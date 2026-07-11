28 ta gol urgan o‘zbekistonlik to‘purar yangi klubga o‘tdi

·46·Sport
28 ta gol urgan o‘zbekistonlik to‘purar yangi klubga o‘tdi

O‘zbekiston milliy jamoasi hujumchisi Sherzod Temirov faoliyatini Iroq chempionatida davom ettiradi. O‘tgan mavsumning eng sermahsul to‘purarlaridan biri bo‘lgan futbolchi yangi klub bilan rasmiy shartnoma imzoladi.

28 ta gol bilan chempionat to‘purariga aylangan Temirov endi Iroq Premer-ligasining boshqa jamoasi sharafini himoya qiladi.

Sherzod Temirov «Zaho»ga o‘tdi

Iroqning «Zaho» klubi matbuot xizmati ma’lum qilishicha, o‘zbekistonlik hujumchi bilan 2 yillik shartnoma imzolangan.

Hozircha kelishuvning moliyaviy shartlari ochiqlanmagan.

O‘tgan mavsumda eng yaxshi to‘purar bo‘lgandi

Sherzod Temirov 2025/26 yilgi mavsumni «Arbil» safida o‘tkazdi va yuqori samaradorlik namoyon etdi.

U chempionat davomida:

  • 28 ta gol urdi;

  • musobaqaning eng yaxshi to‘purariga aylandi;

  • O‘zbekiston milliy jamoasiga chaqiruv olishda davom etdi.

Aynan shu muvaffaqiyatli o‘yinidan keyin unga boshqa klublar ham qiziqish bildirgani haqida xabarlar tarqalgan edi.

Yangi jamoasi qanday natija qayd etgan?

Temirovning yangi klubi — «Zaho» o‘tgan mavsum Iroq chempionatini 53 ochko bilan 9-o‘rinda yakunladi.

Jamoa 38 tur davomida:

  • 14 marta g‘alaba qozondi;

  • 11 uchrashuvni durang bilan tugatdi;

  • 13 marta mag‘lubiyatga uchradi.

Temirovdan yangi mavsumda nimalar kutiladi?

Chempionatning eng yaxshi to‘purari sifatida «Zaho»ga kelayotgan Sherzod Temirovdan yangi jamoasida ham yuqori natijalar kutilayotgani tabiiy.

O‘zbekistonlik hujumchining gollari «Zaho»ga yuqori o‘rinlar uchun kurashishda yordam bera oladimi, buni yangi mavsum o‘yinlari ko‘rsatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdiJorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdiBugun, 12:33Manchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqinManchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqinBugun, 11:57Sadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiSadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiBugun, 11:52«Hammaning oldida uzr so‘rayman»: Vinisius Braziliyaning mag‘lubiyati haqida«Hammaning oldida uzr so‘rayman»: Vinisius Braziliyaning mag‘lubiyati haqidaBugun, 11:49«Uni yo‘q qilaman»: Makgregor Holloueyga keskin ogohlantirish berdi«Uni yo‘q qilaman»: Makgregor Holloueyga keskin ogohlantirish berdiBugun, 11:45«Qo‘rqadigan bo‘lsa, Fransiya qo‘rqsin!» — Lamin Yamal JCH yarimfinali haqida«Qo‘rqadigan bo‘lsa, Fransiya qo‘rqsin!» — Lamin Yamal JCH yarimfinali haqidaBugun, 11:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi