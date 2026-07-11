28 ta gol urgan o‘zbekistonlik to‘purar yangi klubga o‘tdi
O‘zbekiston milliy jamoasi hujumchisi Sherzod Temirov faoliyatini Iroq chempionatida davom ettiradi. O‘tgan mavsumning eng sermahsul to‘purarlaridan biri bo‘lgan futbolchi yangi klub bilan rasmiy shartnoma imzoladi.
28 ta gol bilan chempionat to‘purariga aylangan Temirov endi Iroq Premer-ligasining boshqa jamoasi sharafini himoya qiladi.
Sherzod Temirov «Zaho»ga o‘tdi
Iroqning «Zaho» klubi matbuot xizmati ma’lum qilishicha, o‘zbekistonlik hujumchi bilan 2 yillik shartnoma imzolangan.
Hozircha kelishuvning moliyaviy shartlari ochiqlanmagan.
O‘tgan mavsumda eng yaxshi to‘purar bo‘lgandi
Sherzod Temirov 2025/26 yilgi mavsumni «Arbil» safida o‘tkazdi va yuqori samaradorlik namoyon etdi.
U chempionat davomida:
28 ta gol urdi;
musobaqaning eng yaxshi to‘purariga aylandi;
O‘zbekiston milliy jamoasiga chaqiruv olishda davom etdi.
Aynan shu muvaffaqiyatli o‘yinidan keyin unga boshqa klublar ham qiziqish bildirgani haqida xabarlar tarqalgan edi.
Yangi jamoasi qanday natija qayd etgan?
Temirovning yangi klubi — «Zaho» o‘tgan mavsum Iroq chempionatini 53 ochko bilan 9-o‘rinda yakunladi.
Jamoa 38 tur davomida:
14 marta g‘alaba qozondi;
11 uchrashuvni durang bilan tugatdi;
13 marta mag‘lubiyatga uchradi.
Temirovdan yangi mavsumda nimalar kutiladi?
Chempionatning eng yaxshi to‘purari sifatida «Zaho»ga kelayotgan Sherzod Temirovdan yangi jamoasida ham yuqori natijalar kutilayotgani tabiiy.
O‘zbekistonlik hujumchining gollari «Zaho»ga yuqori o‘rinlar uchun kurashishda yordam bera oladimi, buni yangi mavsum o‘yinlari ko‘rsatadi.
…