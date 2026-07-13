Yevropadagi anomal issiqlik to‘lqini dahshatli oqibatlarga olib keldi

·0·Dunyo
Yevropadagi anomal issiqlik to‘lqini dahshatli oqibatlarga olib keldi

Iyun oyi oxirida Yevropa qit’asini qamrab olgan kuchli issiqlik to‘lqini 10 mingdan ortiq qo‘shimcha o‘lim holatlariga sabab bo‘ldi. Bu haqda Yevropa kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi (ECDC) hamda Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ko‘magida faoliyat yurituvchi EuroMOMO (European Mortality Monitoring) dasturi ma’lumotlariga tayanib, dpa axborot agentligi xabar qildi.

Zamin.uz iqlim anomaliyasi keltirib chiqargan xavotirli raqamlar va eng ko‘p talafot ko‘rgan davlatlar statistikasini taqdim etadi.

Issiqlikning asosiy nishoni — 65 yoshdan katta aholi

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, issiqlik bilan bog‘liq o‘lim holatlarining mutlaq ko‘pchiligi keksalar hissasiga to‘g‘ri kelmoqda. Hisob-kitoblarga muvofiq, qurbonlarning 9 mingdan ortig‘ini aynan 65 yoshdan katta aholi vakillari tashkil etgan.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, favqulodda yuqori harorat inson organizmiga quyidagicha salbiy ta’sir ko‘rsatadi:

  • Nafaqat to‘g‘ridan to‘g‘ri issiq urishiga sabab bo‘ladi;

  • Balki yurak-qon tomir, nafas olish tizimi va boshqa surunkali kasalliklarni keskin og‘irlashtirib yuboradi.

Shu bois keksa yoshdagi insonlar issiq havo ta’siriga eng ko‘p moyil bo‘lgan asosiy xavf guruhi hisoblanadi.

Davlatlar va shaharlar kesimida qo‘shimcha o‘lim holatlari

EuroMOMO mutaxassislari Yevropa bo‘ylab 27 mamlakatning milliy statistika ma’lumotlarini tahlil qilishdi. Iyun oyining so‘nggi haftasida eng yuqori darajadagi qo‘shimcha o‘lim holatlari asosan Fransiya va Belgiyada kuzatilgan. Boshqa alohida tadqiqotlar esa quyidagi aniq raqamlarni ochiqladi:

Hudud / Davlat / Shahar

Qurbonlar soni

Muhim tafsilotlar va tadqiqot manbasi

Germaniya

~5 100 kishi

Robert Kox instituti (RKI) ma’lumoti. Shundan 4 310 nafari aynan 22–28 iyun kunlaridagi eng issiq haftaga to‘g‘ri kelgan. Vafot etganlarning 80 foizdan ortig‘i 75 yoshdan kattalar.

Buyuk Britaniya (Angliya va Uels)

~2 700 kishi

Imperial kolleji, Meteorologiya xizmati va London gigiyena hamda tropik tibbiyot maktabi olimlari tomonidan hisoblab chiqildi.

Yevropaning 12 yirik shahri

~2 300 kishi

Yuqoridagi ilmiy jamoa tahlili. Eng ko‘p o‘lim holatlari Italiyaning Milan, Fransiya poytaxti Parij va Ispaniyaning Barselona shaharlarida qayd etilgan.

Demografik jihat va olimlarning xavotirli xulosasi

Tadqiqotlarda aniqlanishicha, issiqlik bilan bog‘liq o‘limlar ayollar orasida erkaklarga nisbatan ko‘proq uchragan. Biroq olimlar buni ayollar organizmining xususiyati bilan emas, balki yuqori yosh toifalarida (keksalar orasida) umumiy ayollar soni erkaklarga qaraganda tabiiy ravishda ko‘proq ekanligi bilan izohlashmoqda.

Mutaxassislar ogohlantiradi: Iqlim o‘zgarishi oqibatida Yevropada ekstremal issiq to‘lqinlari tobora tez-tez takrorlanmoqda. Shu sababli aholini, ayniqsa keksa yoshdagilarni himoya qilish bo‘yicha profilaktik chora-tadbirlarni zudlik bilan kuchaytirish lozim.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ho‘rmuz bo‘g‘ozida yangi urush ostonasi: AQSH Eronga havo zarbalari berdiHo‘rmuz bo‘g‘ozida yangi urush ostonasi: AQSH Eronga havo zarbalari berdiBugun, 10:51Otasi poyezdda, qizaloq esa perronda yolg‘iz qolib ketdiOtasi poyezdda, qizaloq esa perronda yolg‘iz qolib ketdiBugun, 10:11Xomanaiy AQSH va Isroilni yangi bayonot bilan ogohlantirdiXomanaiy AQSH va Isroilni yangi bayonot bilan ogohlantirdiBugun, 08:55Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?Bugun, 08:43Bir soniyalik xato: mashg‘ulot vaqtida pulemyot yo‘riqchi tomon burilib o‘q uzdi ( video)Bir soniyalik xato: mashg‘ulot vaqtida pulemyot yo‘riqchi tomon burilib o‘q uzdi ( video)Bugun, 08:27Sushi ortidan og‘ir asorat: shifokorlar nimadan ogohlantirmoqda?Sushi ortidan og‘ir asorat: shifokorlar nimadan ogohlantirmoqda?Bugun, 08:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi