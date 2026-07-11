Jizzaxda qarzdor avtotransport vositalarini aniqlash bo‘yicha reyd davom etmoqda

·22·Jamiyat
Jizzaxda qarzdor avtotransport vositalarini aniqlash bo‘yicha reyd davom etmoqda

Ijro hujjatlari bo‘yicha qarzdorliklarni undirish samaradorligini oshirish maqsadida Byuro hamda viloyati IIB YHXB xodimlari hamkorligida qarzdorlarga tegishli avtotransportni aniqlash va qidirishga qaratilgan navbatdagi reyd tadbirlari o‘tkazildi.

Reydlar Jizzax shahrining markaziy ko‘chalarida tashkil etilib, maxsus ishchi guruhlar tomonidan zamonaviy axborot tizimlari va texnik vositalardan foydalangan holda amalga oshirildi.

O‘tkazilgan tadbirlar davomida qidiruvda bo‘lgan 37 ta avtotransport vositasi aniqlandi. Shuningdek, 21 nafar qarzdor o‘zlariga nisbatan mavjud 93 ta ijro hujjati bo‘yicha 30 million so‘mdan ortiq qarzdorlikni elektron to‘lov tizimlari orqali ixtiyoriy ravishda to‘ladi.

Qarzdorlik o‘z vaqtida bartaraf etilmagan 16 ta avtotransport vositasi esa belgilangan tartibda vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi.

Bu kabi reyd tadbirlari viloyat hududida muntazam ravishda davom ettiriladi.

Жиззах
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Termizda erto‘ladagi yashirin onlayn qimor bunkeri fosh etildiTermizda erto‘ladagi yashirin onlayn qimor bunkeri fosh etildiBugun, 15:26Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)Bugun, 15:01AQSHga noqonuniy yo‘nalish orqali olib chiqishni taklif qilgan shaxs qo‘lga olindiAQSHga noqonuniy yo‘nalish orqali olib chiqishni taklif qilgan shaxs qo‘lga olindiBugun, 14:34Toshkent viloyatida 8 kunda 400 ga yaqin sovuq qurol musodara qilindiToshkent viloyatida 8 kunda 400 ga yaqin sovuq qurol musodara qilindiBugun, 13:11O‘zbek alifbosi o‘zgaradimi? Alisher Qodirov muhim tafsilotni aytdi...O‘zbek alifbosi o‘zgaradimi? Alisher Qodirov muhim tafsilotni aytdi...Bugun, 12:57Farg‘onada ko‘mir ombori menejeri 1,7 mlrd so‘mlik talon-torojda gumonlanmoqdaFarg‘onada ko‘mir ombori menejeri 1,7 mlrd so‘mlik talon-torojda gumonlanmoqdaBugun, 12:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi