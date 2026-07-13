Muhammad Saloh Turkiyaga yo‘l oladimi? «Beshiktosh» varianti ochildi

·0·Sport
Muhammad Saloh Turkiyaga yo‘l oladimi? «Beshiktosh» varianti ochildi

Muhammad Salohning “Liverpul”dan ketganidan keyingi kelajagi atrofida yangi intriga paydo bo‘ldi. Xabarlarga ko‘ra, misrlik yulduz faoliyatini Turkiya Superligasida davom ettirishi mumkin va uning nomi Istanbulning “Beshiktosh” klubi bilan bog‘lanmoqda.

Saloh uchun yangi yo‘nalish paydo bo‘ldi

Jurnalist Kaya Temel ma’lumotiga ko‘ra, 34 yoshli Muhammad Saloh “Beshiktosh” safiga o‘tishi mumkin.

Ayni paytda futbolchining agenti Turkiyada bo‘lib, ehtimoliy transfer yuzasidan muzokaralar o‘tkazishi kutilmoqda.

Hozircha bu transfer rasman tasdiqlangani yo‘q. Ammo Salohning erkin agent maqomiga yaqinlashgani va “Liverpul”dagi uzoq bosqichi yakunlangani uning atrofidagi qiziqishni yanada kuchaytirmoqda.

“Beshiktosh” uchun bu qanday transfer bo‘ladi?

Agar “Beshiktosh” Salohni o‘z safiga qo‘sha olsa, bu Turkiya futbolidagi eng shov-shuvli kelishuvlardan biriga aylanishi mumkin.

Saloh faqat nom uchun kerak bo‘ladigan yulduz emas. U hali ham hujumda tezlik, tajriba, individual mahorat va katta o‘yinlar ruhini olib kira oladigan futbolchi.

Bunday transfer “Beshiktosh”ga nafaqat maydonda, balki marketing, muxlislar e’tibori va xalqaro imij jihatidan ham katta turtki berishi mumkin.

“Liverpul”dagi davr yakunlandi

Ma’lumot o‘rnida, Saloh 2025/2026 yilgi mavsum yakunlanganidan keyin “Liverpul”ni tark etdi.

O‘tgan mavsum u mersisaydliklar safida 41 ta uchrashuvda maydonga tushib, 12 ta gol urdi va 10 ta golli uzatma amalga oshirdi.

Bu raqamlar uning avvalgi super mavsumlari bilan solishtirganda pastroq ko‘rinishi mumkin. Lekin 34 yoshli futbolchi uchun hamon ikki xonali gol va assist ko‘rsatkichi — jiddiy daraja. Oddiy qilib aytganda, “rejim pastladi” deyish mumkin, lekin “o‘yin tugadi” deyishga hali erta.

Nega aynan Turkiya?

Turkiya Superligasi so‘nggi yillarda katta nomlarni jalb qilishda faol harakat qilmoqda. Istanbul klublari tajribali yulduzlar orqali ham natija, ham global e’tibor qozonishga urinmoqda.

Saloh kabi futbolchining kelishi esa ligaga butunlay boshqa darajadagi qiziqish olib keladi.

Bu yerda asosiy masala — moliyaviy shartlar, futbolchining sport ambitsiyasi va uning keyingi bosqichda qanday loyihani tanlashida bo‘ladi.

Salohning qarori hammani qiziqtirmoqda

Muhammad Saloh “Liverpul”dagi faoliyati davomida klub afsonasiga aylandi. Endi esa u karyerasining yangi sahifasini qayerda ochishi katta savol bo‘lib turibdi.

“Beshiktosh” varianti hozircha rasmiy transfer emas, ammo bu xabarning o‘ziyoq futbol bozorida qizg‘in muhokamaga sabab bo‘ldi.

Endi asosiy savol shunda: Saloh Yevropa futbolida yana bir katta chaqiriqni qabul qiladimi yoki faoliyatining keyingi bosqichi uchun boshqa yo‘lni tanlaydimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldiAbduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:02JCH-2026. Fransiya — Ispaniya yarimfinal bahsida kim hakamlik qiladi?JCH-2026. Fransiya — Ispaniya yarimfinal bahsida kim hakamlik qiladi?Bugun, 10:46Makgregor shokda: Holloueyga mag‘lubiyatdan so‘ng ilk so‘zlarMakgregor shokda: Holloueyga mag‘lubiyatdan so‘ng ilk so‘zlarBugun, 10:43Olise «Bavariya»dan uchrashuv so‘radi: katta qaror yaqinmi?Olise «Bavariya»dan uchrashuv so‘radi: katta qaror yaqinmi?Bugun, 10:40Bilich yana Xorvatiyaga qaytmoqda: yangi davr boshlanadimi?Bilich yana Xorvatiyaga qaytmoqda: yangi davr boshlanadimi?Bugun, 10:34Peres davrida «Real Madrid»da eng ko‘p g‘alaba qozongan murabbiylarPeres davrida «Real Madrid»da eng ko‘p g‘alaba qozongan murabbiylarBugun, 09:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi