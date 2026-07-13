Koinotni zabt etishda yangi qadam: SpaceX Starship V3 parvoziga soʻnggi tayyorgarlik koʻrmoqda
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi koinotni tadqiq qilish tarixidagi eng qudratli raketa tizimi — Starship V3 ning navbatdagi sinovlariga juda yaqin qoldi. Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi maʼlumotlar va tasvirlar Super Heavy V3 birinchi pogʻonasi muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazilganini koʻrsatmoqda. Bu jarayon Starship tizimining oʻn uchinchi parvozi arafasidagi eng muhim texnik bosqichlardan biri hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashri xabariga koʻra, SpaceX mutaxassislari Super Heavy kuchaytirgichining statik olovli sinovini (static fire test) amalga oshirishgan. Ushbu jarayonda raketaning barcha 33 ta Raptor dvigatellari bir vaqtning oʻzida ishga tushirilgan. Sinov 15 soniya davom etgan boʻlib, bu vaqt ichida muhandislar dvigatellarning toʻliq yuklama ostidagi sinxron ishlashini va barqarorligini tekshirishga muvaffaq boʻlishdi.
Eʼlon qilingan yuqori sifatli foto va videolavhalarda kuchaytirgich ostidan ulkan olov tillari va quyuq tutun bulutlari otilib chiqayotganini koʻrish mumkin. Statik olovli sinov raketani start maydonidan uzmagan holda uning tizimlari ishonchliligini tekshirish imkonini beradi. Bu kabi sinovlar parvoz paytida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan kutilmagan nosozliklarning oldini olishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Parvoz sanasi va missiya maqsadiSpaceX kompaniyasi Starship tizimining oʻn uchinchi sinov parvozi joriy yilning 16-iyul sanasidayoq amalga oshirilishi mumkinligini maʼlum qildi. Agar ob-havo sharoiti va texnik koʻrsatkichlar ruxsat bersa, biz insoniyatning Marsga va Oyga borish yoʻlidagi yana bir muhim qadamiga guvoh boʻlamiz. Starship V3 versiyasi avvalgilariga qaraganda takomillashtirilgan texnik xususiyatlarga ega.
Starship — bu toʻliq qayta foydalanishga moʻljallangan oʻta ogʻir transport tizimi boʻlib, u ikki asosiy qismdan iborat: 70 metrli Super Heavy kuchaytirgichi va bevosita Starship kosmik kemasi. Tizimning asosiy maqsadi yuklarni va odamlarni Yer orbitasiga, Oyga hamda kelajakda Mars sayyorasiga yetkazib berishdir. Toʻliq qayta foydalanish imkoniyati koinotga parvozlar tannarxini keskin kamaytirishga xizmat qiladi.
Oʻzbekistonlik kosmik texnologiyalar ishqibozlari uchun ham ushbu sinovlar katta qiziqish uygʻotmoqda. Dunyo miqyosidagi bunday texnologik yutuqlar sunʼiy yoʻldoshlar aloqasi va global internet qamrovini (Starlink loyihasi orqali) yaxshilashda bevosita rol oʻynaydi. Starship loyihasining muvaffaqiyati kelajakda xalqaro kosmik stansiyalarga xizmat koʻrsatish va yangi ilmiy gorizontlarni ochishda asosiy omil boʻladi.
…