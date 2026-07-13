13–17 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkin

·32·O‘zbekiston
13–17 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkin

O‘zbekistonda 13–17 iyul kunlari favqulodda issiq ob-havo kuzatilishi kutilmoqda. Prognozlarga ko‘ra, haftaning ayrim kunlarida harorat 46–48 darajagacha ko‘tarilishi mumkin.

Bugun, 13 iyul kuni, respublika hududlarida havo 38–43 daraja atrofida bo‘ladi. Shimoliy, janubiy va cho‘l hududlarida esa harorat 44–45 darajagacha yetishi aytilmoqda.

Hafta davomida tekislik va cho‘l hududlarida jazirama yanada kuchayishi mumkin. Toshkent va Farg‘ona vodiysida eng issiq kunlar juma va shanbaga to‘g‘ri kelishi kutilmoqda.

Qoraqalpog‘istonda esa ehtiyot choralari ko‘rilmoqda. Nukus shahri va yana 8 ta tumanda 13–18 iyul kunlari maktabgacha ta’lim tashkilotlari vaqtincha yopiladi. Bu qaror bolalar xavfsizligi uchun SES tavsiyasi asosida qabul qilingan.

Mutaxassislar bunday ob-havoda kunning issiq vaqtida tashqarida uzoq qolmaslik, ko‘proq suv ichish va bolalar hamda keksa yoshdagilarni ehtiyot qilishni tavsiya etmoqda.

Issiq kunlarda konditsioner va sovitish uskunalari ko‘proq ishlatiladi. Shu sabab elektr energiyasi sarfi oshib, 200 kW limitdan o‘tib ketish ehtimoli ham bor.

O‘zbekistonIssiqlikQoraqalpog‘istonNukusToshkentBog‘chalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent metrosida yangilik: yana uchta zamonaviy poyezd qo‘shildiToshkent metrosida yangilik: yana uchta zamonaviy poyezd qo‘shildiBugun, 12:05Hafta oxirigacha jazirama kuchayadi: +44 daraja kutilmoqdaHafta oxirigacha jazirama kuchayadi: +44 daraja kutilmoqdaBugun, 11:50Toshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildiToshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildiBugun, 11:27O‘zbekistonda energetika tizimi kuchaytirilgan rejimga o‘tkazildiO‘zbekistonda energetika tizimi kuchaytirilgan rejimga o‘tkazildiBugun, 11:19Endi O‘zbekistonda 10 mindan ortiq maktab Canva platformasidan bepul foydalana oladiEndi O‘zbekistonda 10 mindan ortiq maktab Canva platformasidan bepul foydalana oladiBugun, 08:13Toshkentdan katta tashabbus: islom merosi uchun yangi alyansToshkentdan katta tashabbus: islom merosi uchun yangi alyansKecha, 23:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?