Bangkokdagi mashhur pabda dahshatli yong‘in: Kamida 27 kishi halok bo‘ldi
Tailand poytaxti Bangkok shahrida joylashgan, mahalliy aholi va ommabop dam olish maskanlaridan biri hisoblangan tungi klubda mudhish fojia yuz berdi. Kuchli alanga va quyuq tutun tufayli o‘nlab insonlar qurbon bo‘ldi va og‘ir jarohatlandi. Zamin.uz hodisa joyidan olingan so‘nggi ma’lumotlarni va dahshatli tafsilotlarni taqdim etadi.
Jarohatlanganlar va qurbonlar statistikasi
Fojia 13 iyul kuni tungi vaqtda Bangkokning mashhur Chatuchak bozori yaqinida joylashgan Rong Beer Na Lat Phrao nomli pabda sodir bo‘lgan. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, qurbonlar va jabrlanganlar soni quyidagicha:
Vaziyat
Ko‘rsatkichlar
Halok bo‘lganlar soni
Kamida 27 kishi
Shifoxonaga yotqizilganlar
63 nafar
Og‘ir ahvoldagi bemorlar
22 nafar
Portlash ovozi va quyuq tutun: Olov qanday boshlandi?
Yong‘in vaqtida bino ichida aniq qancha odam bo‘lgani hozircha noma’lum, biroq maskan 300 nafardan ortiq mijozni qabul qilish quvvatiga ega bo‘lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda odamlarning kuchli vahima ichida qochishga urinayotgani, eshiklardan esa dahshatli alanga otilib chiqayotgani aks etgan.
Pabda chiqish qilgan musiqachilardan biri baxtsiz hodisaning ilk soniyalarini shunday ta’riflaydi:
"Sahna yaqinidagi avtomatik elektr o‘chirgichdan tutun chiqayotganini ko‘rdim. Ko‘p o‘tmay butun binoda chiroqlar o‘chdi, shundan so‘ng kuchli portlashga o‘xshash ovoz eshitildi va ichkarini soniyalar ichida quyuq tutun qopladi".
Evakuatsiya yo‘llari berkitilganmidi?
Bangkok gubernatoratori Chadchart Sittipuntning ta’kidlashicha, olov juda tez tarqalgan va qisqa fursatda shiftgacha yetib borgan. Dastlabki ekspertiza xulosalariga ko‘ra, odamlarning aksariyati kuyishdan emas, balki tutundan zaharlanish oqibatida halok bo‘lishgan.
Tergovchilarni shubhaga solayotgan eng asosiy jihat — ayrim jasadlarning aynan yong‘in chiqish eshigi oldida topilgani bo‘ldi. Binoda to‘rtta favqulodda chiqish eshigi mavjud bo‘lishiga qaramay, odamlar tirik qolmagan. Bu esa evakuatsiya yo‘li qandaydir to‘siq bilan berkitib qo‘yilgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.
Tergov harakatlari boshlandi
Hozirda mahalliy politsiya va qutqaruv xizmatlari voqea joyida surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda. Mutaxassislar fojiaga elektr tizimidagi nosozlik yoki muassasa rahbariyati tomonidan yong‘in xavfsizligi talablariga rioya etilmagani sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini tekshirishmoqda.
…