Ho‘rmuz bo‘g‘ozida yangi urush ostonasi: AQSH Eronga havo zarbalari berdi

·0·Dunyo
Ho‘rmuz bo‘g‘ozida yangi urush ostonasi: AQSH Eronga havo zarbalari berdi

Yaqin Sharqdagi harbiy-siyosiy vaziyat eng yuqori nuqtasiga chiqdi. AQSH Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) Ho‘rmuz bo‘g‘ozi yaqinida Eron hududidagi obyektlarga yangi havo zarbalari berilganini rasman ma’lum qildi. Vashington ushbu amaliyotni Eronning fuqarolik va tijorat kemalariga tahdid solish imkoniyatlarini cheklash maqsadida amalga oshirganini bildirmoqda.

Mazkur yirik harbiy to‘qnashuv ortidan mintaqada vaziyat keskinlashdi. Zamin.uz voqealarning eng qaynoq tafsilotlarini taqdim etadi.

Eron shaharlarida kuchli portlashlar va qurbonlar

CENTCOM ma’lumotiga ko‘ra, navbatdagi havo hujumlari AQSH prezidenti Donald Trampning bevosita topshirig‘i bilan amalga oshirilgan. Zarbalar Ho‘rmuz bo‘g‘ozi orqali erkin harakatlanayotgan kemalar xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan.

Eron davlat televideniyesi (IRIB) xabariga ko‘ra, quyidagi hududlarda dahshatli portlashlar sodir bo‘lgan:

  • Bandar Abbos port shahrining g‘arbiy qismi;

  • Sirik shahri atrofi;

  • Keshm oroli va bo‘g‘ozga tutash Jask shahri.

Eronning Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IIMK) bergan bayonotga ko‘ra, AQSH hujumi oqibatida Keshm orolida bir kishi halok bo‘lgan, yana ikki kishi og‘ir jarohat olgan.

Bo‘g‘ozni yopish tahdidi: Jahon neft savdosi xavf ostida

Mojaro ortidan IIMK dunyo iqtisodiyotiga zarba berishi mumkin bo‘lgan bayonot bilan chiqdi. Unga ko‘ra, dunyo neft savdosining qariyb 20 foizi o‘tadigan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi «AQSHning mintaqadagi aralashuvi tugamaguncha yopiq qolishi» ma’lum qilindi.

Biroq, AQSH tomoni bu da’voni darhol rad etdi. CENTCOM va prezident Donald Tramp bo‘g‘oz Eron nazoratida emasligini va xalqaro dengiz qatnovi odatdagidek davom etayotganini ta’kidladi.

Eronning qo‘shni davlatlardagi AQSH obyektlariga javob zarbalari

AQSH harbiylari 12 iyul kuni Eron hududidagi qariyb 140 ta harbiy obyektga (jumladan, raketa va dron omborlariga) hujum qilgan edi. Bu AQSHning GFS Galaxy konteyner kemasiga Eron tomonidan qilingan hujumga javobi edi.

Bunga javoban Tehron ham bo‘sh kelmadi. Eron Qatar, Ummon va Iordaniya yo‘nalishidagi AQSH harbiylari foydalanadigan nishonlarga raketa zarbalari berganini e’lon qildi. Hujum ostida qolgan asosiy obyektlar:

  1. Qatardagi «Al-Udeyd» aviabazasi

  2. Ummonning «Dukm» portidagi obyektlar

Shuningdek, Tehron Ho‘rmuz bo‘g‘ozida yana bir kema harakatdan chiqarilganini iddao qilmoqda.

Sulh buzildi: Tramp kelishuvni bekor qildi

Aslida, joriy yilning 17 iyun kuni AQSH va Eron o‘rtasida tinchlik va xavfsiz navigatsiya bo‘yicha kelishuv imzolangan edi. Ammo 25 iyundan boshlab vaziyat qayta keskinlashdi. Tomonlar bir-birini sulhni buzishda ayblamoqda.

Yaqinda bo‘lib o‘tgan NATO sammitida AQSH prezidenti Donald Tramp Eron bilan tuzilgan anglashuv memorandumi amalda o‘z kuchini yo‘qotganini va Eronga nisbatan neft sanksiyalari qayta tiklanganini e’lon qildi. 11 iyul kuni o‘tkazilgan yopiq muzokaralar esa hech qanday natijasiz yakunlangan.

Mojaroning qisqacha xronologiyasi:

Sana

Voqea rivoji

Natija / Holat

17 iyun

AQSH va Eron o‘rtasida sulh imzolandi

Xavfsizlikni tiklash maqsad qilingandi

25 iyun

Eronning tijorat kemalariga hujumlari boshlandi

Sulh shartlari buzildi

8 iyul

Donald Tramp sanksiyalarni qayta tikladi

Kelishuv o‘z kuchini yo‘qotdi

12 iyul

AQSH Eronning 140 ta obyektiga zarba berdi

Raketa va dron omborlari vayron qilindi

Yangi bayonot

Eron Qatar va Ummondagi AQSH bazalarini urdi

Bo‘g‘ozni yopish bilan tahdid qilinmoqda

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Otasi poyezdda, qizaloq esa perronda yolg‘iz qolib ketdiOtasi poyezdda, qizaloq esa perronda yolg‘iz qolib ketdiBugun, 10:11Xomanaiy AQSH va Isroilni yangi bayonot bilan ogohlantirdiXomanaiy AQSH va Isroilni yangi bayonot bilan ogohlantirdiBugun, 08:55Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?Bugun, 08:43Bir soniyalik xato: mashg‘ulot vaqtida pulemyot yo‘riqchi tomon burilib o‘q uzdi ( video)Bir soniyalik xato: mashg‘ulot vaqtida pulemyot yo‘riqchi tomon burilib o‘q uzdi ( video)Bugun, 08:27Sushi ortidan og‘ir asorat: shifokorlar nimadan ogohlantirmoqda?Sushi ortidan og‘ir asorat: shifokorlar nimadan ogohlantirmoqda?Bugun, 08:07Peruda 500 dan ortiq chaqaloqqa Holand ismi qo‘yildiPeruda 500 dan ortiq chaqaloqqa Holand ismi qo‘yildiKecha, 23:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi