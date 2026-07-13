Jo Koul: “Angliya Lionel Messi va Argentinani turnirdan chiqarib yuboradi”

·45·Sport
Jo Koul: “Angliya Lionel Messi va Argentinani turnirdan chiqarib yuboradi”

Jahon chempionatining yarim final bosqichi yaqinlashar ekan, futbol olamida bahs-munozaralar avjiga chiqmoqda. Angliya terma jamoasining sobiq aʼzosi Jo Koul navbatdagi qarama-qarshilik borasida kutilmagan va oʻta dadil fikrlarni bildirdi. Uning ishonch bilan taʼkidlashicha, “Uch sherlar” Lionel Messi boshchiligidagi Argentina toʻsigʻidan muammosiz oʻta oladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sobiq futbolchi “The Rest is Football” podkastida chiqish qilib, Angliya terma jamoasi sakkiz karra “Oltin toʻp” sohibini “uxlatib qoʻyishi”ni aytdi. Koulning fikricha, Tomas Tuxel shogirdlarining yuqori tezligi va jismoniy ustunligi Albiceleste uchun hal qiluvchi zarba boʻladi. “Men buni suyak-suyagimigacha his qilyapman, Angliya 100 foiz finalga chiqadi”, — deya qoʻshimcha qildi Chelsi va Vest Xem sobiq vingeri.

Tezlik va taktik ustunlik

Jo Koulning bunday optimistik ruhdagi bayonotiga hamkasbi Mika Richards biroz ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirdi. Biroq Koul oʻz soʻzida qatʼiy turib, Angliyaning hozirgi tarkibi Argentinaning himoya chizigʻini yorib oʻtish uchun yetarli salohiyatga ega ekanini taʼkidladi. Goal.com nashri xabariga koʻra, inglizlar chorak finalda Norvegiya ustidan Jud Bellingemning dubli evaziga gʻalaba qozonib, yarim finalga yoʻllanma olgan edi.

Argentina esa yarim finalga qadar ancha murakkab yoʻlni bosib oʻtdi. Ular Shvetsariya bilan kechgan bahsda qoʻshimcha boʻlimlargacha borishga majbur boʻlishdi. Garchi Julian Alvarez va Lautaro Martinez gollari evaziga gʻalaba qozonilgan boʻlsa-da, Lionel Messi ushbu turnirda ilk bor maydonni golsiz tark etdi. Shunga qaramay, Messi 8 ta gol bilan toʻpurarlar poygasida Kylian Mbappe bilan birga yetakchilik qilmoqda.

Ekspertlar fikri va imkoniyatlar

Hamma ham Jo Koulning fikriga qoʻshilavermaydi. Shotlandiyalik sobiq futbolchi Alli Makkoist vaziyatga birmuncha realistik yondashib, Angliyani turnirda qolgan jamoalar orasida kuch boʻyicha uchinchi oʻringa qoʻydi. Uning fikricha, ayni damda Fransiya eng asosiy favorit boʻlib turibdi, biroq Angliya baribir Argentinadan kuchliroq koʻrinmoqda.

“Angliya hozirda Argentinadan ustunroq, ayniqsa himoya chizigʻida. Argentinaliklarning himoyasi unchalik mustahkam emas, biroq hujumda Messi istalgan soniyada moʻjiza yaratishi mumkinligini unutmaslik kerak. Aynan mana shu jihatdan ehtiyot boʻlish lozim”, — deydi Makkoist. Boʻlajak uchrashuv nafaqat ikki kuchli jamoa, balki ikki xil futbol maktabi va falsafasining toʻqnashuviga aylanadi.

Angliya terma jamoasi 1966-yildan beri ilk bor Jahon chempionligi kubogini qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Tomas Tuxel boshqaruvidagi jamoa uchun ushbu yarim final eng jiddiy sinov boʻlishi kutilmoqda. Lionel Messi uchun esa bu faoliyatidagi soʻnggi yirik choʻqqini zabt etish uchun oxirgi imkoniyatlardan biri boʻlishi mumkin.

AngliyaArgentinaLionel MessiJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdiCole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdiBugun, 12:19Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida nima boʻlyapti?Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida nima boʻlyapti?Bugun, 12:10Uimbldon–2026: Yannik Sinner chempionlik taxtini saqlab qoldiUimbldon–2026: Yannik Sinner chempionlik taxtini saqlab qoldiBugun, 11:16Muhammad Saloh Turkiyaga yo‘l oladimi? «Beshiktosh» varianti ochildiMuhammad Saloh Turkiyaga yo‘l oladimi? «Beshiktosh» varianti ochildiBugun, 11:06Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldiAbduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:02JCH-2026. Fransiya — Ispaniya yarimfinal bahsida kim hakamlik qiladi?JCH-2026. Fransiya — Ispaniya yarimfinal bahsida kim hakamlik qiladi?Bugun, 10:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi