Gol urmadi, ammo baribir eng yaxshi bo‘ldi: Yamalning raqamlari hayratlantirdi
Ispaniya milliy jamoasi vingeri Lamin Yamal JCH–2026 chorakfinalida Belgiyaga qarshi kechgan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Qizig‘i, 18 yoshli yulduz bu uchrashuvda na gol urdi, na golli uzatma berdi.
Shunga qaramay, uning maydondagi faolligi va hujumda yaratgan bosimi mutaxassislar tomonidan yuqori baholandi.
Yamal golsiz ham hal qiluvchi figura bo‘ldi
Ispaniya Belgiyani 2:1 hisobida mag‘lub etgan uchrashuvda Lamin Yamal doimiy ravishda raqib himoyasiga muammo tug‘dirdi.
U qanotda tezligi, to‘p bilan harakatlanishi va yakkama-yakka vaziyatlardagi ustunligi bilan ajralib turdi.
18 yoshli futbolchining muhim raqamlari
Yamal bahs davomida:
raqib darvozasi tomon 6 ta zarba yo‘lladi;
6 ta krossni amalga oshirdi;
4 marta muvaffaqiyatli dribling ishlatdi.
Ushbu ko‘rsatkichlar bo‘yicha u Ispaniya tarkibidagi eng faol futbolchilardan biri bo‘ldi.
Nega aynan u eng yaxshi deb topildi?
Futbolda har doim ham gol yoki assist o‘yinchining ta’sirini to‘liq ko‘rsatib bermaydi. Yamal raqib himoyasini o‘ziga tortib, jamoadoshlari uchun bo‘sh hududlar yaratdi va deyarli har bir hujumda faol ishtirok etdi.
Uning bosimi Belgiya himoyasini muntazam ravishda xatoga majbur qildi.
Oldinda Fransiyaga qarshi katta sinov
Ispaniya milliy jamoasi yarimfinalda Fransiya bilan to‘qnash keladi.
Endi asosiy savol shu: Lamin Yamal Fransiyaga qarshi bahsda ham shunday faol o‘yin ko‘rsatib, bu safar natijali harakat bilan ajralib tura oladimi?
…