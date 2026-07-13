Toshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildi
Toshkent va Bekobod o‘rtasidagi qatnov endi ancha qulayroq bo‘lishi kutilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi elektropoyezdda Bekobod shahriga tashrif buyurib, ushbu yo‘nalishda amalga oshirilgan ishlar va yangi transport xizmati bilan tanishdi.
Prezident yangi elektropoyezdda Bekobodga bordi
Davlat rahbari Toshkentdan Bekobod shahriga yangi elektropoyezdda tashrif buyurdi. Bekobod temiryo‘l vokzalida prezidentga mazkur yo‘nalishda bajarilgan ishlar, yangi qatnov imkoniyatlari va yo‘lovchilar uchun yaratilgan sharoitlar haqida axborot berildi.
Mazkur loyiha prezidentning 2025 yil 27 dekabrda qabul qilingan “2030 yilga qadar temir yo‘l transportida mahalliy yo‘nalishlarda yo‘lovchi tashish ko‘rsatkichlarini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori ijrosi doirasida amalga oshirilgan.
Bu tashabbus mahalliy yo‘nalishlarda temir yo‘l transportini yanada qulay, tezkor va zamonaviy qilishga qaratilgan.
192 kilometrlik yo‘nalishda 6 vagonli poyezd
“Toshkent – Bekobod” temiryo‘l yo‘nalishining uzunligi 192 kilometrni tashkil etadi. Ushbu yo‘nalishda olti vagondan iborat zamonaviy elektropoyezd harakatlanadi.
Poyezd 586 nafar yo‘lovchiga mo‘ljallangan. U soatiga 120 kilometrgacha tezlikda harakatlanish imkoniyatiga ega.
Ko‘rsatkich
Ma’lumot
Yo‘nalish
Toshkent – Bekobod
Masofa
192 kilometr
Vagonlar soni
6 ta
Yo‘lovchi sig‘imi
586 nafar
Maksimal tezlik
120 km/soatgacha
Bu raqamlar oddiy transport yangiligi emas. Gap har kuni ish, o‘qish yoki boshqa zarurat bilan ikki shahar o‘rtasida qatnaydigan minglab fuqarolar uchun vaqt, qulaylik va barqaror harakat haqida ketmoqda.
Yo‘lovchilar uchun qanday sharoitlar bor?
Yangi elektropoyezd zamonaviy talablar asosida jihozlangan. Vagonlarda yo‘lovchilar uchun qulaylik yaratishga alohida e’tibor qaratilgan.
Poyezdda konditsioner va isitish tizimlari, yumshoq o‘rindiqlar, USB quvvatlash nuqtalari, Wi-Fi tarmog‘i, elektron axborot tablolari va videokuzatuv tizimlari mavjud.
Shuningdek, nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun maxsus ko‘targichlar, velosipedlar uchun esa alohida joylar tashkil etilgan.
Ya’ni bu yerda faqat “yangi poyezd qo‘yildi” degan gap emas. Format o‘zgaryapti: yo‘lovchi yo‘lda telefon quvvatlaydi, internetdan foydalanadi, ma’lumotni tablodan ko‘radi va yo‘lni nisbatan xotirjam o‘tkazadi. Zamonaviy transportda kerak bo‘ladigan bazaviy qulayliklar — “bor-yo‘q” emas, “standart”ga aylanyapti.
Kimlar uchun eng katta yengillik bo‘ladi?
Yangi qatnov, ayniqsa, har kuni Toshkent va Bekobod o‘rtasida ish yoki o‘qish maqsadida harakatlanadigan fuqarolar uchun muhim ahamiyatga ega.
Bunday yo‘nalishlarda transportning barqarorligi juda katta rol o‘ynaydi. Avtomobil yo‘lidagi tirbandlik, yo‘l xarajatlari va vaqt yo‘qotish kabi muammolar fonida elektropoyezd ko‘pchilik uchun qulayroq muqobilga aylanishi mumkin.
Bu, ayniqsa, talabalar, ishchilar, tadbirkorlar va har kuni ikki hudud o‘rtasida qatnaydigan oilalar uchun sezilarli yengillik beradi.
Ekologik toza va yo‘l yuklamasini kamaytiradigan transport
Yangi elektropoyezdning yo‘lga qo‘yilishi avtomobil yo‘llaridagi transport yuklamasini kamaytirishga ham xizmat qilishi kutilmoqda.
Shu bilan birga, elektr transporti ulushining oshishi ekologik jihatdan ham muhim. Chunki temir yo‘l orqali ko‘proq yo‘lovchini tashish shaxsiy avtomobillar va boshqa transport vositalariga tushadigan bosimni kamaytiradi.
Bu shaharlar o‘rtasidagi qatnov madaniyatini ham o‘zgartirishi mumkin: kamroq tirbandlik, kamroq charchoq, ko‘proq aniq grafik va qulay harakat.
Prezident mutasaddilarga topshiriqlar berdi
Tashrif chog‘ida davlat rahbari temir yo‘l infratuzilmasini yanada rivojlantirish, yo‘lovchilar uchun sharoitlarni yaxshilash, temiryo‘l tarmoqlarini elektrlashtirish bo‘yicha mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berdi.
Shuningdek, vokzallar va ularga tutash hududlarni obodonlashtirish, xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish hamda yo‘lovchilar harakatini samarali tashkil etish masalalariga alohida e’tibor qaratildi.
Bu esa yangi elektropoyezd faqat bitta yo‘nalish bilan cheklanmasligi, kelgusida mahalliy temir yo‘l qatnovlari bosqichma-bosqich yangilanishi mumkinligini ko‘rsatadi.
Toshkent–Bekobod qatnovida yangi bosqich
Toshkent va Bekobod o‘rtasida yangi elektropoyezdning yo‘lga qo‘yilishi transport tizimi uchun navbatdagi muhim qadam bo‘ldi. Endi asosiy masala — ushbu xizmatning doimiy, qulay va sifatli ishlashini ta’minlashda.
Agar qatnovlar barqaror tashkil etilsa, bu yo‘nalish nafaqat Bekobod aholisi, balki Toshkent viloyatining boshqa hududlari uchun ham yangi imkoniyatlar ochishi mumkin.
Sizningcha, bunday zamonaviy elektropoyezdlar qaysi yo‘nalishlarga ham qo‘yilishi kerak?
…