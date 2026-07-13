Koinotni zabt etishda yangi qadam: SpaceX Starship V3 parvoziga soʻnggi tayyorgarlik koʻrmoqda

·3·Texno
Koinotni zabt etishda yangi qadam: SpaceX Starship V3 parvoziga soʻnggi tayyorgarlik koʻrmoqda

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi koinotni tadqiq qilish tarixidagi eng qudratli raketa tizimi — Starship V3 ning navbatdagi sinovlariga juda yaqin qoldi. Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi maʼlumotlar va tasvirlar Super Heavy V3 birinchi pogʻonasi muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazilganini koʻrsatmoqda. Bu jarayon Starship tizimining oʻn uchinchi parvozi arafasidagi eng muhim texnik bosqichlardan biri hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashri xabariga koʻra, SpaceX mutaxassislari Super Heavy kuchaytirgichining statik olovli sinovini (static fire test) amalga oshirishgan. Ushbu jarayonda raketaning barcha 33 ta Raptor dvigatellari bir vaqtning oʻzida ishga tushirilgan. Sinov 15 soniya davom etgan boʻlib, bu vaqt ichida muhandislar dvigatellarning toʻliq yuklama ostidagi sinxron ishlashini va barqarorligini tekshirishga muvaffaq boʻlishdi.

Eʼlon qilingan yuqori sifatli foto va videolavhalarda kuchaytirgich ostidan ulkan olov tillari va quyuq tutun bulutlari otilib chiqayotganini koʻrish mumkin. Statik olovli sinov raketani start maydonidan uzmagan holda uning tizimlari ishonchliligini tekshirish imkonini beradi. Bu kabi sinovlar parvoz paytida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan kutilmagan nosozliklarning oldini olishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Parvoz sanasi va missiya maqsadi

SpaceX kompaniyasi Starship tizimining oʻn uchinchi sinov parvozi joriy yilning 16-iyul sanasidayoq amalga oshirilishi mumkinligini maʼlum qildi. Agar ob-havo sharoiti va texnik koʻrsatkichlar ruxsat bersa, biz insoniyatning Marsga va Oyga borish yoʻlidagi yana bir muhim qadamiga guvoh boʻlamiz. Starship V3 versiyasi avvalgilariga qaraganda takomillashtirilgan texnik xususiyatlarga ega.

Starship — bu toʻliq qayta foydalanishga moʻljallangan oʻta ogʻir transport tizimi boʻlib, u ikki asosiy qismdan iborat: 70 metrli Super Heavy kuchaytirgichi va bevosita Starship kosmik kemasi. Tizimning asosiy maqsadi yuklarni va odamlarni Yer orbitasiga, Oyga hamda kelajakda Mars sayyorasiga yetkazib berishdir. Toʻliq qayta foydalanish imkoniyati koinotga parvozlar tannarxini keskin kamaytirishga xizmat qiladi.

Oʻzbekistonlik kosmik texnologiyalar ishqibozlari uchun ham ushbu sinovlar katta qiziqish uygʻotmoqda. Dunyo miqyosidagi bunday texnologik yutuqlar sunʼiy yoʻldoshlar aloqasi va global internet qamrovini (Starlink loyihasi orqali) yaxshilashda bevosita rol oʻynaydi. Starship loyihasining muvaffaqiyati kelajakda xalqaro kosmik stansiyalarga xizmat koʻrsatish va yangi ilmiy gorizontlarni ochishda asosiy omil boʻladi.

SpaceXStarshipIlon MaskKoinotТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinot haqidagi tasavvurlarimiz notoʻgʻrimi? Kopernik prinsipi shubha ostida qoldiKoinot haqidagi tasavvurlarimiz notoʻgʻrimi? Kopernik prinsipi shubha ostida qoldiBugun, 10:24Sunʼiy intellekt Linux yadrosida 15 yildan beri yashiringan xavfli zaiflikni aniqladiSunʼiy intellekt Linux yadrosida 15 yildan beri yashiringan xavfli zaiflikni aniqladiBugun, 07:51Sunʼiy intellekt poygasi: Texnologik gigantlarning qarzi 350 milliard dollarga yetdiSunʼiy intellekt poygasi: Texnologik gigantlarning qarzi 350 milliard dollarga yetdiBugun, 06:54AMD kompaniyasi 11 ta yangi Ryzen protsessorini taqdim etdi: Zen 5 arxitekturasi qayerda?AMD kompaniyasi 11 ta yangi Ryzen protsessorini taqdim etdi: Zen 5 arxitekturasi qayerda?Bugun, 05:52Olimlar dengiz bulutlarini yoritish orqali El-Ninyo hodisasini jilovlash yoʻlini topdiOlimlar dengiz bulutlarini yoritish orqali El-Ninyo hodisasini jilovlash yoʻlini topdiBugun, 04:24Neyrotarmoqlar koinotda oltin va platina hosil boʻlish jarayonini modellashtirdiNeyrotarmoqlar koinotda oltin va platina hosil boʻlish jarayonini modellashtirdiBugun, 02:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi