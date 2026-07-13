JCH-2026. Fransiya — Ispaniya yarimfinal bahsida kim hakamlik qiladi?

·0·Sport
JCH-2026. Fransiya — Ispaniya yarimfinal bahsida kim hakamlik qiladi?

JCH-2026 yarimfinalidagi eng katta to‘qnashuvlardan biriga hakamlar brigadasi ma’lum bo‘ldi. Fransiya va Ispaniya o‘rtasidagi o‘yinni salvadorlik Ivan Barton boshqarishi kutilmoqda.

Katta o‘yin — katta mas’uliyat

FIFA 2026 yilgi jahon chempionati yarimfinal bosqichi doirasidagi Fransiya — Ispaniya uchrashuvi uchun hakamlar brigadasini belgiladi.

Bosh hakam sifatida Ivan Barton ishlaydi. Maydonda unga David Moran va Antonio Pupiro yordam beradi.

Bu uchrashuv yarimfinal maqomi, jamoalar darajasi va final yo‘llanmasi sabab hakamlar uchun ham juda katta sinov bo‘ladi. Bunday o‘yinlarda har bir hushtak, har bir VAR qarori va hatto mayda follar ham katta muhokamaga aylanishi mumkin.

Hakamlar brigadasi

Vazifa

Hakam

Bosh hakam

Ivan Barton

1-yordamchi hakam

David Moran

2-yordamchi hakam

Antonio Pupiro

To‘rtinchi hakam

Glenn Nyuberg

Zaxira yordamchi hakam

Mahbod Beygi

To‘rtinchi hakam vazifasini shvetsiyalik Glenn Nyuberg bajaradi. Zaxira yordamchi hakam sifatida esa Shvetsiya vakili Mahbod Beygi ishlaydi.

O‘yin qachon boshlanadi?

Fransiya va Ispaniya o‘rtasidagi yarimfinal bahsi 14 iyuldan 15 iyulga o‘tar kechasi Toshkent vaqti bilan 00:00 da start oladi.

Uchrashuv Dallas Stadiumda bo‘lib o‘tadi. G‘olib jamoa JCH-2026 finaliga yo‘l oladi.

Bu yerda intriga tayyor: bir tomonda Fransiyaning kuchli tarkibi, ikkinchi tomonda Ispaniyaning to‘p bilan o‘ynashga qurilgan uslubi. Hakam uchun ham o‘yin “oddiy yugurib kelib hushtak chalish” emas — yuqori temp, ko‘p yakkakurash va bosim maksimal darajada bo‘ladi.

Top-4 jamoalar yarimfinalda

Avvalroq jahon chempionati yarimfinalida ilk bor FIFA reytingining top-4 jamoasi ishtirok etishi ma’lum qilingandi.

Bu holat JCH-2026ning hal qiluvchi bosqichini yanada qiziqarli qiladi. Chunki yarimfinalda tasodifiy jamoalar emas, turnirning eng kuchli va eng barqaror termalari to‘qnash kelmoqda.

Barton uchun katta imkoniyat

Ivan Barton uchun Fransiya — Ispaniya bahsi faoliyatidagi eng nufuzli uchrashuvlardan biriga aylanishi mumkin.

Jahon chempionati yarimfinalini boshqarish har qanday hakam uchun katta ishonch belgisi hisoblanadi. Endi Bartondan talab oddiy: o‘yinni sezish, bosimga berilmaslik va futbolni ortiqcha to‘xtatib qo‘ymaslik.

Yarimfinalda esa xatoga joy juda kam. Bir noto‘g‘ri qaror nafaqat o‘yin taqdirini, balki butun turnir muhokamasini o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Finalga bir qadam qoldi

Fransiya va Ispaniya o‘rtasidagi bahs JCH-2026ning eng kutilgan o‘yinlaridan biri bo‘lib turibdi. Hakamlar brigadasi e’lon qilingach, uchrashuv atrofidagi qiziqish yanada oshdi.

Endi asosiy savol bitta: maydonda yulduzlar gapiradimi yoki yarimfinal taqdirini hakam qarorlari muhokamasi belgilab beradimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makgregor shokda: Holloueyga mag‘lubiyatdan so‘ng ilk so‘zlarMakgregor shokda: Holloueyga mag‘lubiyatdan so‘ng ilk so‘zlarBugun, 10:43Olise «Bavariya»dan uchrashuv so‘radi: katta qaror yaqinmi?Olise «Bavariya»dan uchrashuv so‘radi: katta qaror yaqinmi?Bugun, 10:40Bilich yana Xorvatiyaga qaytmoqda: yangi davr boshlanadimi?Bilich yana Xorvatiyaga qaytmoqda: yangi davr boshlanadimi?Bugun, 10:34Peres davrida «Real Madrid»da eng ko‘p g‘alaba qozongan murabbiylarPeres davrida «Real Madrid»da eng ko‘p g‘alaba qozongan murabbiylarBugun, 09:57Ibrahima Konate Lamine Yamalning gaplariga javob qaytardi: «Biz hech kimdan qoʻrqmaymiz»Ibrahima Konate Lamine Yamalning gaplariga javob qaytardi: «Biz hech kimdan qoʻrqmaymiz»Bugun, 02:54Real Madrid va Vinicius Junior oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiReal Madrid va Vinicius Junior oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiBugun, 02:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi