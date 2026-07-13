Hindistonda bir kunlik milliy motam e’lon qilindi

·103·Dunyo
Hindistonda bir kunlik milliy motam e’lon qilindi

Hindiston hukumati Qatar amirining otasi, mamlakatning sobiq rahbari Shayx Hamad bin Xalifa Ol Soniyning vafoti munosabati bilan 13 iyul kunini bir kunlik milliy motam kuni deb e’lon qildi.

Bu haqda TASS ma’lum qildi.

Rasmiy qarorga ko‘ra, motam kuni davomida mamlakatdagi barcha davlat binolarida Hindiston bayrog‘i yarim ustunga tushiriladi. Shuningdek, shu kuni rejalashtirilgan barcha rasmiy ko‘ngilochar tadbirlar ham bekor qilingan.

Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi ta’ziya bildirib, marhumni Hindistonning yaqin do‘sti va uzoqni ko‘ra oladigan yetakchi sifatida e’tirof etdi. U Shayx Hamad bin Xalifa Ol Soniyning mintaqa taraqqiyoti hamda ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashdagi xizmatlarini alohida ta’kidladi.

Avvalroq Qatar amiri devoni Shayx Hamad bin Xalifa Ol Soniyning 74 yoshida vafot etganini ma’lum qilgandi. U 1995–2013 yillar davomida Qatarni boshqargan, 2013 yil iyun oyida esa taxtni ixtiyoriy ravishda o‘g‘li — amaldagi amir Shayx Tamim bin Hamad Ol Soniyga topshirgan. Shundan so‘ng u rasman “Amirning otasi” unvonini olgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bangkokdagi mashhur pabda dahshatli yong‘in: Kamida 27 kishi halok bo‘ldiBangkokdagi mashhur pabda dahshatli yong‘in: Kamida 27 kishi halok bo‘ldiBugun, 11:02Yevropadagi anomal issiqlik to‘lqini dahshatli oqibatlarga olib keldiYevropadagi anomal issiqlik to‘lqini dahshatli oqibatlarga olib keldiBugun, 10:58Ho‘rmuz bo‘g‘ozida yangi urush ostonasi: AQSH Eronga havo zarbalari berdiHo‘rmuz bo‘g‘ozida yangi urush ostonasi: AQSH Eronga havo zarbalari berdiBugun, 10:51Otasi poyezdda, qizaloq esa perronda yolg‘iz qolib ketdiOtasi poyezdda, qizaloq esa perronda yolg‘iz qolib ketdiBugun, 10:11Xomanaiy AQSH va Isroilni yangi bayonot bilan ogohlantirdiXomanaiy AQSH va Isroilni yangi bayonot bilan ogohlantirdiBugun, 08:55Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?Bugun, 08:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi