Uimbldon–2026: Yannik Sinner chempionlik taxtini saqlab qoldi

·23·Sport
Uimbldon–2026: Yannik Sinner chempionlik taxtini saqlab qoldi

Londonda yilning eng nufuzli tennis musobaqalaridan biri — Uimbldon–2026 turniri o‘zining yakuniga yetdi. Erkaklar o‘rtasidagi hal qiluvchi bahsda haqiqiy tennis dramasi kuzatildi. Jahonning birinchi raqami, italiyalik Yannik Sinner va germaniyalik Aleksandr Zverev o‘rtasidagi to‘qnashuv millionlab muxlislarni kortga mixlab qo‘ydi. Zamin.uz ushbu tarixiy final tafsilotlarini taqdim etadi.

Tizza jarohati va final taqdirini hal qilgan breyklar

12 iyul kuni bo‘lib o‘tgan bahs to‘rt set davom etdi va juda keskin ruhda boshlandi. Ilk ikki setda har ikki tennischi o‘ta ishonchli harakat qildi:

  • 1-set: Taqdirni hal qilgan tay-breykda Zverev ustunlikni ilib ketdi.

  • 2-set: Xuddi shunday vaziyatda bu safar Sinner muvaffaqiyat qozonib, muvozanatni tikladi.

  • 3-set (Burilish nuqtasi): Set o‘rtasida Aleksandr Zverev maysali qoplamada kutilmaganda yiqilib, tizzasini shikastlab oldi. Shundan so‘ng u muhim ochkoni boy berdi va raqibiga breyk qilish imkonini taqdim etdi. Natijada set 3:6 hisobida Sinner foydasiga hal bo‘ldi.

  • 4-set: To‘rtinchi setda ham italiyalik tennischi hal qiluvchi breykni amalga oshirib, 6:4 hisobida ustun keldi va yakuniy g‘alabani rasmiylashtirdi.

Yannik Sinner — Uimbldonning ketma-ket ikkinchi bor qiroli!

Italiyalik fenomen o‘z faoliyatidagi beshinchi «Katta dubulg‘a» sovrinini qo‘lga kiritdi va ketma-ket ikkinchi yil Londonda tengsiz ekanini isbotladi. Sinner yirik turnirlar finalida juda sovuqqon — u faoliyati davomida hal qiluvchi bahslarda atigi ikki marta yutqazgan.

Ushbu uchrashuvdan keyin Sinner va Zverevning «Katta dubulg‘a» turnirlaridagi o‘zaro hisobida italiyalikning ustunligi 4:2 ko‘rinishiga keldi. Eslatib o‘tamiz, 2025 yilgi Avstraliya ochiq chempionati finalida ham Sinner Zverevni mag‘lub etgan edi.

Aleksandr Zverev: Finallardagi «la’nat» va tarixiy rekord

29 yoshli Aleksandr Zverev uchun bu «Katta dubulg‘a» finallaridagi to‘rtinchi mag‘lubiyat bo‘ldi. U faoliyatida 5 marta finalga chiqib, ularning 4 tasida imkoniyatni boy bergan.

Zverev ishtirokidagi «Katta dubulg‘a» finallari tarixi:

Musobaqa

Raqib

Natija

US Open–2020

Dominik Tim

Mag‘lubiyat

Rolan Garros–2024

Karlos Alkaras

Mag‘lubiyat

Rolan Garros–2026 (Iyun)

Parij bahsi

G‘alaba (Chempion)

Uimbldon–2026

Yannik Sinner

Mag‘lubiyat

Shunga qaramay, Zverev Germaniya tennisi tarixiga o‘z nomini oltin harflar bilan yozib qo‘ydi. U Germaniya tarixida «Katta dubulg‘a»ning barcha to‘rt turniri finaliga chiqqan yagona tennischi hisoblanadi. Eslatib o‘tamiz, u shu yilning iyun oyida «Rolan Garros»da g‘olib chiqib, so‘nggi 30 yil ichida Germaniyaga ushbu chempionlikni keltirgan ilk tennischi bo‘lgan edi (ungacha 1996 yilda Boris Bekker buni uddalagan).

Hozirda Zverev jahon reytingida 3-o‘rinni saqlab qolmoqda, biroq Uimbldon yakunlari bo‘yicha yangilangan vaqtinchalik reytingda u 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi.

Chexiya derbisi: Ayollar o‘rtasida yangi chempion!

Ayollar o‘rtasidagi Uimbldon–2026 finali ham kutilmagan natija bilan yakunlandi. Ikki hamyurt o‘rtasida kechgan shiddatli bahsda chexiyalik Linda Noskova Karolina Muxovani mag‘lub etib, o‘z faoliyatidagi ilk Uimbldon chempionligini qo‘lga kiritdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdiCole Palmer yangi Eden Hazard boʻla oladimi: Mutaxassislar futbolchining pasayishi sababini aytdiBugun, 12:19Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida nima boʻlyapti?Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida nima boʻlyapti?Bugun, 12:10Jo Koul: “Angliya Lionel Messi va Argentinani turnirdan chiqarib yuboradi”Jo Koul: “Angliya Lionel Messi va Argentinani turnirdan chiqarib yuboradi”Bugun, 11:35Muhammad Saloh Turkiyaga yo‘l oladimi? «Beshiktosh» varianti ochildiMuhammad Saloh Turkiyaga yo‘l oladimi? «Beshiktosh» varianti ochildiBugun, 11:06Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldiAbduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:02JCH-2026. Fransiya — Ispaniya yarimfinal bahsida kim hakamlik qiladi?JCH-2026. Fransiya — Ispaniya yarimfinal bahsida kim hakamlik qiladi?Bugun, 10:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi