТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tungi quyosh: AQSH olimlar eʼtiroziga qaramay fazoviy koʻzgu loyihasini maʼqulladiTungi quyosh: AQSH olimlar eʼtiroziga qaramay fazoviy koʻzgu loyihasini maʼqulladiBugun, 00:22Hugging Face rahbari: Kompaniyalar sunʼiy intellektni ijaraga olishdan voz kechmoqdaHugging Face rahbari: Kompaniyalar sunʼiy intellektni ijaraga olishdan voz kechmoqdaKecha, 23:26Xitoyda 5730 yil xizmat qiladigan yangi avlod yadroviy batareyasi yaratildiXitoyda 5730 yil xizmat qiladigan yangi avlod yadroviy batareyasi yaratildiKecha, 23:24Kollejlar uchun Fizz ilovasi Sidechat va Maveron investorini josuslikda aybladiKollejlar uchun Fizz ilovasi Sidechat va Maveron investorini josuslikda aybladiKecha, 23:00HyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaHyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaKecha, 22:27Vostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildiVostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildiKecha, 22:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi