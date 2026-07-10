Ispaniya — Belgiya bahsi oldidan superkompyuter kutilmagan raqamlarni berdi
JCH–2026 chorakfinalidagi Ispaniya va Belgiya o‘rtasidagi katta o‘yin oldidan Opta superkompyuteri o‘z prognozini e’lon qildi. Hisob-kitoblarda bir jamoa yaqqol favorit sifatida ko‘rsatilgan bo‘lsa-da, uchrashuvning qo‘shimcha vaqtga cho‘zilishi ehtimoli ham ancha yuqori baholangan.
Toshkent vaqti bilan soat 23:59 da boshlanadigan bahs yarimfinal yo‘llanmasi uchun kechadi.
Ispaniyaga qancha imkoniyat berildi?
Opta hisob-kitobiga ko‘ra, Ispaniya milliy jamoasining asosiy vaqtda g‘alaba qozonish ehtimoli 58,3 foizni tashkil etmoqda.
Bu natija Ispaniyani uchrashuvning asosiy favoritiga aylantirdi. Superkompyuter jamoaning tarkibi, so‘nggi natijalari va o‘yin ko‘rsatkichlarini hisobga olgan holda shunday xulosaga kelgan.
Belgiyaning imkoniyati past baholandi
Belgiyaning 90 daqiqa ichida g‘alaba qozonish ehtimoli 19,1 foiz deb ko‘rsatilgan.
Shunga qaramay, belgiyaliklar tarkibida o‘yin taqdirini bir vaziyatda hal qila oladigan futbolchilar bor. Shu bois raqamlar Ispaniyani favorit sifatida ko‘rsatsa ham, maydondagi kurash mutlaqo boshqacha kechishi mumkin.
O‘yin qo‘shimcha vaqtga cho‘zilishi ham mumkin
Opta uchrashuvning asosiy vaqti durang natija bilan yakunlanish ehtimolini 22,6 foiz deb baholadi.
Bu holatda g‘olib qo‘shimcha bo‘limlarda yoki penaltilar seriyasida aniqlanadi.
Opta prognozi
Ispaniya g‘alabasi — 58,3 foiz;
Belgiya g‘alabasi — 19,1 foiz;
durang va qo‘shimcha vaqt — 22,6 foiz.
Ispaniya — Belgiya uchrashuvi Toshkent vaqti bilan soat 23:59 da start oladi. Sizningcha, superkompyuter prognozi o‘zini oqlaydimi?
…