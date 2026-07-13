JCH-2026. Fransiya — Ispaniya yarimfinal bahsida kim hakamlik qiladi?
JCH-2026 yarimfinalidagi eng katta to‘qnashuvlardan biriga hakamlar brigadasi ma’lum bo‘ldi. Fransiya va Ispaniya o‘rtasidagi o‘yinni salvadorlik Ivan Barton boshqarishi kutilmoqda.
Katta o‘yin — katta mas’uliyat
FIFA 2026 yilgi jahon chempionati yarimfinal bosqichi doirasidagi Fransiya — Ispaniya uchrashuvi uchun hakamlar brigadasini belgiladi.
Bosh hakam sifatida Ivan Barton ishlaydi. Maydonda unga David Moran va Antonio Pupiro yordam beradi.
Bu uchrashuv yarimfinal maqomi, jamoalar darajasi va final yo‘llanmasi sabab hakamlar uchun ham juda katta sinov bo‘ladi. Bunday o‘yinlarda har bir hushtak, har bir VAR qarori va hatto mayda follar ham katta muhokamaga aylanishi mumkin.
Hakamlar brigadasi
Vazifa
Hakam
Bosh hakam
Ivan Barton
1-yordamchi hakam
David Moran
2-yordamchi hakam
Antonio Pupiro
To‘rtinchi hakam
Glenn Nyuberg
Zaxira yordamchi hakam
Mahbod Beygi
To‘rtinchi hakam vazifasini shvetsiyalik Glenn Nyuberg bajaradi. Zaxira yordamchi hakam sifatida esa Shvetsiya vakili Mahbod Beygi ishlaydi.
O‘yin qachon boshlanadi?
Fransiya va Ispaniya o‘rtasidagi yarimfinal bahsi 14 iyuldan 15 iyulga o‘tar kechasi Toshkent vaqti bilan 00:00 da start oladi.
Uchrashuv Dallas Stadiumda bo‘lib o‘tadi. G‘olib jamoa JCH-2026 finaliga yo‘l oladi.
Bu yerda intriga tayyor: bir tomonda Fransiyaning kuchli tarkibi, ikkinchi tomonda Ispaniyaning to‘p bilan o‘ynashga qurilgan uslubi. Hakam uchun ham o‘yin “oddiy yugurib kelib hushtak chalish” emas — yuqori temp, ko‘p yakkakurash va bosim maksimal darajada bo‘ladi.
Top-4 jamoalar yarimfinalda
Avvalroq jahon chempionati yarimfinalida ilk bor FIFA reytingining top-4 jamoasi ishtirok etishi ma’lum qilingandi.
Bu holat JCH-2026ning hal qiluvchi bosqichini yanada qiziqarli qiladi. Chunki yarimfinalda tasodifiy jamoalar emas, turnirning eng kuchli va eng barqaror termalari to‘qnash kelmoqda.
Barton uchun katta imkoniyat
Ivan Barton uchun Fransiya — Ispaniya bahsi faoliyatidagi eng nufuzli uchrashuvlardan biriga aylanishi mumkin.
Jahon chempionati yarimfinalini boshqarish har qanday hakam uchun katta ishonch belgisi hisoblanadi. Endi Bartondan talab oddiy: o‘yinni sezish, bosimga berilmaslik va futbolni ortiqcha to‘xtatib qo‘ymaslik.
Yarimfinalda esa xatoga joy juda kam. Bir noto‘g‘ri qaror nafaqat o‘yin taqdirini, balki butun turnir muhokamasini o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Finalga bir qadam qoldi
Fransiya va Ispaniya o‘rtasidagi bahs JCH-2026ning eng kutilgan o‘yinlaridan biri bo‘lib turibdi. Hakamlar brigadasi e’lon qilingach, uchrashuv atrofidagi qiziqish yanada oshdi.
Endi asosiy savol bitta: maydonda yulduzlar gapiradimi yoki yarimfinal taqdirini hakam qarorlari muhokamasi belgilab beradimi?
…