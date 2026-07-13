Makgregor shokda: Holloueyga mag‘lubiyatdan so‘ng ilk so‘zlar

·0·Sport
Makgregor shokda: Holloueyga mag‘lubiyatdan so‘ng ilk so‘zlar

UFC sobiq chempioni Konor Makgregor oktagonga katta qaytishini g‘alaba bilan boshlamoqchi edi. Ammo Maks Holloueyga qarshi jang ilk daqiqadayoq kutilmagan ssenariyga burildi: irlandiyalik sportchi tizzasidan jarohat olib, texnik nokaut orqali mag‘lub bo‘ldi.

“Nima bo‘lganiga hali ham ishona olmayapman”

Makgregor jangdan keyingi bayonotida bu natija uni qattiq hayratga solganini yashirmadi. Uning ta’kidlashicha, jangga tayyorgarlik darajasi yaxshi bo‘lgan va u o‘zini formada his qilgan.

“Men bu jangga shunchalik yaxshi tayyorlangan edimki, nima bo‘lganiga hali ham ishona olmayapman. Meni formada emas deganlarning gaplari — mutlaqo safsata”, — dedi Konor.

Irlandiyalik jangchi oktagonga xotirjam, tayyor va o‘ziga ishongan holda chiqqanini aytdi. Ammo ilk soniyalardagi jarohat rejani butunlay o‘zgartirib yubordi.

Hammasi bir lahzada o‘zgardi

Makgregor Holloueyga qarshi jangning boshida tizzasidan jarohat oldi. Shu sabab hakam bahsni to‘xtatdi va g‘alaba texnik nokaut orqali Maks Holloueyga berildi.

Bu holat muxlislar uchun ham, Makgregorning o‘zi uchun ham og‘ir zarba bo‘ldi. Chunki ko‘pchilik uning qaytishini uzoq kutgan, jang esa haqiqiy to‘qnashuvga aylanishidan oldin tugab qoldi.

Sportda eng achinarlisi ham shu: ba’zan yillar davomida kutilgan kambek bir necha soniyada “loading…” holatida qolib ketadi.

Konor tanqidlarga javob berdi

Jangdan keyin Makgregorning tayyorgarligi, jismoniy holati va kelajagi haqida turli fikrlar bildirildi. Ammo u bu gaplarni rad etdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, muammo tayyorgarlikda emas, kutilmagan jarohatda bo‘lgan.

“Men xotirjam, tayyor va o‘zimga ishongan holda jangga chiqqandim. Yuz bergan voqeadan qattiq hayratdaman”, — deb yozdi Makgregor.

Bu bayonot orqali Konor muxlislarga asosiy signalni berdi: u bu mag‘lubiyatni faoliyatining yakuni sifatida qabul qilmayapti.

“Men albatta qaytaman”

Makgregor o‘z bayonotida taslim bo‘lmasligini ham alohida ta’kidladi. U jarohatdan keyin tiklanib, yana oktagonga qaytish niyatida ekanini bildirdi.

“Lekin men taslim bo‘lmayman. Bu sinovdan o‘taman va o‘zimni yo‘qotib qo‘ymayman. Men albatta qaytaman”, — dedi u.

Bu so‘zlar Konorning odatdagi jangovar ruhini eslatadi. Ammo endi masala faqat xarakterda emas — tiklanish jarayoni, yosh, raqobat va UFCdagi kelajak rejalari ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Hollouey g‘alaba qozondi, ammo savollar qoldi

Maks Hollouey rasman g‘alaba qozondi. Biroq jang to‘liq davom etmagani uchun bu natija atrofida muhokamalar uzoq davom etishi mumkin.

Muxlislar uchun asosiy savollar hali ochiq: agar jarohat bo‘lmaganida jang qanday kechardi? Makgregor haqiqatan ham yaxshi formada edimi? U yana yuqori darajada qaytishi mumkinmi?

Javoblar esa Konorning tiklanish jarayoni va keyingi qaroriga bog‘liq bo‘ladi.

Makgregor uchun eng og‘ir sinov boshlandi

Konor Makgregor faoliyati davomida katta g‘alabalarni ham, og‘ir mag‘lubiyatlarni ham ko‘rgan. Ammo bu safargi holat boshqacha: u oktagonda o‘zini ko‘rsatishga ulgurmasdan jarohat sabab to‘xtab qoldi.

Endi uning oldida yana bir katta sinov turibdi — tanasini tiklash, ruhan sinmaslik va muxlislarga va’da qilgan qaytishini amalga oshirish.

Konor “men albatta qaytaman” dedi. Endi butun savol shunda: bu qaytish yana bir katta shou bo‘ladimi yoki UFCdagi so‘nggi urinishlardan biriga aylanadimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olise «Bavariya»dan uchrashuv so‘radi: katta qaror yaqinmi?Olise «Bavariya»dan uchrashuv so‘radi: katta qaror yaqinmi?Bugun, 10:40Bilich yana Xorvatiyaga qaytmoqda: yangi davr boshlanadimi?Bilich yana Xorvatiyaga qaytmoqda: yangi davr boshlanadimi?Bugun, 10:34Peres davrida «Real Madrid»da eng ko‘p g‘alaba qozongan murabbiylarPeres davrida «Real Madrid»da eng ko‘p g‘alaba qozongan murabbiylarBugun, 09:57Ibrahima Konate Lamine Yamalning gaplariga javob qaytardi: «Biz hech kimdan qoʻrqmaymiz»Ibrahima Konate Lamine Yamalning gaplariga javob qaytardi: «Biz hech kimdan qoʻrqmaymiz»Bugun, 02:54Real Madrid va Vinicius Junior oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiReal Madrid va Vinicius Junior oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiBugun, 02:36Jud Bellingem Jahon chempionatida Maradona rekordini takrorladi: Morgan Rogers tanqidlarga javob berdiJud Bellingem Jahon chempionatida Maradona rekordini takrorladi: Morgan Rogers tanqidlarga javob berdiBugun, 02:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi