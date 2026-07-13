Makgregor shokda: Holloueyga mag‘lubiyatdan so‘ng ilk so‘zlar
UFC sobiq chempioni Konor Makgregor oktagonga katta qaytishini g‘alaba bilan boshlamoqchi edi. Ammo Maks Holloueyga qarshi jang ilk daqiqadayoq kutilmagan ssenariyga burildi: irlandiyalik sportchi tizzasidan jarohat olib, texnik nokaut orqali mag‘lub bo‘ldi.
“Nima bo‘lganiga hali ham ishona olmayapman”
Makgregor jangdan keyingi bayonotida bu natija uni qattiq hayratga solganini yashirmadi. Uning ta’kidlashicha, jangga tayyorgarlik darajasi yaxshi bo‘lgan va u o‘zini formada his qilgan.
“Men bu jangga shunchalik yaxshi tayyorlangan edimki, nima bo‘lganiga hali ham ishona olmayapman. Meni formada emas deganlarning gaplari — mutlaqo safsata”, — dedi Konor.
Irlandiyalik jangchi oktagonga xotirjam, tayyor va o‘ziga ishongan holda chiqqanini aytdi. Ammo ilk soniyalardagi jarohat rejani butunlay o‘zgartirib yubordi.
Hammasi bir lahzada o‘zgardi
Makgregor Holloueyga qarshi jangning boshida tizzasidan jarohat oldi. Shu sabab hakam bahsni to‘xtatdi va g‘alaba texnik nokaut orqali Maks Holloueyga berildi.
Bu holat muxlislar uchun ham, Makgregorning o‘zi uchun ham og‘ir zarba bo‘ldi. Chunki ko‘pchilik uning qaytishini uzoq kutgan, jang esa haqiqiy to‘qnashuvga aylanishidan oldin tugab qoldi.
Sportda eng achinarlisi ham shu: ba’zan yillar davomida kutilgan kambek bir necha soniyada “loading…” holatida qolib ketadi.
Konor tanqidlarga javob berdi
Jangdan keyin Makgregorning tayyorgarligi, jismoniy holati va kelajagi haqida turli fikrlar bildirildi. Ammo u bu gaplarni rad etdi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, muammo tayyorgarlikda emas, kutilmagan jarohatda bo‘lgan.
“Men xotirjam, tayyor va o‘zimga ishongan holda jangga chiqqandim. Yuz bergan voqeadan qattiq hayratdaman”, — deb yozdi Makgregor.
Bu bayonot orqali Konor muxlislarga asosiy signalni berdi: u bu mag‘lubiyatni faoliyatining yakuni sifatida qabul qilmayapti.
“Men albatta qaytaman”
Makgregor o‘z bayonotida taslim bo‘lmasligini ham alohida ta’kidladi. U jarohatdan keyin tiklanib, yana oktagonga qaytish niyatida ekanini bildirdi.
“Lekin men taslim bo‘lmayman. Bu sinovdan o‘taman va o‘zimni yo‘qotib qo‘ymayman. Men albatta qaytaman”, — dedi u.
Bu so‘zlar Konorning odatdagi jangovar ruhini eslatadi. Ammo endi masala faqat xarakterda emas — tiklanish jarayoni, yosh, raqobat va UFCdagi kelajak rejalari ham muhim ahamiyat kasb etadi.
Hollouey g‘alaba qozondi, ammo savollar qoldi
Maks Hollouey rasman g‘alaba qozondi. Biroq jang to‘liq davom etmagani uchun bu natija atrofida muhokamalar uzoq davom etishi mumkin.
Muxlislar uchun asosiy savollar hali ochiq: agar jarohat bo‘lmaganida jang qanday kechardi? Makgregor haqiqatan ham yaxshi formada edimi? U yana yuqori darajada qaytishi mumkinmi?
Javoblar esa Konorning tiklanish jarayoni va keyingi qaroriga bog‘liq bo‘ladi.
Makgregor uchun eng og‘ir sinov boshlandi
Konor Makgregor faoliyati davomida katta g‘alabalarni ham, og‘ir mag‘lubiyatlarni ham ko‘rgan. Ammo bu safargi holat boshqacha: u oktagonda o‘zini ko‘rsatishga ulgurmasdan jarohat sabab to‘xtab qoldi.
Endi uning oldida yana bir katta sinov turibdi — tanasini tiklash, ruhan sinmaslik va muxlislarga va’da qilgan qaytishini amalga oshirish.
Konor “men albatta qaytaman” dedi. Endi butun savol shunda: bu qaytish yana bir katta shou bo‘ladimi yoki UFCdagi so‘nggi urinishlardan biriga aylanadimi?
…