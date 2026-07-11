Tyerri Anri Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasiga kutilmagan tashrif buyurdi

·30·Sport
Tyerri Anri Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasiga kutilmagan tashrif buyurdi

Fransiya futboli afsonasi Tyerri Anri Jaxon chempionati chorak finalida Marokash ustidan qozonilgan ishonchli 2:0 hisobidagi gʻalabadan soʻng, "uchranglilar" kiyinish xonasiga kirib, futbolchilarni tabrikladi. 1998-yilgi jahon chempioni jamoa sardori Kylian Mbappe bilan samimiy koʻrishib, Didye Desham shogirdlarining namoyish etayotgan oʻyinidan hayratda ekanini yashirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Amerika televideniyesida ekspert sifatida faoliyat yuritayotgan Anri Boston stadionidagi uchrashuvdan soʻng jamoaning ichki muhitiga kirib bordi. Uni Ousmane Dembele, Malo Gusto va Lucas Hernandez kabi yulduzlar iliq kutib olishdi. Anri nafaqat tabriklar bilan cheklandi, balki jamoaning taktik oʻsishi borasida oʻzining professional tahlillarini ham bayon qildi.

Himoya va toʻpsiz harakatlanishdagi ustunlik

Fransiya terma jamoasi tarixidagi uchinchi eng yaxshi toʻpurar jamoaning toʻpga egalik qilishdagi mahoratini doimiy eʼtirof etsa-da, bu gal boshqa jihatga alohida eʼtibor qaratdi. Anrining soʻzlariga koʻra, jamoaning toʻpni yoʻqotgandan keyingi agressiv pressingi va raqibni oʻz maydonida "boʻgʻib qoʻyishi" gʻalabaning asosiy omili boʻlmoqda.

"Rostini aytsam, yigitlar, sizlarga nima deyishni ham bilmay qoldim. Toʻp bilan muomalada har doimgidek ajoyibsizlar. Ammo meni eng hayratga solayotgan narsa — bu jamoaning toʻpni qaytarib olish qobiliyatidir. Raqibni oʻz yarim maydonida ushlab turish, ularga nafas olishga yoʻl bermaslik — bu haqiqiy mahorat," — deya taʼkidladi Anri jamoa media xizmatiga bergan intervyusida.

Shuningdek, sobiq hujumchi stadiondagi muhit va muxlislarning qoʻllab-quvvatlashini ham yuqori baholadi. Uning fikricha, bunday ishtiyoq futbolchilarning maydondagi harakatlariga qoʻshimcha kuch bagʻishlamoqda. Biroq, Anri jamoani xotirjamlikka berilmaslikka chaqirib, asosiy maqsad hali oldinda ekanini eslatib oʻtdi.

Yarim final — bu hali marra emas

"Biz hozircha faqat yarim finaldamiz. Bu juda chiroyli natija, meni notoʻgʻri tushunmang, lekin biz oxirigacha borishni istaymiz. Maqsad — kubokni Parijga qaytarish," — deya qoʻshimcha qildi afsonaviy hujumchi. Uning bu soʻzlari futbolchilarni hal qiluvchi bahslar oldidan yanada ruhlantirishi shubhasiz.

Tashrif davomida Anri oʻzining Parij-2024 Olimpiadasidagi shogirdi Manu Kone bilan ham suhbatlashdi va Michael Olise bilan futbolka almashdi. Andre-Pierre Gignac hamrohligidagi ushbu tashrif Fransiya terma jamoasining ichki birligini va avlodlar oʻrtasidagi kuchli bogʻliqlikni yana bir bor namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, bunday motivatsion uchrashuvlar jamoaning ruhiy holatiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

ФранцияКилиан МбаппеТьерри АнриJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bugun tunda dahshatli to‘qnashuv: Holand Keynga qarshi, inglizlarda esa jiddiy inqiroz!Bugun tunda dahshatli to‘qnashuv: Holand Keynga qarshi, inglizlarda esa jiddiy inqiroz!Bugun, 15:36Erling Xolandni kim toʻxtata oladi? Brayan Robson Tomas Tuxelning xatosini koʻrsatdiErling Xolandni kim toʻxtata oladi? Brayan Robson Tomas Tuxelning xatosini koʻrsatdiBugun, 15:15Lamine Yamal Fransiyaga qarshi yarim final oldidan: "Biz ulardan qoʻrqmaymiz"Lamine Yamal Fransiyaga qarshi yarim final oldidan: "Biz ulardan qoʻrqmaymiz"Bugun, 14:33Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayevga avtomobil topshirildi (video)Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayevga avtomobil topshirildi (video)Bugun, 14:32Xavi Lamine Yamal haqida: «U Messi darajasidagi noyob iqtidor ekanini darrov anglaganman»Xavi Lamine Yamal haqida: «U Messi darajasidagi noyob iqtidor ekanini darrov anglaganman»Bugun, 13:57Harry Kane Donald Trump bilan golf oʻynagani haqida: Bu gʻayritabiiy tajriba boʻldiHarry Kane Donald Trump bilan golf oʻynagani haqida: Bu gʻayritabiiy tajriba boʻldiBugun, 13:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi