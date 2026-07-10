Ispaniya — Belgiya bahsi oldidan superkompyuter kutilmagan raqamlarni berdi

·144·Sport
Ispaniya — Belgiya bahsi oldidan superkompyuter kutilmagan raqamlarni berdi

JCH–2026 chorakfinalidagi Ispaniya va Belgiya o‘rtasidagi katta o‘yin oldidan Opta superkompyuteri o‘z prognozini e’lon qildi. Hisob-kitoblarda bir jamoa yaqqol favorit sifatida ko‘rsatilgan bo‘lsa-da, uchrashuvning qo‘shimcha vaqtga cho‘zilishi ehtimoli ham ancha yuqori baholangan.

Toshkent vaqti bilan soat 23:59 da boshlanadigan bahs yarimfinal yo‘llanmasi uchun kechadi.

Ispaniyaga qancha imkoniyat berildi?

Opta hisob-kitobiga ko‘ra, Ispaniya milliy jamoasining asosiy vaqtda g‘alaba qozonish ehtimoli 58,3 foizni tashkil etmoqda.

Bu natija Ispaniyani uchrashuvning asosiy favoritiga aylantirdi. Superkompyuter jamoaning tarkibi, so‘nggi natijalari va o‘yin ko‘rsatkichlarini hisobga olgan holda shunday xulosaga kelgan.

Belgiyaning imkoniyati past baholandi

Belgiyaning 90 daqiqa ichida g‘alaba qozonish ehtimoli 19,1 foiz deb ko‘rsatilgan.

Shunga qaramay, belgiyaliklar tarkibida o‘yin taqdirini bir vaziyatda hal qila oladigan futbolchilar bor. Shu bois raqamlar Ispaniyani favorit sifatida ko‘rsatsa ham, maydondagi kurash mutlaqo boshqacha kechishi mumkin.

O‘yin qo‘shimcha vaqtga cho‘zilishi ham mumkin

Opta uchrashuvning asosiy vaqti durang natija bilan yakunlanish ehtimolini 22,6 foiz deb baholadi.

Bu holatda g‘olib qo‘shimcha bo‘limlarda yoki penaltilar seriyasida aniqlanadi.

Opta prognozi

  • Ispaniya g‘alabasi — 58,3 foiz;

  • Belgiya g‘alabasi — 19,1 foiz;

  • durang va qo‘shimcha vaqt — 22,6 foiz.

Ispaniya — Belgiya uchrashuvi Toshkent vaqti bilan soat 23:59 da start oladi. Sizningcha, superkompyuter prognozi o‘zini oqlaydimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya va Belgiya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingIspaniya va Belgiya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 00:00«Barselona» 40 millionlik futbolchini arzonroqqa olmoqda«Barselona» 40 millionlik futbolchini arzonroqqa olmoqdaKecha, 23:26Ispaniya — Belgiya o‘yini oldidan asosiy tarkiblar e’lon qilindiIspaniya — Belgiya o‘yini oldidan asosiy tarkiblar e’lon qilindiKecha, 23:18Ispaniya va Belgiya chorak final oldidan asosiy tarkiblarni e’lon qildiIspaniya va Belgiya chorak final oldidan asosiy tarkiblarni e’lon qildiKecha, 23:11Sandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtdi: London faktori va yangi loyihaSandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtdi: London faktori va yangi loyihaKecha, 22:15Manchester Siti ayollar jamoasi Chelsi himoyachisi Niamh Charles bilan shartnoma imzoladiManchester Siti ayollar jamoasi Chelsi himoyachisi Niamh Charles bilan shartnoma imzoladiKecha, 21:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi