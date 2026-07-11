Harry Kane Erling Xoland haqida: «U haqiqiy mahluq va gol urish mashinasi»
Angliya terma jamoasi va Bavariya hujumchisi Harry Kane Jahon chempionati chorak finali oldidan oʻzining asosiy raqobatchilaridan biri Erling Xoland haqida yuqori fikr bildirdi. Ikki toʻpurar oʻrtasidagi qiyoslovlar avj olgan bir pallada, Kane norvegiyalik yulduzning jismoniy holati va samaradorligini alohida eʼtirof etdi. Mazkur toʻqnashuv nafaqat ikki terma jamoa, balki zamonamizning eng kuchli ikki markaziy hujumchisi oʻrtasidagi duel sifatida ham katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Nettavisen nashriga bergan intervyusida Harry Kane oʻzi va Erling Xoland oʻrtasidagi farqlarga toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, garchi ikkalasi ham hujumchi sifatida qayd etilsa-da, maydondagi vazifalari va oʻyin uslublari tubdan farq qiladi. Kane oʻzini koʻproq jamoaviy oʻyinga bogʻlangan va toʻp bilan koʻproq muomalada boʻladigan futbolchi deb hisoblaydi.
Maydondagi turlicha rollar«Bu savolga javob berish men uchun qiyin. Avvalo, biz mutlaqo boshqa-boshqa oʻyinchilarmiz. Toʻgʻri, ikkalamizni ham hujumchi deyishadi, lekin ochigʻini aytsam, bular deyarli ikki xil pozitsiya», — deya tushuntirdi Angliya terma jamoasi sardori. Uning fikricha, Haaland sof yakunlovchi boʻlsa, Kane maydonning chuqurroq qismlarida ham faollik koʻrsatishni afzal koʻradi.
Shunga qaramay, Kane Manchester Siti yulduzining yutuqlarini munosib baholadi. «Erling aqlbovar qilmas oʻyin koʻrsatmoqda, uning statistikasiga gap boʻlishi mumkin emas. Jismoniy jihatdan u haqiqiy mashina, mahluq desak ham boʻladi. Uning vaziyatlardan foydalanish mahorati eng yuqori darajada», — deya qoʻshimcha qildi Bavariya forvardi.
Hozirda Jahon chempionatining «Oltin butsa» sovrini uchun kurash ham aynan shu ikki futbolchi oʻrtasida qizgʻin kechmoqda. Erling Xoland hisobida 7 ta gol mavjud boʻlsa, Harry Kane undan atigi bitta toʻp farqi bilan ortda qolmoqda. Biroq Kane uchun shaxsiy sovrinlar jamoaviy muvaffaqiyatdan keyingi oʻrinda turadi.
Asosiy maqsad — Jahon kubogiKane barcha hujumchilar gol urayotgan ushbu turnirni yuqori baholadi. Uning taʼkidlashicha, bunday yirik musobaqalarda raqobatning kuchliligi uni yanada koʻproq mehnat qilishga undaydi. Shaxsiy natijalar qanchalik yaxshi boʻlmasin, Harry Kane uchun 2026-yilgi chempionlik bosh ustuvor vazifa boʻlib qolaveradi.
«Mening asosiy maqsadim — Angliya bilan Jahon chempionatida gʻolib chiqish, «Oltin butsa» emas. Lekin bilamanki, jamoam muvaffaqiyat qozonishi uchun mening vazifam gol urishdir», — deya xulosa qildi tajribali hujumchi. Chorak final bahsi nafaqat yarim final yoʻllanmasini, balki turnirning eng yaxshi toʻpurari kim boʻlishini ham katta ehtimol bilan belgilab beradi.
…