Muhammad Saloh Turkiyaga yo‘l oladimi? «Beshiktosh» varianti ochildi
Muhammad Salohning “Liverpul”dan ketganidan keyingi kelajagi atrofida yangi intriga paydo bo‘ldi. Xabarlarga ko‘ra, misrlik yulduz faoliyatini Turkiya Superligasida davom ettirishi mumkin va uning nomi Istanbulning “Beshiktosh” klubi bilan bog‘lanmoqda.
Saloh uchun yangi yo‘nalish paydo bo‘ldi
Jurnalist Kaya Temel ma’lumotiga ko‘ra, 34 yoshli Muhammad Saloh “Beshiktosh” safiga o‘tishi mumkin.
Ayni paytda futbolchining agenti Turkiyada bo‘lib, ehtimoliy transfer yuzasidan muzokaralar o‘tkazishi kutilmoqda.
Hozircha bu transfer rasman tasdiqlangani yo‘q. Ammo Salohning erkin agent maqomiga yaqinlashgani va “Liverpul”dagi uzoq bosqichi yakunlangani uning atrofidagi qiziqishni yanada kuchaytirmoqda.
“Beshiktosh” uchun bu qanday transfer bo‘ladi?
Agar “Beshiktosh” Salohni o‘z safiga qo‘sha olsa, bu Turkiya futbolidagi eng shov-shuvli kelishuvlardan biriga aylanishi mumkin.
Saloh faqat nom uchun kerak bo‘ladigan yulduz emas. U hali ham hujumda tezlik, tajriba, individual mahorat va katta o‘yinlar ruhini olib kira oladigan futbolchi.
Bunday transfer “Beshiktosh”ga nafaqat maydonda, balki marketing, muxlislar e’tibori va xalqaro imij jihatidan ham katta turtki berishi mumkin.
“Liverpul”dagi davr yakunlandi
Ma’lumot o‘rnida, Saloh 2025/2026 yilgi mavsum yakunlanganidan keyin “Liverpul”ni tark etdi.
O‘tgan mavsum u mersisaydliklar safida 41 ta uchrashuvda maydonga tushib, 12 ta gol urdi va 10 ta golli uzatma amalga oshirdi.
Bu raqamlar uning avvalgi super mavsumlari bilan solishtirganda pastroq ko‘rinishi mumkin. Lekin 34 yoshli futbolchi uchun hamon ikki xonali gol va assist ko‘rsatkichi — jiddiy daraja. Oddiy qilib aytganda, “rejim pastladi” deyish mumkin, lekin “o‘yin tugadi” deyishga hali erta.
Nega aynan Turkiya?
Turkiya Superligasi so‘nggi yillarda katta nomlarni jalb qilishda faol harakat qilmoqda. Istanbul klublari tajribali yulduzlar orqali ham natija, ham global e’tibor qozonishga urinmoqda.
Saloh kabi futbolchining kelishi esa ligaga butunlay boshqa darajadagi qiziqish olib keladi.
Bu yerda asosiy masala — moliyaviy shartlar, futbolchining sport ambitsiyasi va uning keyingi bosqichda qanday loyihani tanlashida bo‘ladi.
Salohning qarori hammani qiziqtirmoqda
Muhammad Saloh “Liverpul”dagi faoliyati davomida klub afsonasiga aylandi. Endi esa u karyerasining yangi sahifasini qayerda ochishi katta savol bo‘lib turibdi.
“Beshiktosh” varianti hozircha rasmiy transfer emas, ammo bu xabarning o‘ziyoq futbol bozorida qizg‘in muhokamaga sabab bo‘ldi.
Endi asosiy savol shunda: Saloh Yevropa futbolida yana bir katta chaqiriqni qabul qiladimi yoki faoliyatining keyingi bosqichi uchun boshqa yo‘lni tanlaydimi?
…