Toshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildi

·43·O‘zbekiston
Toshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildi

Toshkent va Bekobod o‘rtasidagi qatnov endi ancha qulayroq bo‘lishi kutilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi elektropoyezdda Bekobod shahriga tashrif buyurib, ushbu yo‘nalishda amalga oshirilgan ishlar va yangi transport xizmati bilan tanishdi.

Prezident yangi elektropoyezdda Bekobodga bordi

Davlat rahbari Toshkentdan Bekobod shahriga yangi elektropoyezdda tashrif buyurdi. Bekobod temiryo‘l vokzalida prezidentga mazkur yo‘nalishda bajarilgan ishlar, yangi qatnov imkoniyatlari va yo‘lovchilar uchun yaratilgan sharoitlar haqida axborot berildi.

Mazkur loyiha prezidentning 2025 yil 27 dekabrda qabul qilingan “2030 yilga qadar temir yo‘l transportida mahalliy yo‘nalishlarda yo‘lovchi tashish ko‘rsatkichlarini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori ijrosi doirasida amalga oshirilgan.

Bu tashabbus mahalliy yo‘nalishlarda temir yo‘l transportini yanada qulay, tezkor va zamonaviy qilishga qaratilgan.

Toshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildi

192 kilometrlik yo‘nalishda 6 vagonli poyezd

“Toshkent – Bekobod” temiryo‘l yo‘nalishining uzunligi 192 kilometrni tashkil etadi. Ushbu yo‘nalishda olti vagondan iborat zamonaviy elektropoyezd harakatlanadi.

Poyezd 586 nafar yo‘lovchiga mo‘ljallangan. U soatiga 120 kilometrgacha tezlikda harakatlanish imkoniyatiga ega.

Ko‘rsatkich

Ma’lumot

Yo‘nalish

Toshkent – Bekobod

Masofa

192 kilometr

Vagonlar soni

6 ta

Yo‘lovchi sig‘imi

586 nafar

Maksimal tezlik

120 km/soatgacha

Bu raqamlar oddiy transport yangiligi emas. Gap har kuni ish, o‘qish yoki boshqa zarurat bilan ikki shahar o‘rtasida qatnaydigan minglab fuqarolar uchun vaqt, qulaylik va barqaror harakat haqida ketmoqda.

Toshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildi

Yo‘lovchilar uchun qanday sharoitlar bor?

Yangi elektropoyezd zamonaviy talablar asosida jihozlangan. Vagonlarda yo‘lovchilar uchun qulaylik yaratishga alohida e’tibor qaratilgan.

Poyezdda konditsioner va isitish tizimlari, yumshoq o‘rindiqlar, USB quvvatlash nuqtalari, Wi-Fi tarmog‘i, elektron axborot tablolari va videokuzatuv tizimlari mavjud.

Shuningdek, nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun maxsus ko‘targichlar, velosipedlar uchun esa alohida joylar tashkil etilgan.

Ya’ni bu yerda faqat “yangi poyezd qo‘yildi” degan gap emas. Format o‘zgaryapti: yo‘lovchi yo‘lda telefon quvvatlaydi, internetdan foydalanadi, ma’lumotni tablodan ko‘radi va yo‘lni nisbatan xotirjam o‘tkazadi. Zamonaviy transportda kerak bo‘ladigan bazaviy qulayliklar — “bor-yo‘q” emas, “standart”ga aylanyapti.

Kimlar uchun eng katta yengillik bo‘ladi?

Yangi qatnov, ayniqsa, har kuni Toshkent va Bekobod o‘rtasida ish yoki o‘qish maqsadida harakatlanadigan fuqarolar uchun muhim ahamiyatga ega.

Bunday yo‘nalishlarda transportning barqarorligi juda katta rol o‘ynaydi. Avtomobil yo‘lidagi tirbandlik, yo‘l xarajatlari va vaqt yo‘qotish kabi muammolar fonida elektropoyezd ko‘pchilik uchun qulayroq muqobilga aylanishi mumkin.

Bu, ayniqsa, talabalar, ishchilar, tadbirkorlar va har kuni ikki hudud o‘rtasida qatnaydigan oilalar uchun sezilarli yengillik beradi.

Toshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildi

Ekologik toza va yo‘l yuklamasini kamaytiradigan transport

Yangi elektropoyezdning yo‘lga qo‘yilishi avtomobil yo‘llaridagi transport yuklamasini kamaytirishga ham xizmat qilishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, elektr transporti ulushining oshishi ekologik jihatdan ham muhim. Chunki temir yo‘l orqali ko‘proq yo‘lovchini tashish shaxsiy avtomobillar va boshqa transport vositalariga tushadigan bosimni kamaytiradi.

Bu shaharlar o‘rtasidagi qatnov madaniyatini ham o‘zgartirishi mumkin: kamroq tirbandlik, kamroq charchoq, ko‘proq aniq grafik va qulay harakat.

Prezident mutasaddilarga topshiriqlar berdi

Tashrif chog‘ida davlat rahbari temir yo‘l infratuzilmasini yanada rivojlantirish, yo‘lovchilar uchun sharoitlarni yaxshilash, temiryo‘l tarmoqlarini elektrlashtirish bo‘yicha mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berdi.

Shuningdek, vokzallar va ularga tutash hududlarni obodonlashtirish, xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish hamda yo‘lovchilar harakatini samarali tashkil etish masalalariga alohida e’tibor qaratildi.

Toshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildi

Bu esa yangi elektropoyezd faqat bitta yo‘nalish bilan cheklanmasligi, kelgusida mahalliy temir yo‘l qatnovlari bosqichma-bosqich yangilanishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Toshkent–Bekobod qatnovida yangi bosqich

Toshkent va Bekobod o‘rtasida yangi elektropoyezdning yo‘lga qo‘yilishi transport tizimi uchun navbatdagi muhim qadam bo‘ldi. Endi asosiy masala — ushbu xizmatning doimiy, qulay va sifatli ishlashini ta’minlashda.

Agar qatnovlar barqaror tashkil etilsa, bu yo‘nalish nafaqat Bekobod aholisi, balki Toshkent viloyatining boshqa hududlari uchun ham yangi imkoniyatlar ochishi mumkin.

Sizningcha, bunday zamonaviy elektropoyezdlar qaysi yo‘nalishlarga ham qo‘yilishi kerak?

Шавкат МирзиёевToshkentBekobod
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent metrosida yangilik: yana uchta zamonaviy poyezd qo‘shildiToshkent metrosida yangilik: yana uchta zamonaviy poyezd qo‘shildiBugun, 12:05Hafta oxirigacha jazirama kuchayadi: +44 daraja kutilmoqdaHafta oxirigacha jazirama kuchayadi: +44 daraja kutilmoqdaBugun, 11:5013–17 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkin13–17 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkinBugun, 11:26O‘zbekistonda energetika tizimi kuchaytirilgan rejimga o‘tkazildiO‘zbekistonda energetika tizimi kuchaytirilgan rejimga o‘tkazildiBugun, 11:19Endi O‘zbekistonda 10 mindan ortiq maktab Canva platformasidan bepul foydalana oladiEndi O‘zbekistonda 10 mindan ortiq maktab Canva platformasidan bepul foydalana oladiBugun, 08:13Toshkentdan katta tashabbus: islom merosi uchun yangi alyansToshkentdan katta tashabbus: islom merosi uchun yangi alyansKecha, 23:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?