Uimbldon–2026: Yannik Sinner chempionlik taxtini saqlab qoldi
Londonda yilning eng nufuzli tennis musobaqalaridan biri — Uimbldon–2026 turniri o‘zining yakuniga yetdi. Erkaklar o‘rtasidagi hal qiluvchi bahsda haqiqiy tennis dramasi kuzatildi. Jahonning birinchi raqami, italiyalik Yannik Sinner va germaniyalik Aleksandr Zverev o‘rtasidagi to‘qnashuv millionlab muxlislarni kortga mixlab qo‘ydi. Zamin.uz ushbu tarixiy final tafsilotlarini taqdim etadi.
Tizza jarohati va final taqdirini hal qilgan breyklar
12 iyul kuni bo‘lib o‘tgan bahs to‘rt set davom etdi va juda keskin ruhda boshlandi. Ilk ikki setda har ikki tennischi o‘ta ishonchli harakat qildi:
1-set: Taqdirni hal qilgan tay-breykda Zverev ustunlikni ilib ketdi.
2-set: Xuddi shunday vaziyatda bu safar Sinner muvaffaqiyat qozonib, muvozanatni tikladi.
3-set (Burilish nuqtasi): Set o‘rtasida Aleksandr Zverev maysali qoplamada kutilmaganda yiqilib, tizzasini shikastlab oldi. Shundan so‘ng u muhim ochkoni boy berdi va raqibiga breyk qilish imkonini taqdim etdi. Natijada set 3:6 hisobida Sinner foydasiga hal bo‘ldi.
4-set: To‘rtinchi setda ham italiyalik tennischi hal qiluvchi breykni amalga oshirib, 6:4 hisobida ustun keldi va yakuniy g‘alabani rasmiylashtirdi.
Yannik Sinner — Uimbldonning ketma-ket ikkinchi bor qiroli!
Italiyalik fenomen o‘z faoliyatidagi beshinchi «Katta dubulg‘a» sovrinini qo‘lga kiritdi va ketma-ket ikkinchi yil Londonda tengsiz ekanini isbotladi. Sinner yirik turnirlar finalida juda sovuqqon — u faoliyati davomida hal qiluvchi bahslarda atigi ikki marta yutqazgan.
Ushbu uchrashuvdan keyin Sinner va Zverevning «Katta dubulg‘a» turnirlaridagi o‘zaro hisobida italiyalikning ustunligi 4:2 ko‘rinishiga keldi. Eslatib o‘tamiz, 2025 yilgi Avstraliya ochiq chempionati finalida ham Sinner Zverevni mag‘lub etgan edi.
Aleksandr Zverev: Finallardagi «la’nat» va tarixiy rekord
29 yoshli Aleksandr Zverev uchun bu «Katta dubulg‘a» finallaridagi to‘rtinchi mag‘lubiyat bo‘ldi. U faoliyatida 5 marta finalga chiqib, ularning 4 tasida imkoniyatni boy bergan.
Zverev ishtirokidagi «Katta dubulg‘a» finallari tarixi:
Musobaqa
Raqib
Natija
US Open–2020
Dominik Tim
Mag‘lubiyat
Rolan Garros–2024
Karlos Alkaras
Mag‘lubiyat
Rolan Garros–2026 (Iyun)
Parij bahsi
G‘alaba (Chempion)
Uimbldon–2026
Yannik Sinner
Mag‘lubiyat
Shunga qaramay, Zverev Germaniya tennisi tarixiga o‘z nomini oltin harflar bilan yozib qo‘ydi. U Germaniya tarixida «Katta dubulg‘a»ning barcha to‘rt turniri finaliga chiqqan yagona tennischi hisoblanadi. Eslatib o‘tamiz, u shu yilning iyun oyida «Rolan Garros»da g‘olib chiqib, so‘nggi 30 yil ichida Germaniyaga ushbu chempionlikni keltirgan ilk tennischi bo‘lgan edi (ungacha 1996 yilda Boris Bekker buni uddalagan).
Hozirda Zverev jahon reytingida 3-o‘rinni saqlab qolmoqda, biroq Uimbldon yakunlari bo‘yicha yangilangan vaqtinchalik reytingda u 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
Chexiya derbisi: Ayollar o‘rtasida yangi chempion!
Ayollar o‘rtasidagi Uimbldon–2026 finali ham kutilmagan natija bilan yakunlandi. Ikki hamyurt o‘rtasida kechgan shiddatli bahsda chexiyalik Linda Noskova Karolina Muxovani mag‘lub etib, o‘z faoliyatidagi ilk Uimbldon chempionligini qo‘lga kiritdi.
…