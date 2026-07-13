399 mingdan ortiq ogohlantirish: yo‘llarda qaysi qoida ko‘p buzildi?

·23·Avto
399 mingdan ortiq ogohlantirish: yo‘llarda qaysi qoida ko‘p buzildi?

O‘zbekistonda yo‘l harakati qoidalarini buzish holatlari bo‘yicha yangi raqamlar e’lon qilindi. 4 fevraldan 10 iyulgacha bo‘lgan davrda qariyb 400 ming nafar fuqaroga ma’muriy ogohlantirish berilgan, 671 nafar haydovchi esa 12 balldan ortiq jarima balli to‘plagan.

399 269 nafar fuqaroga ogohlantirish berilgan

Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati ma’lumotiga ko‘ra, 2026 yil 4 fevraldan 10 iyulgacha bo‘lgan davrda yo‘l harakati qoidalarini buzgani uchun 399 269 nafar fuqaroga nisbatan ma’muriy ogohlantirish chorasi qo‘llangan.

Bu raqam yo‘llarda qoidabuzarliklar hali ham jiddiy muammo bo‘lib qolayotganini ko‘rsatadi. Eng yomoni, ko‘p holatlar oddiy ehtiyotsizlikdan emas, kundalik odatga aylangan beparvolikdan kelib chiqadi.

Eng ko‘p qaysi qoidabuzarliklar qayd etilgan?

Ma’lumotlarga ko‘ra, hisobot davrida bir nechta qoidabuzarlik turlari eng ko‘p uchragan.

Qoidabuzarlik turi

Nima uchun xavfli?

Xavfsizlik kamarini taqmaslik

YTHda og‘ir jarohat xavfini oshiradi

Rulda telefondan foydalanish

Haydovchining diqqatini yo‘ldan uzadi

Harakat vaqtida video tomosha qilish

Bir necha soniyalik chalg‘ish ham falokatga olib kelishi mumkin

Tezlikni oshirish

Tormoz masofasini uzaytiradi

To‘xtash va to‘xtab turish qoidalarini buzish

Tirbandlik va avariya xavfini kuchaytiradi

YHQ talablariga rioya qilmaslik

Barcha harakat ishtirokchilari uchun xavf tug‘diradi

Ayniqsa, rulda telefondan foydalanish va harakat vaqtida video tomosha qilish holatlari xavfli. Chunki bunday paytda haydovchi yo‘lni emas, ekranni kuzatadi. Yo‘l esa “pauza” tugmasini bosib turmaydi.

Piyodalar ham qoidabuzarlar qatorida

YHX xizmati ma’lumotida piyodalar tomonidan ham qoidalar ko‘p buzilayotgani qayd etilgan.

Xususan, yo‘lning qatnov qismini belgilanmagan joydan kesib o‘tish holatlari eng ko‘p uchragan qoidabuzarliklar qatoriga kiritilgan.

Bu yerda muammo faqat haydovchilarda emas. Yo‘l xavfsizligi — ikki tomonlama mas’uliyat: haydovchi ham, piyoda ham qoidaga amal qilmasa, xavf bir necha barobar ortadi.

671 nafar haydovchi 12 balldan oshgan

Ma’lum qilinishicha, hozirga qadar 671 nafar haydovchi 12 balldan ortiq jarima balli to‘plagan.

Amaldagi qonunchilikka muvofiq, bunday hollarda ularga nisbatan belgilangan tartibda javobgarlik choralari qo‘llanadi.

Jarima ballari tizimi haydovchini faqat bir martagi qoidabuzarlik uchun emas, takroriy xavfli harakatlar uchun ham nazorat qilishga xizmat qiladi. Ya’ni bir marta adashish boshqa, qoidabuzarlikni odatga aylantirish boshqa.

YHX xizmati ogohlantirdi

Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati haydovchilar va piyodalarni yo‘l harakati qoidalariga qat’iy rioya qilishga chaqirdi.

Ta’kidlanishicha, qoidalarga amal qilish yo‘l-transport hodisalarining oldini olish va barcha harakat ishtirokchilari xavfsizligini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega.

Yo‘ldagi xavf oddiy qoidadan boshlanadi

399 mingdan ortiq ogohlantirish — bu faqat statistika emas. Bu har kuni yo‘llarda yuzaga kelayotgan xavfli odatlar haqidagi signal.

Xavfsizlik kamarini taqish, telefonni chetga qo‘yish, tezlikni oshirmaslik yoki yo‘lni belgilangan joydan kesib o‘tish oddiy harakatdek tuyulishi mumkin. Ammo aynan shu oddiy qoidalar ko‘p hollarda inson hayotini saqlab qoladi.

Sizningcha, yo‘llarda intizomni oshirish uchun jarimalar kuchaytirilishi kerakmi yoki tushuntirish ishlari ko‘proq samara beradimi?

O'zbekistonЙўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Audi Q3 ikkinchi avlodi: Hamyonbop narxda hashamatli krossover sotib olish boʻyicha tavsiyalarAudi Q3 ikkinchi avlodi: Hamyonbop narxda hashamatli krossover sotib olish boʻyicha tavsiyalarBugun, 09:30Kupe avtomobillar davri yakunlanmoqdami: Mercedes-Benz, BMW va Audi misolida tahlilKupe avtomobillar davri yakunlanmoqdami: Mercedes-Benz, BMW va Audi misolida tahlilBugun, 08:23Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlarToyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlarBugun, 05:21BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdiBYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdiBugun, 04:55Xiaomi oʻzining ilk gibrid krossoverini taqdim etadi: Sky Nomad N90 xususiyatlari maʼlumXiaomi oʻzining ilk gibrid krossoverini taqdim etadi: Sky Nomad N90 xususiyatlari maʼlumBugun, 03:57Volkswagen oʻz model qatorini 50 foizga qisqartirib, ishlab chiqarishni optimallashtiradiVolkswagen oʻz model qatorini 50 foizga qisqartirib, ishlab chiqarishni optimallashtiradiBugun, 03:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari