Bangkokdagi mashhur pabda dahshatli yong‘in: Kamida 27 kishi halok bo‘ldi

·0·Dunyo
Bangkokdagi mashhur pabda dahshatli yong‘in: Kamida 27 kishi halok bo‘ldi

Tailand poytaxti Bangkok shahrida joylashgan, mahalliy aholi va ommabop dam olish maskanlaridan biri hisoblangan tungi klubda mudhish fojia yuz berdi. Kuchli alanga va quyuq tutun tufayli o‘nlab insonlar qurbon bo‘ldi va og‘ir jarohatlandi. Zamin.uz hodisa joyidan olingan so‘nggi ma’lumotlarni va dahshatli tafsilotlarni taqdim etadi.

Jarohatlanganlar va qurbonlar statistikasi

Fojia 13 iyul kuni tungi vaqtda Bangkokning mashhur Chatuchak bozori yaqinida joylashgan Rong Beer Na Lat Phrao nomli pabda sodir bo‘lgan. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, qurbonlar va jabrlanganlar soni quyidagicha:

Vaziyat

Ko‘rsatkichlar

Halok bo‘lganlar soni

Kamida 27 kishi

Shifoxonaga yotqizilganlar

63 nafar

Og‘ir ahvoldagi bemorlar

22 nafar

Portlash ovozi va quyuq tutun: Olov qanday boshlandi?

Yong‘in vaqtida bino ichida aniq qancha odam bo‘lgani hozircha noma’lum, biroq maskan 300 nafardan ortiq mijozni qabul qilish quvvatiga ega bo‘lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda odamlarning kuchli vahima ichida qochishga urinayotgani, eshiklardan esa dahshatli alanga otilib chiqayotgani aks etgan.

Pabda chiqish qilgan musiqachilardan biri baxtsiz hodisaning ilk soniyalarini shunday ta’riflaydi:

"Sahna yaqinidagi avtomatik elektr o‘chirgichdan tutun chiqayotganini ko‘rdim. Ko‘p o‘tmay butun binoda chiroqlar o‘chdi, shundan so‘ng kuchli portlashga o‘xshash ovoz eshitildi va ichkarini soniyalar ichida quyuq tutun qopladi".

Evakuatsiya yo‘llari berkitilganmidi?

Bangkok gubernatoratori Chadchart Sittipuntning ta’kidlashicha, olov juda tez tarqalgan va qisqa fursatda shiftgacha yetib borgan. Dastlabki ekspertiza xulosalariga ko‘ra, odamlarning aksariyati kuyishdan emas, balki tutundan zaharlanish oqibatida halok bo‘lishgan.

Tergovchilarni shubhaga solayotgan eng asosiy jihat — ayrim jasadlarning aynan yong‘in chiqish eshigi oldida topilgani bo‘ldi. Binoda to‘rtta favqulodda chiqish eshigi mavjud bo‘lishiga qaramay, odamlar tirik qolmagan. Bu esa evakuatsiya yo‘li qandaydir to‘siq bilan berkitib qo‘yilgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Tergov harakatlari boshlandi

Hozirda mahalliy politsiya va qutqaruv xizmatlari voqea joyida surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda. Mutaxassislar fojiaga elektr tizimidagi nosozlik yoki muassasa rahbariyati tomonidan yong‘in xavfsizligi talablariga rioya etilmagani sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini tekshirishmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropadagi anomal issiqlik to‘lqini dahshatli oqibatlarga olib keldiYevropadagi anomal issiqlik to‘lqini dahshatli oqibatlarga olib keldiBugun, 10:58Ho‘rmuz bo‘g‘ozida yangi urush ostonasi: AQSH Eronga havo zarbalari berdiHo‘rmuz bo‘g‘ozida yangi urush ostonasi: AQSH Eronga havo zarbalari berdiBugun, 10:51Otasi poyezdda, qizaloq esa perronda yolg‘iz qolib ketdiOtasi poyezdda, qizaloq esa perronda yolg‘iz qolib ketdiBugun, 10:11Xomanaiy AQSH va Isroilni yangi bayonot bilan ogohlantirdiXomanaiy AQSH va Isroilni yangi bayonot bilan ogohlantirdiBugun, 08:55Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?Bugun, 08:43Bir soniyalik xato: mashg‘ulot vaqtida pulemyot yo‘riqchi tomon burilib o‘q uzdi ( video)Bir soniyalik xato: mashg‘ulot vaqtida pulemyot yo‘riqchi tomon burilib o‘q uzdi ( video)Bugun, 08:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi