Xitoyda 5730 yil xizmat qiladigan yangi avlod yadroviy batareyasi yaratildi

·31·Texno
Xitoyda 5730 yil xizmat qiladigan yangi avlod yadroviy batareyasi yaratildi

Xitoylik olimlar energetika sohasida ulkan burilish yasashi kutilayotgan, uglerod-14 izotopi asosida ishlaydigan yangi avlod ixcham yadroviy batareyasini taqdim etdi. Ushbu qurilma bir necha ming yillik xizmat muddatiga ega boʻli b, uzoq vaqt davomida texnik xizmat koʻrsatish imkonsiz boʻ lgan sohalarda inqilobiy oʻzgarishlarga sabab boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Shimoli-gʺrbiy pedagogika universiteti tadqiqotchilari Gansu Zhulong Technology kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqqan ushbu tizim Qianjiyuan Tianshu deb nomlandi. ixbt.com maʻlumotiga koʻra, yangi ishlanma jamoaning avvalgi loyihalariga qaraganda ancha quvvatli, ixcham va toʻliq Xitoyning oʻz texnologik bazasida yaratilgani bilan ajralib turadi.

Texnologiyaning ishlash prinsipi va afzalliklari

Batareyaning ishlash asosi radioaktiv uglerod-14 izotopi va kremniy karbidi (SiC) yarim oʻtkazgichiga tayanadi. Anʻanaviy radioizotop generatorlaridan farqli oʻlaroq, bu texnologiya issiqlikni elektrga aylantirib oʻtirmaydi. Buning oʻrniga beta-nurlanish energiyasi toʻgʻridan-toʻgʻri elektr tokiga transformatsiya qilinadi. Ishlab chiquvchilar bu jarayonni quyosh panellariga qiyoslashmoqda: faqat bu yerda yorugʻli k fotonlari oʻrniga uglerod-14 parchalanishidan hosil boʻ lgan elektronlar oʻ lchamli yarim oʻtkazgich qatlamida oʻzgarmas tok hosil qiladi.

Qurilmaning texnik koʻrsatkichlari uning oʻziga xosligini tasdiqlaydi. Batareyaning hajmi bor-yoʻgʻri 16,8 kub santimetrni tashkil etadi. U 2,06 V kuchlanish va 0,713 mkA tok kuchi bilan taʻminlab, maksimal 1,13 mkVt quvvat beradi. Garchi bu koʻrsatkich smartfonlarni quvvatlantirish uchun yetarli boʻ lmasa-da, u oʻnlab yillar davomida uzluksiz ishlashi kerak boʻ lgan maxsus datchiklar uchun ayni muddaodir.

Qoʻllanish sohalari va istiqbollar

Uglerod-14 izotopining yarim parchalanish davri taxminan 5730 yilni tashkil etadi. Bu degani, bunday energiya manbalari bir necha asrlar davomida barqaror ishlash salohiyatiga ega. Olimlar ushbu texnologiyani quyidagi yoʻnalishlarda qoʻllashni rejalashtirmoqda:

  • Kosmik apparatlar va sunʻiy yoʻldoshlar;
  • Avtonom datchiklar va ilmiy tadqiqot uskunalari;
  • Tibbiy implantlar (masalan, kardiostimulyatorlar);
  • Sanoat monitoring tizimlari;
  • Xizmat koʻrsatish imkoni boʻ lmagan olis hududlardagi qurilmalar.
Radioizotop energiya manbalari koinotni oʻ rganishda yangilik emas. Masalan, NASA oʻzining Voyager apparatlari va Curiosity marshodida shunga oʻxshash tizimlardan foydalangan. Shuningdek, Xitoyning “Changʻe-3” va “Changʻe-4” oy missiyalarida ham yadroviy batareyalar qoʻllanilgan. Biroq, Qianjiyuan Tianshu loyihasi oʻzining oʻta ixchamligi va kichik elektronika uchun moʻ ljallangani bilan ushbu texnologiyani ommalashtirishda yangi sahifa ochmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, bunday batareyalar kelajakda inson aralashuvisiz ishlaydigan “aqlli” tizimlar va uzoq muddatli ilmiy missiyalar uchun asosiy quvvat manbaiga aylanishi mumkin. Bu esa energetika mustaqilligi va texnik xizmat koʻrsatish xarajatlarini keskin kamaytirish imkonini beradi.

ТехнологияХитойYadroviy BatareyaEnergetikaИнновация
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD yangi Zen 6 arxitekturasini taqdim etadi: Server protsessorlarida inqilobiy oʻzgarishAMD yangi Zen 6 arxitekturasini taqdim etadi: Server protsessorlarida inqilobiy oʻzgarishKecha, 23:51Hugging Face rahbari: Kompaniyalar sunʼiy intellektni ijaraga olishdan voz kechmoqdaHugging Face rahbari: Kompaniyalar sunʼiy intellektni ijaraga olishdan voz kechmoqdaKecha, 23:26Kollejlar uchun Fizz ilovasi Sidechat va Maveron investorini josuslikda aybladiKollejlar uchun Fizz ilovasi Sidechat va Maveron investorini josuslikda aybladiKecha, 23:00HyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaHyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaKecha, 22:27Vostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildiVostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildiKecha, 22:26SK Hynix AQSH tarixidagi eng yirik xorijiy IPO orqali 26,5 milliard dollar jalb qildiSK Hynix AQSH tarixidagi eng yirik xorijiy IPO orqali 26,5 milliard dollar jalb qildiKecha, 22:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi