Harry Kane Erling Xoland haqida: «U haqiqiy mahluq va gol urish mashinasi»

·49·Sport
Harry Kane Erling Xoland haqida: «U haqiqiy mahluq va gol urish mashinasi»

Angliya terma jamoasi va Bavariya hujumchisi Harry Kane Jahon chempionati chorak finali oldidan oʻzining asosiy raqobatchilaridan biri Erling Xoland haqida yuqori fikr bildirdi. Ikki toʻpurar oʻrtasidagi qiyoslovlar avj olgan bir pallada, Kane norvegiyalik yulduzning jismoniy holati va samaradorligini alohida eʼtirof etdi. Mazkur toʻqnashuv nafaqat ikki terma jamoa, balki zamonamizning eng kuchli ikki markaziy hujumchisi oʻrtasidagi duel sifatida ham katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Nettavisen nashriga bergan intervyusida Harry Kane oʻzi va Erling Xoland oʻrtasidagi farqlarga toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, garchi ikkalasi ham hujumchi sifatida qayd etilsa-da, maydondagi vazifalari va oʻyin uslublari tubdan farq qiladi. Kane oʻzini koʻproq jamoaviy oʻyinga bogʻlangan va toʻp bilan koʻproq muomalada boʻladigan futbolchi deb hisoblaydi.

Maydondagi turlicha rollar

«Bu savolga javob berish men uchun qiyin. Avvalo, biz mutlaqo boshqa-boshqa oʻyinchilarmiz. Toʻgʻri, ikkalamizni ham hujumchi deyishadi, lekin ochigʻini aytsam, bular deyarli ikki xil pozitsiya», — deya tushuntirdi Angliya terma jamoasi sardori. Uning fikricha, Haaland sof yakunlovchi boʻlsa, Kane maydonning chuqurroq qismlarida ham faollik koʻrsatishni afzal koʻradi.

Shunga qaramay, Kane Manchester Siti yulduzining yutuqlarini munosib baholadi. «Erling aqlbovar qilmas oʻyin koʻrsatmoqda, uning statistikasiga gap boʻlishi mumkin emas. Jismoniy jihatdan u haqiqiy mashina, mahluq desak ham boʻladi. Uning vaziyatlardan foydalanish mahorati eng yuqori darajada», — deya qoʻshimcha qildi Bavariya forvardi.

Hozirda Jahon chempionatining «Oltin butsa» sovrini uchun kurash ham aynan shu ikki futbolchi oʻrtasida qizgʻin kechmoqda. Erling Xoland hisobida 7 ta gol mavjud boʻlsa, Harry Kane undan atigi bitta toʻp farqi bilan ortda qolmoqda. Biroq Kane uchun shaxsiy sovrinlar jamoaviy muvaffaqiyatdan keyingi oʻrinda turadi.

Asosiy maqsad — Jahon kubogi

Kane barcha hujumchilar gol urayotgan ushbu turnirni yuqori baholadi. Uning taʼkidlashicha, bunday yirik musobaqalarda raqobatning kuchliligi uni yanada koʻproq mehnat qilishga undaydi. Shaxsiy natijalar qanchalik yaxshi boʻlmasin, Harry Kane uchun 2026-yilgi chempionlik bosh ustuvor vazifa boʻlib qolaveradi.

«Mening asosiy maqsadim — Angliya bilan Jahon chempionatida gʻolib chiqish, «Oltin butsa» emas. Lekin bilamanki, jamoam muvaffaqiyat qozonishi uchun mening vazifam gol urishdir», — deya xulosa qildi tajribali hujumchi. Chorak final bahsi nafaqat yarim final yoʻllanmasini, balki turnirning eng yaxshi toʻpurari kim boʻlishini ham katta ehtimol bilan belgilab beradi.

Гарри КейнЭрлинг ХоландAngliyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thomas Tuchel Erling Xolandning psixologik oʻyinlariga munosabat bildirdiThomas Tuchel Erling Xolandning psixologik oʻyinlariga munosabat bildirdiBugun, 18:59Belgiya terma jamoasida inqiroz: Kevin De Bruyne va Thibaut Courtois ketish haqida oʻylamoqdaBelgiya terma jamoasida inqiroz: Kevin De Bruyne va Thibaut Courtois ketish haqida oʻylamoqdaBugun, 18:53«Bu bahsni OAV yaratmoqda»: Martines hakamlar haqidagi savolga javob berdi«Bu bahsni OAV yaratmoqda»: Martines hakamlar haqidagi savolga javob berdiBugun, 18:18Solbakken Angliyani favorit deb atadi, ammo muhim ogohlantirish berdiSolbakken Angliyani favorit deb atadi, ammo muhim ogohlantirish berdiBugun, 18:11Skaloni Messining qachon futbolni tark etishi haqida gapirdiSkaloni Messining qachon futbolni tark etishi haqida gapirdiBugun, 17:37Angliyaga chorakfinal oldidan yaxshi xabar: uch futbolchi safga qaytdiAngliyaga chorakfinal oldidan yaxshi xabar: uch futbolchi safga qaytdiBugun, 17:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi