Jo Koul: “Angliya Lionel Messi va Argentinani turnirdan chiqarib yuboradi”
Jahon chempionatining yarim final bosqichi yaqinlashar ekan, futbol olamida bahs-munozaralar avjiga chiqmoqda. Angliya terma jamoasining sobiq aʼzosi Jo Koul navbatdagi qarama-qarshilik borasida kutilmagan va oʻta dadil fikrlarni bildirdi. Uning ishonch bilan taʼkidlashicha, “Uch sherlar” Lionel Messi boshchiligidagi Argentina toʻsigʻidan muammosiz oʻta oladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sobiq futbolchi “The Rest is Football” podkastida chiqish qilib, Angliya terma jamoasi sakkiz karra “Oltin toʻp” sohibini “uxlatib qoʻyishi”ni aytdi. Koulning fikricha, Tomas Tuxel shogirdlarining yuqori tezligi va jismoniy ustunligi Albiceleste uchun hal qiluvchi zarba boʻladi. “Men buni suyak-suyagimigacha his qilyapman, Angliya 100 foiz finalga chiqadi”, — deya qoʻshimcha qildi Chelsi va Vest Xem sobiq vingeri.
Tezlik va taktik ustunlikJo Koulning bunday optimistik ruhdagi bayonotiga hamkasbi Mika Richards biroz ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirdi. Biroq Koul oʻz soʻzida qatʼiy turib, Angliyaning hozirgi tarkibi Argentinaning himoya chizigʻini yorib oʻtish uchun yetarli salohiyatga ega ekanini taʼkidladi. Goal.com nashri xabariga koʻra, inglizlar chorak finalda Norvegiya ustidan Jud Bellingemning dubli evaziga gʻalaba qozonib, yarim finalga yoʻllanma olgan edi.
Argentina esa yarim finalga qadar ancha murakkab yoʻlni bosib oʻtdi. Ular Shvetsariya bilan kechgan bahsda qoʻshimcha boʻlimlargacha borishga majbur boʻlishdi. Garchi Julian Alvarez va Lautaro Martinez gollari evaziga gʻalaba qozonilgan boʻlsa-da, Lionel Messi ushbu turnirda ilk bor maydonni golsiz tark etdi. Shunga qaramay, Messi 8 ta gol bilan toʻpurarlar poygasida Kylian Mbappe bilan birga yetakchilik qilmoqda.
Ekspertlar fikri va imkoniyatlarHamma ham Jo Koulning fikriga qoʻshilavermaydi. Shotlandiyalik sobiq futbolchi Alli Makkoist vaziyatga birmuncha realistik yondashib, Angliyani turnirda qolgan jamoalar orasida kuch boʻyicha uchinchi oʻringa qoʻydi. Uning fikricha, ayni damda Fransiya eng asosiy favorit boʻlib turibdi, biroq Angliya baribir Argentinadan kuchliroq koʻrinmoqda.
“Angliya hozirda Argentinadan ustunroq, ayniqsa himoya chizigʻida. Argentinaliklarning himoyasi unchalik mustahkam emas, biroq hujumda Messi istalgan soniyada moʻjiza yaratishi mumkinligini unutmaslik kerak. Aynan mana shu jihatdan ehtiyot boʻlish lozim”, — deydi Makkoist. Boʻlajak uchrashuv nafaqat ikki kuchli jamoa, balki ikki xil futbol maktabi va falsafasining toʻqnashuviga aylanadi.
Angliya terma jamoasi 1966-yildan beri ilk bor Jahon chempionligi kubogini qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Tomas Tuxel boshqaruvidagi jamoa uchun ushbu yarim final eng jiddiy sinov boʻlishi kutilmoqda. Lionel Messi uchun esa bu faoliyatidagi soʻnggi yirik choʻqqini zabt etish uchun oxirgi imkoniyatlardan biri boʻlishi mumkin.
…