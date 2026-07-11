Tyerri Anri Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasiga kutilmagan tashrif buyurdi
Fransiya futboli afsonasi Tyerri Anri Jaxon chempionati chorak finalida Marokash ustidan qozonilgan ishonchli 2:0 hisobidagi gʻalabadan soʻng, "uchranglilar" kiyinish xonasiga kirib, futbolchilarni tabrikladi. 1998-yilgi jahon chempioni jamoa sardori Kylian Mbappe bilan samimiy koʻrishib, Didye Desham shogirdlarining namoyish etayotgan oʻyinidan hayratda ekanini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Amerika televideniyesida ekspert sifatida faoliyat yuritayotgan Anri Boston stadionidagi uchrashuvdan soʻng jamoaning ichki muhitiga kirib bordi. Uni Ousmane Dembele, Malo Gusto va Lucas Hernandez kabi yulduzlar iliq kutib olishdi. Anri nafaqat tabriklar bilan cheklandi, balki jamoaning taktik oʻsishi borasida oʻzining professional tahlillarini ham bayon qildi.
Himoya va toʻpsiz harakatlanishdagi ustunlikFransiya terma jamoasi tarixidagi uchinchi eng yaxshi toʻpurar jamoaning toʻpga egalik qilishdagi mahoratini doimiy eʼtirof etsa-da, bu gal boshqa jihatga alohida eʼtibor qaratdi. Anrining soʻzlariga koʻra, jamoaning toʻpni yoʻqotgandan keyingi agressiv pressingi va raqibni oʻz maydonida "boʻgʻib qoʻyishi" gʻalabaning asosiy omili boʻlmoqda.
"Rostini aytsam, yigitlar, sizlarga nima deyishni ham bilmay qoldim. Toʻp bilan muomalada har doimgidek ajoyibsizlar. Ammo meni eng hayratga solayotgan narsa — bu jamoaning toʻpni qaytarib olish qobiliyatidir. Raqibni oʻz yarim maydonida ushlab turish, ularga nafas olishga yoʻl bermaslik — bu haqiqiy mahorat," — deya taʼkidladi Anri jamoa media xizmatiga bergan intervyusida.
Shuningdek, sobiq hujumchi stadiondagi muhit va muxlislarning qoʻllab-quvvatlashini ham yuqori baholadi. Uning fikricha, bunday ishtiyoq futbolchilarning maydondagi harakatlariga qoʻshimcha kuch bagʻishlamoqda. Biroq, Anri jamoani xotirjamlikka berilmaslikka chaqirib, asosiy maqsad hali oldinda ekanini eslatib oʻtdi.
Yarim final — bu hali marra emas"Biz hozircha faqat yarim finaldamiz. Bu juda chiroyli natija, meni notoʻgʻri tushunmang, lekin biz oxirigacha borishni istaymiz. Maqsad — kubokni Parijga qaytarish," — deya qoʻshimcha qildi afsonaviy hujumchi. Uning bu soʻzlari futbolchilarni hal qiluvchi bahslar oldidan yanada ruhlantirishi shubhasiz.
Tashrif davomida Anri oʻzining Parij-2024 Olimpiadasidagi shogirdi Manu Kone bilan ham suhbatlashdi va Michael Olise bilan futbolka almashdi. Andre-Pierre Gignac hamrohligidagi ushbu tashrif Fransiya terma jamoasining ichki birligini va avlodlar oʻrtasidagi kuchli bogʻliqlikni yana bir bor namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, bunday motivatsion uchrashuvlar jamoaning ruhiy holatiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.
…