399 mingdan ortiq ogohlantirish: yo‘llarda qaysi qoida ko‘p buzildi?
O‘zbekistonda yo‘l harakati qoidalarini buzish holatlari bo‘yicha yangi raqamlar e’lon qilindi. 4 fevraldan 10 iyulgacha bo‘lgan davrda qariyb 400 ming nafar fuqaroga ma’muriy ogohlantirish berilgan, 671 nafar haydovchi esa 12 balldan ortiq jarima balli to‘plagan.
399 269 nafar fuqaroga ogohlantirish berilgan
Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati ma’lumotiga ko‘ra, 2026 yil 4 fevraldan 10 iyulgacha bo‘lgan davrda yo‘l harakati qoidalarini buzgani uchun 399 269 nafar fuqaroga nisbatan ma’muriy ogohlantirish chorasi qo‘llangan.
Bu raqam yo‘llarda qoidabuzarliklar hali ham jiddiy muammo bo‘lib qolayotganini ko‘rsatadi. Eng yomoni, ko‘p holatlar oddiy ehtiyotsizlikdan emas, kundalik odatga aylangan beparvolikdan kelib chiqadi.
Eng ko‘p qaysi qoidabuzarliklar qayd etilgan?
Ma’lumotlarga ko‘ra, hisobot davrida bir nechta qoidabuzarlik turlari eng ko‘p uchragan.
Qoidabuzarlik turi
Nima uchun xavfli?
Xavfsizlik kamarini taqmaslik
YTHda og‘ir jarohat xavfini oshiradi
Rulda telefondan foydalanish
Haydovchining diqqatini yo‘ldan uzadi
Harakat vaqtida video tomosha qilish
Bir necha soniyalik chalg‘ish ham falokatga olib kelishi mumkin
Tezlikni oshirish
Tormoz masofasini uzaytiradi
To‘xtash va to‘xtab turish qoidalarini buzish
Tirbandlik va avariya xavfini kuchaytiradi
YHQ talablariga rioya qilmaslik
Barcha harakat ishtirokchilari uchun xavf tug‘diradi
Ayniqsa, rulda telefondan foydalanish va harakat vaqtida video tomosha qilish holatlari xavfli. Chunki bunday paytda haydovchi yo‘lni emas, ekranni kuzatadi. Yo‘l esa “pauza” tugmasini bosib turmaydi.
Piyodalar ham qoidabuzarlar qatorida
YHX xizmati ma’lumotida piyodalar tomonidan ham qoidalar ko‘p buzilayotgani qayd etilgan.
Xususan, yo‘lning qatnov qismini belgilanmagan joydan kesib o‘tish holatlari eng ko‘p uchragan qoidabuzarliklar qatoriga kiritilgan.
Bu yerda muammo faqat haydovchilarda emas. Yo‘l xavfsizligi — ikki tomonlama mas’uliyat: haydovchi ham, piyoda ham qoidaga amal qilmasa, xavf bir necha barobar ortadi.
671 nafar haydovchi 12 balldan oshgan
Ma’lum qilinishicha, hozirga qadar 671 nafar haydovchi 12 balldan ortiq jarima balli to‘plagan.
Amaldagi qonunchilikka muvofiq, bunday hollarda ularga nisbatan belgilangan tartibda javobgarlik choralari qo‘llanadi.
Jarima ballari tizimi haydovchini faqat bir martagi qoidabuzarlik uchun emas, takroriy xavfli harakatlar uchun ham nazorat qilishga xizmat qiladi. Ya’ni bir marta adashish boshqa, qoidabuzarlikni odatga aylantirish boshqa.
YHX xizmati ogohlantirdi
Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati haydovchilar va piyodalarni yo‘l harakati qoidalariga qat’iy rioya qilishga chaqirdi.
Ta’kidlanishicha, qoidalarga amal qilish yo‘l-transport hodisalarining oldini olish va barcha harakat ishtirokchilari xavfsizligini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega.
Yo‘ldagi xavf oddiy qoidadan boshlanadi
399 mingdan ortiq ogohlantirish — bu faqat statistika emas. Bu har kuni yo‘llarda yuzaga kelayotgan xavfli odatlar haqidagi signal.
Xavfsizlik kamarini taqish, telefonni chetga qo‘yish, tezlikni oshirmaslik yoki yo‘lni belgilangan joydan kesib o‘tish oddiy harakatdek tuyulishi mumkin. Ammo aynan shu oddiy qoidalar ko‘p hollarda inson hayotini saqlab qoladi.
Sizningcha, yo‘llarda intizomni oshirish uchun jarimalar kuchaytirilishi kerakmi yoki tushuntirish ishlari ko‘proq samara beradimi?
…