Ho‘rmuz bo‘g‘ozida yangi urush ostonasi: AQSH Eronga havo zarbalari berdi
Yaqin Sharqdagi harbiy-siyosiy vaziyat eng yuqori nuqtasiga chiqdi. AQSH Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) Ho‘rmuz bo‘g‘ozi yaqinida Eron hududidagi obyektlarga yangi havo zarbalari berilganini rasman ma’lum qildi. Vashington ushbu amaliyotni Eronning fuqarolik va tijorat kemalariga tahdid solish imkoniyatlarini cheklash maqsadida amalga oshirganini bildirmoqda.
Mazkur yirik harbiy to‘qnashuv ortidan mintaqada vaziyat keskinlashdi. Zamin.uz voqealarning eng qaynoq tafsilotlarini taqdim etadi.
Eron shaharlarida kuchli portlashlar va qurbonlar
CENTCOM ma’lumotiga ko‘ra, navbatdagi havo hujumlari AQSH prezidenti Donald Trampning bevosita topshirig‘i bilan amalga oshirilgan. Zarbalar Ho‘rmuz bo‘g‘ozi orqali erkin harakatlanayotgan kemalar xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan.
Eron davlat televideniyesi (IRIB) xabariga ko‘ra, quyidagi hududlarda dahshatli portlashlar sodir bo‘lgan:
Bandar Abbos port shahrining g‘arbiy qismi;
Sirik shahri atrofi;
Keshm oroli va bo‘g‘ozga tutash Jask shahri.
Eronning Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IIMK) bergan bayonotga ko‘ra, AQSH hujumi oqibatida Keshm orolida bir kishi halok bo‘lgan, yana ikki kishi og‘ir jarohat olgan.
Bo‘g‘ozni yopish tahdidi: Jahon neft savdosi xavf ostida
Mojaro ortidan IIMK dunyo iqtisodiyotiga zarba berishi mumkin bo‘lgan bayonot bilan chiqdi. Unga ko‘ra, dunyo neft savdosining qariyb 20 foizi o‘tadigan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi «AQSHning mintaqadagi aralashuvi tugamaguncha yopiq qolishi» ma’lum qilindi.
Biroq, AQSH tomoni bu da’voni darhol rad etdi. CENTCOM va prezident Donald Tramp bo‘g‘oz Eron nazoratida emasligini va xalqaro dengiz qatnovi odatdagidek davom etayotganini ta’kidladi.
Eronning qo‘shni davlatlardagi AQSH obyektlariga javob zarbalari
AQSH harbiylari 12 iyul kuni Eron hududidagi qariyb 140 ta harbiy obyektga (jumladan, raketa va dron omborlariga) hujum qilgan edi. Bu AQSHning GFS Galaxy konteyner kemasiga Eron tomonidan qilingan hujumga javobi edi.
Bunga javoban Tehron ham bo‘sh kelmadi. Eron Qatar, Ummon va Iordaniya yo‘nalishidagi AQSH harbiylari foydalanadigan nishonlarga raketa zarbalari berganini e’lon qildi. Hujum ostida qolgan asosiy obyektlar:
Qatardagi «Al-Udeyd» aviabazasi
Ummonning «Dukm» portidagi obyektlar
Shuningdek, Tehron Ho‘rmuz bo‘g‘ozida yana bir kema harakatdan chiqarilganini iddao qilmoqda.
Sulh buzildi: Tramp kelishuvni bekor qildi
Aslida, joriy yilning 17 iyun kuni AQSH va Eron o‘rtasida tinchlik va xavfsiz navigatsiya bo‘yicha kelishuv imzolangan edi. Ammo 25 iyundan boshlab vaziyat qayta keskinlashdi. Tomonlar bir-birini sulhni buzishda ayblamoqda.
Yaqinda bo‘lib o‘tgan NATO sammitida AQSH prezidenti Donald Tramp Eron bilan tuzilgan anglashuv memorandumi amalda o‘z kuchini yo‘qotganini va Eronga nisbatan neft sanksiyalari qayta tiklanganini e’lon qildi. 11 iyul kuni o‘tkazilgan yopiq muzokaralar esa hech qanday natijasiz yakunlangan.
Mojaroning qisqacha xronologiyasi:
Sana
Voqea rivoji
Natija / Holat
17 iyun
AQSH va Eron o‘rtasida sulh imzolandi
Xavfsizlikni tiklash maqsad qilingandi
25 iyun
Eronning tijorat kemalariga hujumlari boshlandi
Sulh shartlari buzildi
8 iyul
Donald Tramp sanksiyalarni qayta tikladi
Kelishuv o‘z kuchini yo‘qotdi
12 iyul
AQSH Eronning 140 ta obyektiga zarba berdi
Raketa va dron omborlari vayron qilindi
Yangi bayonot
Eron Qatar va Ummondagi AQSH bazalarini urdi
Bo‘g‘ozni yopish bilan tahdid qilinmoqda
…